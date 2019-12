Marruecos persiste en su "derecho soberano" de delimitar sus aguas

Marruecos persiste en su decisión unilateral de ampliar su frontera marítima a través de dos proyectos de ley y anexionarse, de ese modo, las aguas del Sáhara Occidental.?El ministro de Exteriores del Gobierno marroquí, Naser Burita, insistió ayer en que su país "está en su derecho soberano" de establecer sus lindes en el mar. La respuesta desde el Archipiélago no se hizo esperar. El Ejecutivo regional, a través de su portavoz y consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, recalcó que "no hay medianas en el mundo establecidas unilateralmente". Canarias advierte al Gobierno marroquí que, en caso de que no se siente a negociar con los países afectados y alcance un acuerdo con ellos, actuarán los tribunales internacionales.

Marruecos, según su ministro de Asuntos Exteriores, "no busca ir más allá de sus derechos" ni "imponer un hecho consumado". En declaraciones realizadas al diario digital Medias24 recogidas por Efe, Burita recuerda que otros estados, sin citar a ninguno de ellos, han delimitado sus aguas sin pedir autorización. Marruecos insiste en su invitación al diálogo con España, pero continúa con su propuesta en curso para su aprobación en una fecha aún sin determinar. Si bien en un principio estaba previsto que los proyectos de ley 37.17 y 38.17 -a los que una comisión parlamentaria dio luz verde el pasado día 16- se aprobaran el último lunes, las iniciativas con la que pretende delimitar por primera vez su espacio atlántico con?España y?Mauritania serán aprobadas previsiblemente en una sesión plenaria en la Cámara de Representantes del Parlamento a principios del próximo año, según recoge dicho medio digital. Fuentes parlamentarias contactadas por Efe también subrayaron que las dos iniciativas siguen su curso en el trámite de aprobación parlamentaria, sin ofrecer una fecha precisa de aprobación.

Las intenciones de Marruecos han levantado una fuerte preocupación en?España y, más en concreto, en Canarias. El presidente del Gobierno regional,?Ángel Víctor Torres, ya ha recalcado que ni los ejecutivos del Archipiélago ni del Estado "van a permitir que se toque un milímetro de las aguas" de las Islas. El?Gobierno canario insiste que, al tratarse de leyes unilaterales, no tienen validez en términos de derecho internacional, pues se requiere también el visto bueno de los estados afectados.

Torres ya ha estado en contacto con la ministra en funciones de Asuntos Exteriores, Margarita Robles, para compartir impresiones y que actúe al respecto. No en vano, desde el día siguiente a la aprobación de los dos proyectos de ley, el día 17, el Gobierno español recordó a Marruecos que la delimitación de la frontera marítima con países colindantes se rige por "mutuo acuerdo". Bajo el?Gobierno del nacionalista Adán?Martín estuvo sobre la mesa el debate de la definición de la mediana. España y Marruecos se sentaron a negociar en aquel entonces diversos aspectos, entre los que se encontraba el establecimiento de los límites territoriales del Atlántico entre ambas orillas. No hubo acuerdo y la definición de la mediana naufragó.

Este asunto también estuvo en el candelero con la polémica que suscitó las prospecciones petrolíferas frente a las costas canarias por la proximidad de la zona de interés de las petroleras del límite que separa las aguas españolas de las del reino alahuí.

Ahora, como consecuencia de las intenciones marroquíes, la definición de la mediana vuelve a escena.?Rabat aprobó en 2017 los dos proyectos de ley con los que busca delimitar de forma unilateral su espacio marítimo.?Dichas iniciativas suponen, según informa Efe, una armonización y actualización de las normativas internas de Marruecos con la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho del Mar que el país africano aprobó en 2007. El Gobierno marroquí creó una comisión que implicaba a diferentes departamentos ministeriales para lograr un diseño preciso de sus fronteras marítimas y, según cita Medias24, la Marina real del reino alahuí compró el pasado año un buque oceanográfico para estudiar los fondos marinos y la plataforma continental.

Yacimientos de telurio y cobalto

Precisamente los yacimientos de telurio y cobalto de alto valor para la industria tecnológica al suroeste del Archipiélago están en el punto de mira. Marruecos, al pretender ampliar la plataforma continental y anexionarse las aguas del Sáhara Occidental, podría pugnar con?España para hacerse con la titularidad del rico asentamiento de minerales. Una zona que para los expertos es, además, "inexplotable".

La mayor parte de las Abuelas de Canarias, tal y como se conocen a estos montes submarinos- están encuadradas en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) canario-española.?No así Tropic, la más rica en minerales, que queda fuera por 50 millas. Los países que demuestren que el lecho marino es una continuación natural de su superficie terrestre pueden extender el control del espacio marítimo 200 millas más allá de la ZEE. De este modo, la pugna por un tesoro submarino prácticamente inalcanzable podría estar servida.