"Pedimos perdón por haber venido, pero también una oportunidad para quedarnos"

Karim, Jamal y Labib intentan hacer una vida normal en Lanzarote, como cualquier adolescente. Hacen deporte, van al instituto y se mueven por la isla con su abono de transporte. La única condición que deben cumplir es llegar al hogar de acogida temporal de La Santa a la hora marcada por los educadores. Comparten nacionalidad y edad: los tres son marroquíes, aunque de localidades distintas, y tienen 16 años. También les unen otras coincidencias, entre ellas haber llegado a la misma isla y aproximadamente al mismo tiempo, aunque cada uno por su cuenta y por vías diferentes. Dos de ellos llegaron en patera, mientras Jamal entró finalmente por vía regular. Voló en avión como un pasajero más, tras un primer intento fallido de hacerlo como la mayoría de los menores inmigrantes no acompañados que llegan a Canarias: arriesgando sus vidas en el mar.

"Vivía en una calle muy peligrosa donde había tráfico de drogas. Por mucho que estudiara, si me quedaba allí, acabaría haciendo lo mismo que mis vecinos y mis amigos", cuenta Karim, natural de la ciudad de Fez. Y aporta más datos imprescindibles para entender su vida y su historia: "Mi padre trabaja en la construcción. De vez en cuando logra trabajar un mes seguido, luego puede estar meses sin trabajar. Se busca la vida como puede. Mis padres no viven, tan solo intentan sobrevivir. El dinero del viaje son los ahorros de toda la vida de mis padres, mi tío y mis propios ahorros. El viaje en patera me costó mil euros".

Labib partió por su parte de una localidad cercana a Casablanca, tras varios intentos de buscarse la vida en Tánger sin éxito:"Me costó conseguir el dinero para la patera. Vivía con mi madre, mis dos hermanos mayores y el más pequeño. Mi hermano es mecánico y el único que trabaja para mantener a cinco personas. No puede con todo. Veía a mi hermano totalmente saturado y por eso decidí venir, para ayudarle, para ayudar a mi familia", cuenta este joven que concluye cada reflexión con una amplia sonrisa. La primera vez que intentó subirse a una patera le robaron el dinero: "Fracasé. Pero la segunda vez vine con mi primo y funcionó, conseguimos llegar".

¿Eran conscientes de que se jugaban la vida? "Claro que sabía que estaba arriesgando mi vida, pero prefería correr ese riesgo que quedarme allí", responde Labib. E insiste en una sola idea: "Tenía que ayudar a mi familia de cualquier manera, aunque perdiera la vida en el agua. Pensaba todo el tiempo: lo tengo que hacer, lo voy a hacer". También dice que lo que más le costó fue convencer a su madre: "Ninguna madre va a aceptar que su hijo arriesgue la vida. Me insistió muchísimo para que me quedara, y yo a ella que debía irme. Al final tuvo que aceptar que me marchara". Durante la travesía se les estropeó el motor y estuvieron cinco días a la deriva, hasta que "vino otra patera a buscarnos y seguimos el camino". Pero Labib no puede olvidar, sobre todo, la noche en que su patera arribó a las costas de Tinajo: "Lo que no puedo olvidar es a un chico que murió con nosotros en la patera. Íbamos doce, uno de ellos calló al mar, no nos dimos cuenta y murió allí. No lo puedo olvidar de ninguna manera. Lo recuerdo cada día. Fue un momento durante la noche, nos quedaba muy poco para llegar, estábamos muy contentos. El agua estaba revuelta, la patera volcó y cómo no sabía nadar murió. El resto conseguimos alcanzar la costa y llegar nadando a Tinajo", lamenta. Los que lograron llegar a la orilla fueron recibidos por la policía y la ambulancia: "Estoy muy agradecido por cómo nos trataron. Además a los pocos días logré hablar con mi familia. Mi madre había recibido la noticia de que uno de nosotros había muerto y pensó que todos habíamos corrido la misma suerte. Estaba muy asustada y al escucharme se alegró mucho".

La patera en que llegó Karim arribó a las costas de Famara, un punto ciego para los radares del Sistema Integral de Vigilancia Experior (SIVE) de Lanzarote. Por eso, al contrario que la de Labib, no fue detectada por la Guardia Civil: "Cuando llegamos no había nadie. Nos quitamos la ropa mojada y nos dispersamos por distintos lugares. Esa noche un amigo me acogió, descansé un poco y al día siguiente me entregué a la policía".

Sus madres, padres y hermanos, y también otros familiares y amigos, están presentes a lo largo de las dos horas de conversación que estos tres jóvenes marroquíes compartieron con dos periodistas de EL DÍA y la Cadena SER en Lanzarote, con la mediación de una intérprete. Sus siete meses de estancia en Lanzarote no son suficientes para aprender el idioma, aunque los tres entienden más de lo que confiesan como demuestran a medida que van desgranando sus historias.



Una historia diferente

La de Jamal es diferente a las de Karim y Labib. Primero intentó viajar como ellos, en patera y sin decírselo a sus padres, con tan solo quince años. Ese viaje se frustró porque el patrón les estafó y el viaje nunca se produjo. "La primera vez que intenté venir en patera el patrón nos engañó. Le dimos el dinero y cuando fuimos a viajar no estaba. Se quedó con nuestro dinero y no pudimos viajar. Nos estafó. La noche antes de salir le dimos el dinero pero cuando llegamos a la hora y al sitio el patrón no estaba. Puso la excusa de que iba a venir la policía y al final no apareció nunca más. Se quedó con el dinero". Y continúa relatando como "mis padres se enteraron porque lo leyeron en la prensa local y entonces él habló conmigo. Decidió trabajar más y con esos ahorros pagó mi visado, el suyo y el de mi madre. Conseguimos los visados y nos subimos en un avión hacia Lanzarote". Para evitar que su hijo Jamal se arriesgara a morir en el mar, sus padres hicieron ese viaje y regresaron tras pasar unos días con unos conocidos a Marruecos. Él se quedó en la isla, tras entregarse a la policía: "Guardo un buen recuerdo de mi pueblo, de mis vecinos y de mis amigos, pero decidí venir porque sabía que allí no iba a tener futuro. Por mucho que estudiara, nunca iba a conseguir el trabajo con el que sueño".

A Karim, que acaba de cumplir los dieciséis años, le encantaría trabajar en un centro de menores: "Quiero ser educador, ellos son los que mejor nos entienden. Por eso me gustaría trabajar en un centro como este, para ayudar a otros chicos que han pasado por lo mismo que yo", explica. Y añade:"Puedo entender por qué los chicos se pelean. Lo hacen porque están saturados y agobiados. Es normal que haya problemas entre nosotros, ya que no nos conocemos, somos extraños y hemos pasado mucho. Por ello cualquier cosa, por mínima que sea, puede hacer que nos peleemos".

Karim reconoce a media voz que echa de menos a su familia, pero explica con resignación que nunca volverá a Fez. Su hermano pequeño está en Tenerife, en un centro de menores. Subió a una patera antes que él con catorce años y llegó a la isla hace uno: "Hablo con él a diario de cómo vive allí y lo que hace. Y, como hermano mayor, le aconsejo que no se meta en problemas y que estudie y aproveche la oportunidad". De hecho Karim está en Lanzarote por accidente, porque su patera salió con la intención de llegar directamente a Tenerife, donde esperaba reunirse con su hermano: "Pero nos quedamos sin gasolina, el patrón se perdió y no sabía en qué punto estaba. Tuvimos que parar en Lanzarote porque era el sitio más cercano y seguro". Los tres menores marroquíes siguen ahora la rutina diaria marcada por los educadores sociales del hogar de acogida para menores solos ubicado en el Albergue de La Santa, en el municipio de Tinajo: "Nos levantamos temprano, nos duchamos y desayunamos. Luego vamos al instituto, volvemos al acabar las clases y comemos. Intentamos dormir un poco a mediodía. Por la tarde hablamos con nuestra familia, hacemos los deberes y salimos un poquito por ahí", relatan. Y aunque el hogar de acogida es un recurso temporal de urgencia ante el colapso de los centros de menores de Lanzarote, llevan siete meses allí junto a decenas de adolescentes llegados en patera a la isla.



Dificultades con el idioma

Todos reciben una paga semanal de diez euros y con ese dinero acuden a las cafeterías o tiendas de la isla. A pesar de las dificultades con el idioma, hacen grandes esfuerzos por relacionarse con la gente de Lanzarote, aunque no siempre lo consiguen: "Hay gente que sí nos entiende, pero muchos no nos llegan a entender porque tenemos mala fama. Si quieres preguntarle la hora a una chica, por ejemplo, ella piensa que le vas a violar o a robar", lamenta Karim.

"Muchas veces entramos a una cafetería y ya nos están mirando, tan solo con entrar todo el mundo nos mira y nos observa", confirma Jamal, mientras Labib puntualiza: "El otro día entré en una tienda, estaba mirando una ropa. Todos los trabajadores se pusieron a mirarme, a rodearme. Estaban más pendientes de mí que del resto de clientes de la tienda".

Sin embargo, los tres menores relativizan este tipo de episodios. "Aunque nos hagan eso, a mí no me importa. Intentamos hablar con la gente, queremos relacionarnos con la gente. Yo tengo claro el motivo por el que vine y que todo lo malo lo dejé en Marruecos: fumar, beber, robar. Todos los problemas los dejé allí antes de cruzar el mar. Por eso, cuando nos tratan mal pasamos y ya está, porque sé por lo que vine", explica Karim. También Labib sostiene que "aunque mucha gente tenga una mala imagen de nosotros, yo intento relacionarme, yo sí quiero hablar con ellos. Quiero aprender el idioma, quiero relacionarme con la gente de aquí".

Solo el 21% de los 12.300 menores extranjeros no acompañados que han viajado a España tiene la documentación en regla. La burocracia y la saturación de los centros de acogida de las comunidades autónomas más afectadas impiden regularizar la situación de estos menores con más agilidad. Son más de 5.000 en Andalucía, 2.000 en Cataluña y mil en Melilla.

Canarias está por debajo de esas cifras, ya que actualmente son aproximadamente 400 los que viven en las distintas islas, si se incluyen los de acogida y los fugados, ya que no se les puede legalmente ni retener ni devolver a sus países de origen por ser menores. Niños o adolescentes que acumulan experiencias más o menos traumáticas como las de Karim, Labib y Jamal (sus nombres son ficticios por petición expresa de la Dirección General del Menor). Los tres dan voz a este colectivo de menores migrantes solos con reflexiones como esta: "Pensaba que la isla iba a ser más grande, pensaba que era como Madrid, por ejemplo. Pero después de ver lo bien que me tratan y que me han dado la oportunidad de estudiar, después de comprobar lo bien que me cuidan, me conformé. Ahora estoy muy contento, muy feliz", cuenta el joven de Fez.

Conscientes de que algunas personas consideran que su llegada supone una carga, Labib confiesa: "No niego que haya personas que vienen aquí y no aprovechan la oportunidad. En lugar de aprovecharlo, aprender y conseguir sus objetivos, lo que hacen es dispersarse, robar y beber. Hay quien no bebe ni fuma en Marruecos y cuando llega aquí, hace de todo".



"Nos han acogido muy bien"

Karim, por su parte, asegura sentirse agradecido: "A pesar de todo nos han acogido, nos dan de comer y tenemos dónde dormir. Nos compran ropa y nos llevan a un instituto. Esas cosas no las hemos recibido en nuestro propio país. A pesar de que tengamos mala fama y nos miren mal, estoy más que agradecido". Y añade: "Quiero pedir perdón por el hecho de que les pese que vengamos aquí muchos de nosotros, pero poco a poco nosotros también conseguiremos los objetivos". Jamal concluye, por su parte, así: "Yo solo pido que nos comprendan y que nos den una oportunidad. Si es así, poco a poco conseguiremos estudiar, trabajar en España y aportar algo al país que nos ha acogido".