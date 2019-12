Pide al administrador de la TVC explicaciones por el cóctel privado

Los partidos de la oposición en el Parlamento de Canarias exigieron ayer explicaciones al administrador único de la Radiotelevisión Canaria (RTVC), Francisco Moreno, sobre el evento organizado la noche del viernes con motivo del 20 aniversario del inicio de las emisiones. Coalición Canaria, Partido Popular y Ciudadanos solicitaron la comparecencia urgente de Moreno en la comisión de control de RTVC en el Parlamento para que informe con detalle de los gastos que se realizaron para reunir a las plantillas del ente público, cerca de 300 personas, en la sala principal del acuario Poema del Mar, en la capital grancanaria.

La celebración del cóctel privado ha generado sorpresa entre los portavoces de la oposición, que consideran "quebrantada" la confianza puesta en Francisco Moreno, administrador único del ente público. El evento supuso contratar un avión de Binter Canarias para trasladar a un centenar de trabajadores desde Tenerife, reservar 70 habitaciones en hoteles de la capital y alquilar el Poema del Mar. Además, a los partidos de la oposición les consta que también se reservaron los bajos de una terraza de la ciudad para continuar la celebración, que se prolongó hasta las cinco de la madrugada con consumiciones libres. Se alquilaron dos guaguas para llevar a la plantilla desde el Poema del Mar a la terraza que se había reservado.

CC, PP y Cs han puesto en evidencia que este evento incumple la normativa interna del Gobierno para todas las consejerías, entidades y empresas públicas y que exige criterios de austeridad en la celebración de cualquier clase de actos institucionales o eventos, entre ellos cócteles, brindis o copas de honor, cuyo cargo a los presupuestos públicos quedan restringidos salvo casos excepcionales y debidamente justificados. Las restricciones están vigentes desde 2011 tras un acuerdo del Consejo de Gobierno de octubre de 2010 y se ratificaron en una resolución de 2016 publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

Coalición Canaria mostró ayer su "alarma" y "preocupación" por la organización y el gasto producido por la fiesta organizada desde la dirección de RTVC . El secretario general de la formación nacionalista y portavoz en el Parlamento, José Miguel Barragán, recordó que desde 2011 hay una instrucción del Gobierno a todos los entes públicos y consejerías en la que se prohíbe pagar con dinero público las comidas de Navidad, de tal forma que si se organizan cada empleado y cargo tienen que pagar el evento de su bolsillo. "Ahora parece que las cosas han cambiado y vemos como se va a modificar el presupuesto para elevar el sueldo del director y se organiza una fiesta de estas características en un momento en el que la RTVC necesita recursos para mejorar su imagen y funcionamiento, supongo que los sindicatos tendrán que pronunciarse sobre cómo es posible, con los problemas laborales que hay, que se gaste este dinero en una cena de navidad", criticó José Miguel Barragán.

El dirigente nacionalista considera una "osadía" que el administrador único de RTVC, Francisco Moreno, haya vinculado el cóctel con el 20 aniversario porque "se tiene que tener en cuenta la situación económica en la que está el ente y no gastar el dinero con esta alegría, no hay ninguna justificación y ni siquiera la compensación publicitaria nos convence porque es dinero que se dejará de ingresar".

Los nacionalistas pedirán la comparecencia urgente de Moreno en el Parlamento y se unirán al PP y Ciudadanos para habilitar una comisión de control de RTVC extraordinaria y urgente en el mes de enero -la reunión ordinaria está prevista para febrero- para que dé las explicaciones que solicitan los grupos de la oposición.

"Nos ha pillado totalmente por sorpresa", explicó Luz Reverón, portavoz del grupo Popular en la comisión de control de RTVC, y aseguró que su partido desde mañana lunes pedirá la comparecencia urgente de Moreno en el Parlamento para que "dé cuenta del coste del evento, las partidas de las que se ha detraído y explique si tiene preparada alguna sorpresa más". La portavoz del PP se mostró muy crítica con la "poca transparencia" del administrador único del ente público ya que hace tan solo diez días compareció de manera voluntaria en la comisión de control y "no mencionó ningún acto con motivo de la celebración del 20 aniversario".

Tanto Vidina Espino, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Canarias, como José Miguel Barragán, portavoz de CC en la Cámara regional, coincidieron con Reverón al exigir explicaciones de lo sucedido. "Moreno está desacreditando su gestión con sus primeras decisiones", explicó Espino, quien además aprovechó para recordar que una de las primeras iniciativas del administrador único ha sido subirse un 30% el sueldo a través de una enmienda al presupuesto de la Comunidad Autónoma. "Lo primero que nos dijo Moreno fue que no habría incremento del gasto en la TVC y sus dos primeras decisiones apuntan a lo contrario", destacó la portavoz de Cs.

Por su parte, Luz Reverón no solo exige las explicaciones de Moreno sino que, además, considera necesario que Román Rodríguez, vicepresidente y consejero de Hacienda - área de la que depende la RTVC- , también se pronuncie sobre lo ocurrido. Al precio del cóctel, que ronda los 11.000 euros, se sumaría el coste del avión que trasladó a los trabajadores desde Tenerife, y el precio de los hoteles en los que se hospedaron los invitados que tuvieron que trasladarse a la isla de Gran Canaria. Francisco Moreno aseguró que para reducir los gastos se acudió a contraprestaciones publicitarias con las empresas que participaron para hacer posible el evento, algo que tampoco convence a la oposición.

Espino coincidió con CC y subrayó que las contraprestaciones publicitarias no justifican la decisión de derrochar dinero público ya que éstas "solo evitan que entren ingresos". La portavoz de Cs atribuyó lo ocurrido a la poca conciencia del administrador único del ente que "se piensa que ha vuelto a la Televisión Canaria de hace 15 años donde se despilfarraba y donde los gerentes cobraban grandes sueldos".

El portavoz de ASG en el Parlamento y presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, no quiso pronunciarse ayer sobre el evento organizado por la dirección de RTVC hasta no disponer de mayor información por parte de la oposición y del Gobierno. A Curbelo le parece prematuro dar su opinión sin conocer con detalle los pormenores del evento y el gasto, no sólo de manos de los grupos políticos sino de la propia dirección del ente público.