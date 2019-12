Una enmienda salva a los venezolanos retornados que no cobran su pensión

La última enmienda viva que acordaron ayer los cuatro partidos que sustentan al Gobierno regional y CC-PNC antes de la aprobación definitiva de los presupuestos autonómicos para 2020 garantiza la continuidad de las ayudas desde la Comunidad a los canarios-venezolanos retornados que siguen sin percibir la pensión que les correspondía desde principios de 2016.

La iniciativa nacionalista la elaboró la diputada Socorro Beato, que ayer mismo, y junto a José Miguel Barragán, pulía con el cuatripartito el texto final de la enmienda. Según el acuerdo, la aportación para estos canarios retornados saldrá de lo previsto para la Prestación Canaria de Integración (PCI) y, en caso de que esta partida se quede sin fondos, se recurrirá a la de contingencias, que era la propuesta de las formaciones que apoyan al Ejecutivo.

La última vez que se aportó estas ayudas, que al basarse en la PCI no superan los 380 euros, se benefició a unas 500 personas, si bien la demanda actual no llega a las 200, según lo indicado ayer a este periódico por Beato. Al incluirse como PCI, las ayudas las tramitará y concederá la consejería de Derechos Sociales, que dirige Noemí Santana (Sí Podemos). No obstante, el acuerdo incluye la salvedad de que las contribuciones cesarán desde el momento en que los beneficiarios vuelvan a percibir de manera efectiva la pensión que le corresponde desde Venezuela.

Esta enmienda in voce, impulsada por Sí Podemos, se aprobó durante la sesión vespertina y el acuerdo contrastó con las diferencias entre gobierno y oposición respecto a los sexenios de los profesores no universitarios.