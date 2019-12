Sánchez garantiza que el presupuesto respetará el REF

El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura para la formación de un nuevo Ejecutivo central que ponga fin al bloqueo político en España, Pedro Sánchez, trasladó ayer al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, su total compromiso con el desarrollo de la agenda canaria en la nueva legislatura si finalmente esta se pone en marcha, y con la traslación de los previsiones contempladas en las reformas del REF y del Estatuto de Canarias a los nuevos presupuestos del Estado, que presentaría de forma inmediata.

Sánchez se comprometió ante Torres a que esas nuevas cuentas estatales asumirían todos aquellos elementos de garantía de inversión media en las Islas previstas en el fuero isleño, así como a desbloquear la transferencia de fondos pendientes, completar los convenios de infraestructuras, y a reformar la ley de estabilidad presupuestaria para permitir que ayuntamientos y comunidad autónoma puedan utilizar el superávit.

Ambos mandatarios conversaron ayer en el marco de la ronda de contactos que el presidente en funciones mantuvo a lo largo de todo el día con los mandatarios autonómicos para explicarles el proceso negociador de cara a la investidura. Torres se encontraba ayer en Madrid para una entrevista con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a la que presentó el proyecto de ley canaria de Cambio Climático, y mantuvo la conversación telefónica con Sánchez desde la oficina del Gobierno de Canarias en la capital del Estado. Conversaron durante cerca de 20 minutos y en la misma el líder del PSOE trasladó al presidente canario y compañero de partido su confianza en "conseguir la investidura" y que "peleará" por hacerlo posible antes de finalizar el año. "No será sencillo, pero me ha trasladado su convencimiento de que puede lograrlo", aseguró Torres pocos minutos después de su conversación con Sánchez.

El presidente canario puso especial énfasis en comunicar el interés del Ejecutivo regional en que se produzca el desbloqueo de la situación política estatal, así como la "necesidad" para las Islas de que cuanto antes se pueda formar gobierno y aprobar unos Presupuestos Generales del Estado de 2020 y con los que se superarían los prorrogados de 2018, aún en vigor. "Canarias necesita que esa investidura salga, que tengamos gobierno estable y con ello tener unas cuentas del Estado. En 2018 se aprobaron el nuevo REF y el nuevo Estatuto y sin embargo Canarias no ha tenido ni un solo presupuesto que acoja todos esos derechos ya consolidados", resaltó Torres.

"Necesitamos un presupuesto, pero para eso necesitamos un gobierno y un presidente investido, para que todos los convenios estén establecidos en ese presupuesto, para que se respete el fuero canario modificado y que esos grandes avances en lo económico estén contemplados en una ley presupuestaria", afirmó el mandatario regional.

Torres aseguró en este sentido tener el "compromiso" de Sánchez "de que se van a respetar y a dar cabida a todos esos avances económicos que necesitamos con premura", y puso como ejemplo que sin el desbloqueo político y sin nuevas cuentas, Canarias no contará con los 500 millones del nuevo convenio de carreteras de obra no ejecutada y sobre el que ambos Ejecutivos han cerrado un acuerdo para que empiecen a transferirse a partir del 2020.

Torres consideró por todo ello necesario que los dos partidos nacionalistas canarios en el Congreso, CC y NC, apoyen la investidura porque sólo el desbloqueo político, la formación de un nuevo Gobierno, y la aprobación de nuevos presupuestos permitirán el desarrollo de la agenda canaria y la incorporación de los nuevos preceptos del REF y el Estatuto. Aseguró que seguía "confiando" en el apoyo del diputado de NC, Pedro Quevedo, y apeló a CC para que "deshoje la margarita de una vez" y que su diputada, Ana Oramas, también "se apunte al desbloqueo".

"Si no hay investidura ni presupuestos de 2020, volveremos a fracasar en lo económico en Canarias con respecto a las cuentas estatales porque los que van a estar en vigor no contemplaban las reformas. Eso es motivo suficiente para que haya un desbloqueo político porque, sin él, no habrá ni nuevo REF ni nuevo Estatuto", advirtió.