Canarias deja el liderazgo del superávit y ya le superan Navarra y País Vasco

Canarias cerró octubre bajando un peldaño más en el superávit acumulado en comparación con el mes de septiembre, pero se mantiene entre las cuatro comunidades que registraron saldo positivo en los diez primeros meses del año. En cifras absolutas la Comunidad Autónoma acabó octubre con 414 millones de euros de superávit, que equivale al 0,87% del PIB isleño.

Si en septiembre el Archipiélago fue la región con la cantidad más elevada -525 millones- ahora es la tercera, superada por Navarra y el País Vasco. Hace un año el superávit de Canarias fue de 627 millones y el 1,37% del PIB.

Sin embargo, la situación de las Islas sigue siendo relativamente óptima ya que existe un empeoramiento generalizado de la mayoría de las comunidades autónomas en el último año, varias de las cuales han pasado de tener superávit a un déficit galopante.

Es el caso de Andalucía, Cataluña, Madrid o la Comunidad Valenciana. Ésta última es el caso más sintomático porque, según las cifras del Ministerio de Hacienda, es la que registra un déficit más abultado en números absolutos con 1.345 millones de euros.

No obstante, Hacienda advierte que estos datos se han visto afectados por la no aprobación de los Presupuestos para 2019 y, en los mismos, no se incluye todavía el impacto de la liquidación definitiva de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado, correspondientes a 2017, elementos que se irán incorporando en los próximos meses.

Estos datos reflejan que Canarias sigue estando en el pelotón de cabeza de las comunidades que cuentan con saldo positivo en sus cuentas.

Sin embargo, el cambio político en el Gobierno regional producido tras las elecciones autonómicas de mayo ha provocado polémica política entre el cuatripartito y Coalición Canaria, partido que ostentó el Ejecutivo anterior.

Asimismo, hay que destacar que la caída paulatina del superávit y de la recaudación en noviembre pueden dejar a Canarias con un saldo inferior al del cierre de 2019.