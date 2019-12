"Cuando hay diferencias políticas, la forma de resolverlas es el diálogo"

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, aplaude el anuncio de Pedro Sánchez de convocar anualmente la Conferencia de Presidentes. "Cuando hay diferencias políticas, la mejor forma de poder resolverlas es hablando políticamente, sentarnos en una mesa todos los presidentes autonómicos y con el Gobierno y buscar propuestas que puedan ser comunes a todos y consensuadas y donde haya diferencias, a lo mejor entre todos podemos salvarlas". Según él, "a este país le ha faltado en los últimos años mucho más diálogo, voluntad de acuerdo y sentarnos a buscar soluciones".

La Moncloa informó horas antes del encuentro telefónico entre Sánchez y Torres que la recuperación de ese foro era uno de los principales asuntos que se estaba trasladando a los mandatarios autonómicos, así como la intención de que en la próxima legislatura adquiriera carácter anual. Los otros dos ejes de esta política de normalización territorial serán las reuniones bilaterales con cada uno de los líderes autonómicos tras la investidura y el compromiso de renovar la financiación autonómica.

La última conferencia de presidentes autonómicos, la sexta, se celebró el 17 de enero de 2017 en el Senado a propuesta del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Participaron en ella quince presidentes de comunidades autónomas, todos salvo Cataluña y el País Vasco, y los de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Torres aprovechó también para trasladar la necesidad de reformar la actual Ley de Estabilidad Presupuestaria, para permitir utilizar el uso del superávit por parte de comunidades autónomas y ayuntamientos para destinarlos a la financiación de los servicios públicos esenciales que imparten cada una de esas administraciones. "Esa ley se aprobó en 2012 en circunstancias políticas y económicas determinadas, pero en el 2020 no tiene sentido que solo los ayuntamientos tengan más de 22.000 millones en los bancos", explicó Torres, quien insistió en que la norma "debe adaptarse el tiempo actual porque no es lógico que terminemos las anualidades con dinero en caja por el que vamos a tener que empezar a pagar, y no poder disponer de ellos para que puedan llegar a la ciudadanía".