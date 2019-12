Quevedo reconoce las discrepancias con Oramas

Nueva Canarias y Coalición Canaria discrepan abiertamente sobre la manera en la que el socialista Pedro Sánchez está intentando garantizar su investidura. En una entrevista concedida al programa de Radio Marca Tenerife ¡Despierta Canarias!, el diputado por NC, Pedro Quevedo, reconoció que aunque él y Ana Oramas tienen una excelente relación personal, no coinciden en la estrategia que han de adoptar en la negociación. "Sería una mala noticia que los nacionalistas canarios votáramos de manera distinta en la investidura", confesó. De todas formas, Quevedo explicó que a ambas formaciones les une la misma idea, que?la inestabilidad no puede ni debe prolongarse más, por lo que espera que finalmente ambos partidos logren llegar a un acuerdo. "Tenemos que trabajar para que los nacionalistas canarios voten lo mismo. Hemos ido a las elecciones con un programa electoral excelente para defender los intereses de Canarias en Madrid. No es lo deseable llegar a esa situación", reconoció. En cuanto a los intentos de Sánchez de lograr el sustento de ERC, lo que Oramas definió como "un disparate", el diputado de NC aseguró que le da igual con quien negocien siempre y cuando se cumpla con las Islas. A. R. P.