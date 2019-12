Solo Candelaria ofrece centros al Estado para acoger a inmigrantes en Tenerife

Fueron los únicos consistorios que contestaron a la petición de instalaciones de la Delegación del Gobierno central v Solo Candelaria, de los municipios de Tenerife, brindó un centro público

Solo diez de los 88 ayuntamientos de Canarias han respondido a la Delegación del Gobierno central en las Islas y han ofrecido espacios hasta el momento al Ministerio de Migraciones para alojar en condiciones dignas a aquellos migrantes que han quedado en libertad y necesitan instalaciones apropiadas para vivir. También han mostrado su intención de colaborar el Gobierno de Canarias y la Autoridad Portuaria de Las Palmas. En Tenerife, solo el consistorio de Candelaria ha atendido la llamada del Estado.

La Delegación del Gobierno en Canarias envió, hace dos semanas, un oficio a todos los ayuntamientos de la comunidad, así como a otras administraciones e instituciones, en el que solicitaba un listado de posibles instalaciones que estuvieran en condiciones, o pudieran estarlo con una serie de reformas, para alojar a migrantes en situación irregular que no deben entrar en los centros de internamiento de extranjeros (CIE) ni ser repatriados, ya que España no tiene convenios en esa materia con sus países de origen.

Fuentes de dicha administración aclararon que, por ahora, hay plazas suficientes para atender la demanda, pero el objetivo del Ministerio de Migraciones es disponer de una reserva suficiente de alojamientos por si la llegada de personas de forma clandestina por vía marítima creciera de forma importante en el futuro inmediato. Actualmente, el Gobierno atiende a 470 personas en diferentes centros del Archipiélago que son gestionados por Cruz Roja Española o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, los ayuntamientos que han respondido a la llamada de la Delegación son los de Candelaria, en Tenerife; Frontera, en El Hierro, y Puntagorda, en La Palma. A la corporación municipal de Tegueste se le ha solicitado el Centro de Innovación y Actualización Tecnológica de Canarias (Ciatec). Este inmueble, ubicado en la carretera insular entre La Laguna y Bajamar, fue edificado por el Gobierno canario en 1999 y, desde que pasó a manos del consistorio teguestero en el 2013, no ha tenido actividad alguna. El Ciatec ya fue utilizado de forma provisional entre 2006 y 2009 para acoger a menores inmigrantes. En verano, la alcaldesa, Ana Mena, anunció que quería dedicar dicho recinto a un nicho de empresas. Por ahora, este proyecto no ha terminado de ponerse en marcha. En cualquier caso, destinar parte del Ciatec a los inmigrantes obligará a efectuar diversas reformas. Por esa razón, un técnico deberá evaluar su estado en breve y, en función de las reformas que requiera, se podrá ofrecer este espacio o no.

Un centro cívico de Candelaria

El consistorio de Candelaria ha ofrecido las dependencias de un centro cívico. En la provincia de Las Palmas, los ayuntamientos que aportan dependencias son los de la capital, San Bartolomé de Tirajana, Tejeda, Moya, Artenara y Firgas, en Gran Canaria, así como el de Antigua, en Fuerteventura. Ante el requerimiento, también ha respondido la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que propone una nave que en su momento usó Fedex (la patronal de exportadores de productos hortofrutícolas de la provincia oriental) y que quedó en desuso ante el considerable descenso de los envíos de tomate al exterior. Es una infraestructura que requiere diversas obras de acondicionamiento para que sus potenciales usuarios dispongan de las mínimas condiciones de habitabilidad y comodidad.

Otro espacio con el que cuenta el Ministerio de Migraciones para atender a estas personas es la Casa del Marino, frente al Muelle de Santa Catalina, también en Las Palmas de Gran Canaria. Una de las funciones de este histórico inmueble, cuyo arquitecto fue Miguel Martín-Fernández de la Torre, ha sido la de hospedería de marineros y sus familiares.

Con todos estos inmuebles, el Gobierno estatal espera contar con un millar de plazas en total para acoger a migrantes. La gestión del funcionamiento de estos recintos, junto con la atención y formación básica de los inmigrantes, será encargada a diversas ONG. Desde la Delegación del Gobierno expresan su satisfacción con la respuesta de las mencionadas instituciones. En lo que va del presente año han llegado más de 2.500 migrantes a Canarias en 127 embarcaciones. Muchas de ellas han sido pateras que salieron desde la costa marroquí, aunque también los profesionales de Salvamento Marítimo han rescatado a centenares de personas que navegaban en cayucos; es decir, que podrían haber salido de Senegal, Gambia o Mauritania. Se estima que en las costas africanas las autoridades han parado la salida de 2.000 personas.

La Delegación del Gobierno central en las Islas aclara que los centros de internamiento de extranjeros de Hoya Fría (Santa Cruz de Tenerife) y Barranco Seco (Las Palmas) no están al máximo de su capacidad. En estos recintos cerrados se hallan aquellos hombres y mujeres que entraron de forma irregular y que, en virtud del convenio que el Gobierno español firmó en su día con sus respectivos países de origen, serán repatriados cuando se cumpla su plazo máximo de estancia.

Alerta, a finales de octubre

En Tenerife, la alerta por la falta de espacios saltó a finales de octubre. Salvamento Marítimo rescató a más de 150 ocupantes de un cayuco y los trasladó al puerto de Los Cristianos. Este grupo alteró la oferta de plazas y, en muy pocos días, profesionales y voluntarios de Cruz Roja Española tuvieron que emplearse a fondo para acondicionar las dependencias del centro que esta ONG posee en el núcleo de La Montañeta, en Garachico. La referida organización no gubernamental de asistencia humanitaria trasladó a dicho recinto a poco más de medio centenar de subsaharianos.

Durante la crisis de los cayucos (2007 y 2008), estas instalaciones fueron dedicadas a la estancia de menores de edad. Pero, de forma habitual, este recurso es utilizado por Cruz Roja para celebrar actos formativos y eventos. Hace días se supo que varios migrantes debían pernoctar en el parque Viera y Clavijo, en Santa Cruz de Tenerife, ante la falta de centros para acogerlos.

Torres pide una reunión en Madrid

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha pedido una reunión "cuanto antes" con el Gobierno para abordar los mecanismos que se deben poner en marcha ante el repunte de pateras en los últimos meses. Según datos facilitados a Europa Press por la Delegación del Gobierno, en este 2019 son ya 127 las embarcaciones irregulares que han llegado a las costas del Archipiélago con más de 2.500 personas, lo que supone un incremento de más del 70% respecto al año pasado. "Lo trasladé el día que celebrábamos la Constitución, que me reuní con el ministro Grande-Marlaska", explicó Torres. Este aclaró que "debemos tener una reunión cuanto antes para establecer los mecanismos de relación institucional entre todas las administraciones comenzando 2020 y responder a esta situación". Torres entiende que, una vez que se ha "cerrado" el Mar Mediterráneo para estos flujos, se está produciendo un repunte en la ruta del Océano Atlántico, por lo que insistió en pedir una reunión para responder a este "drama" humanitario. Hizo especial hincapié en que Canarias no va a dar la espalda a los inmigrantes, pero estima que hacen falta mecanismos mínimos de dignidad para estas personas. Sobre los centros de internamiento de emigrantes, el presidente recordó que están establecidos en los marcos nacional y europeo, pero agregó que deben ser reestructurados; "no los espacios en sí -matizó-, sino lo que en ellos se desarrolla". "Apostamos por un modelo distinto respecto a los CIE. En cualquier caso, los espacios, si son necesarios, deben establecerse pero con unos fines y unos mecanismos distintos. Los CIE están diseñados para que las personas que ahí entren sean luego dirigidas a sus países y esto no está ocurriendo, únicamente un 30% de esas personas es luego trasladado a sus países de origen", concluyó.