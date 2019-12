Rodríguez cree innecesaria una comisión bilateral por el futuro trato desde la UE

La incertidumbre con el presupuesto europeo y sus consecuencias para las Islas, con el más que previsible debilitamiento de la Política Agraria Común y los fondos regionales o de cohesión, así como con las ayudas estatales y el brexit, que ya se asume como inminente tras la aplastante victoria de Johnson, no son suficientes motivos para convocar la comisión bilateral Canarias-Estado por parte del Archipiélago. Así lo expresó ayer el vicepresidente del Gobierno regional y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, tras una pregunta de CC-PNC sobre la situación del Archipiélago ante el presente y futuro de la UE formulada en la comisión de Asuntos Europeos y Acción Exterior.

Rodríguez sostiene que, por la interinidad del Gobierno central y porque aprecia buena sintonía con el Ejecutivo en funciones respecto a Canarias y la UE, no conviene ahora convocar esa comisión bilateral, que tendría que reunirse desde que una de las dos partes lo pidiera. No obstante, dejó claro que no lo descarta en el futuro y que todo dependerá de si detecta riesgos para las Islas por esas incertidumbres, y más cuando ha comprobado recientemente en Bruselas que la UE centra sus focos solo en la política exterior y de defensa, en el cambio climático y en la innovación y tecnología.

El vicepresidente respondió así a Juan Manuel García Ramos, diputado nacionalista que no solo se mostró muy preocupado por esta evolución de las prioridades en la UE y de una reducción de los fondos que afecte al Archipiélago, sino que contextualizó esto en las consecuencias para la delimitación de las aguas territoriales canarias tras aprobar el Parlamento marroquí la anexión de las saharauis y la plataforma continental.

El presidente del PNC teme que el proyecto presupuestario europeo 2021-2027 perjudique mucho a las Islas en medio de la "fuerte tensión" entre la CE y el Parlamento de la UE y, por eso, preguntó por la conveniencia de que se convoque una comisión bilateral.

Rodríguez admitió el momento complejo que vive la UE y los riesgos para las Islas "porque habrá dificultades con la evolución presupuestaria". No obstante, insistió en esa "buena sintonía" con el Gobierno central respecto a las Islas, las ayudas de Estado y el brexit, "cuestiones que tienen su cauce". Eso sí, dejó claro que, "si es necesario, recurriremos a la bilateral".

A García Ramos le quedaron dudas sobre si España, "como Francia y Portugal", está presionando lo suficiente respecto a los fondos como región ultraperiférica y Rodríguez recalcó que las Islas tienen "un camino andado" en Madrid y Bruselas respecto a su estatus, si bien aclaró también que la situación de la UE, con un miembro clave a punto de irse, impide que "baste con pedir para que te hagan caso". Por eso, recalcó la idoneidad de que haya un gobierno central estable cuanto antes para dar fuerza a la negociación.

Ligado a esto, Juan M. Casañas (PP) le preguntó luego por el brexit y el consejero indicó que Canarias "ha trabajado esto incluso antes que el Estado, desde hace 3 años". Rodríguez admitió que la victoria de Johnson le parece "extraña", aunque también cree que su contundencia hará que, si bien la salida del Reino Unido se confirme el 31 de enero, otras decisiones puedan ser más moduladas.

Además, aclaró que Canarias debe hacer valer sus intereses ante España y la UE, y no ya ante el Reino Unido, aunque sí apuesta por un trato "singularizado". Por eso, espera que las ayudas a la comercialización y transporte del tomate y pepino pasen a la producción. Casañas, por su parte, advirtió de que solo en Política Agraria se ha dado una reducción de 75 millones (un 4%) de 2014 a 2020.