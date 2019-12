Oramas y Quevedo abren la legislatura en el Grupo Plural con 14 diputados más

Los dos representantes nacionalistas canarios en el Congreso, Ana Oramas, de CC, y Pedro Quevedo, de NC, iniciarán su andadura en la nueva legislatura integrados en un grupo parlamentario de nueva creación que estará compuesto por 16 diputados de distintos partidos minoritarios, pero podrían pasar al grupo Mixto en el próximo periodo de sesiones, en febrero. Ambos dirigentes isleños firmaron ayer el acuerdo alcanzado por ocho partidos de la Cámara baja para unirse en el denominado Grupo Plural en el que se integran también los siete diputados de JxCat (el octavo, Jaume Alonso Cuevillas, aún no ha tomado posesión al no poder acudir a la sesión constitutiva del pasado día 3), los dos de Más País, y el único representante con que cuentan otras formaciones territoriales como el BNG, Compromís, el PRC y Teruel Existe. El nuevo grupo se inscribió ayer en el Registro del Congreso, un día antes de que acabara el plazo que le otorgó la Mesa de la Cámara, y su constitución definitiva quedará confirmada por este mismo órgano parlamentario en su reunión del próximo lunes si no encuentra ningún impedimento reglamentario que lo impida. La creación de este nuevo grupo tiene por objeto dividir el Mixto en el que inicialmente quedan integrados todos los diputados que no pueden formar uno propio por no cumplir algunos de los requisitos establecidos en el Reglamento, lo que en esta ocasión afectaba a un total de 21 parlamentarios de trece formaciones distintas. Para aligerar el Mixto y permitir que todos los diputados de las formaciones minoritarias puedan desarrollar su trabajo y disponer de tiempos de intervención razonables y posibilidades de presentar iniciativas parlamentarias, así contar con unos mínimos medios económicos, técnicos y de personal de asistencia, se han buscado distintas fórmulas.

Tras el rechazo de la Mesa del Congreso la semana pasada a la creación de los dos grupos distintos al mixto por no cumplir los porcentajes mínimos de votos en sus respectivas circunscripciones, entre otros requisitos reglamentarios a tener en cuenta, se ha optado por la fórmula de un grupo de 15 diputados o más, que sugirió el pasado viernes el propio órgano de gobierno de la cámara por ser esta la única vía reglamentariamente aceptable. Tras la forma de ayer por parte de los nuevos grupos mencionados, el Grupo Mixto propiamente dicho echará a andar solo con los dos diputados de la CUP, los dos de UPN y el de Foro Asturias.

En una larga reunión en la mañana de ayer, los partidos integrantes del nuevo Grupo Plural, cuya portavoz será la catalana Laura Borrás (JxCat) -si bien los cargos irán rotando mensualmente porque en la práctica el grupo funcionará como otro Mixto-, no cerraron sin embargo un acuerdo sobre cómo aligerar a su vez esta agrupación para que algunos de sus integrantes pasen al Mixto y equilibrar ambos. Pese a que ayer se dio a entender por parte de los algunos diputados de estas formaciones que el acuerdo para la creación del nuevo grupo incluiría otro paralelo sobre qué diputados se pasarían al Mixto en el nuevo periodo de sesiones y cuáles se quedarían en el Plural, al final sólo se ha cerrado el primero de estos puntos. La idea que cobra más fuerza es que al final compartan el Grupo Plural los partidos que inicialmente habían intentado aliarse bajo la denominación de Grupo Múltiple, una fórmula que no recibió el aval de la Mesa del Congreso porque sus integrantes no llegaban al 5% de los votos en toda España. Si esta idea se impone, al final el Grupo Plural lo integrarían JxCat, Más País, Compromís y el BGN, con un total de doce diputados. Por su parte, Coalición Canaria, Nueva Canarias, el PRC y Teruel Existe volverían al Grupo Mixto para repartirse con las CUP, UPN y Foro. En total sumarían nueve diputados de siete partidos, con representaciones muy equilibradas porque ninguno tiene más de dos escaños. Como el Reglamento establece que el cambio de grupo sólo puede hacerse al principio de cada periodo de sesiones, los partidos pequeños siguen negociando cómo repartirse su representación en los debates y en las comisiones.