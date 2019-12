Torres desvincula la "necesaria" reforma constitucional de la gobernabilidad

Reforma sí, y "cuanto antes", pero no sin despejar primero las incertidumbres y los desajustes que dominan en estos momentos la política española. La Constitución necesita una "actualización" y "adaptación" al siglo XIX y a la España contemporánea, pero para ello debe recuperarse el consenso social y político con el que se elaboró, se aprobó y se refrendó por todos los españoles en 1978. Es decir, en ningún caso vincular de forma directa esa posible reforma al actual proceso de negociación para la conformación de gobierno y desbloquear la situación política en la que está inmersa el PSOE con distintos partidos políticos y en particular con los independentistas catalanes de ERC.

Esta es la posición de fondo que defendió ayer el presidente de Canarias y líder de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, en el 41 aniversario de la Carta Magna y a cuyo acto conmemorativo en el Congreso acudió ayer junto a otros diez presidente autonómicos. En la misma línea de los líderes territoriales del PSOE, aunque con matices entre ellos, Torres apuesta claramente por adaptar la ley de leyes española a la nueva realidad del país, incorporando los múltiples e importantes cambios políticos y sociales producidos en este tiempo, así como los valores que la propia sociedad ha desarrollado, tal como ha ocurrido en las distintas reformas de los Estatutos de Autonomía, entre ellos el de Canarias.

"Indudablemente hay que actualizar la Constitución", sostuvo ayer el mandatario canario en su estreno en el acto del Congreso en su primer año en el cargo. "Es un instrumento capital que surge en la Transición y que es refrendado mayoritariamente con el voto de los españoles. Estamos en el siglo XIX e igual que Canarias recientemente ha reformado y actualizado su Estatuto de Autonomía, es necesario hacerlo con la Carta Magna", afirmó. Según él, "hay que hacerlo cuanto antes para adaptarla a los criterios de los nuevos tiempos", pero aclara que "hay que hacerlo desde el consenso, con el espíritu de la Transición y apelando a que los grupos políticos tienen que buscar puntos en común renunciando a puntos iniciales partidarios para conseguir lo que entonces". Torres insiste en este sentido en que "el espíritu de la Transición tiene que prevalecer en esa tarea en este momento, que es un momento complejo pero que no es más complicado de lo que fue en 1978".

El jefe del Ejecutivo canario señala que debe contemplarse en un nuevo texto constitucional "la realidad territorial que vivimos en 2020, que es muy distinta, con una población que no es la de entonces, con una realidad territorial que ha tenido sus conflictos, con Estatuto que han ido caminando, o no, en distintas regiones, y apelando al sentido de Estado que debemos tener todas las formaciones políticas".

En todo caso, enfatizó que "lo que nunca se hará es cambiar la Constitución para que sea un documento anticonstitucional o inconstitucional. Será un documento que tendrá como base el aprobado y refrendado en 1978 y que tiene que adaptarse a los nuevos".

Sobre esta base y ante la posibilidad de que las negociaciones para formar gobierno que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha emprendido con ERC, puedan y tener incidencia constitucional, el presidente canario aseguró que "la reforma de la Constitución no es un asunto de un Gobierno, sino que concierne a toda la sociedad, partidos, agentes sociales, empresariales, sociedad civil, la población en su conjunto, y en el que deben estar implicados el Gobierno y la oposición". Por eso, consideró que "mal iríamos si habláramos de una reforma de la Constitución que solamente contara con los votos y los apoyos del Gobierno, porque nacería lastrado". "En estos momentos, la prioridad es acabar las negociaciones, que haya investidura y unos nuevos presupuestos. No estoy en la comisión negociadora, soy muy respetuoso con ella y hay que entender que hay cuestiones que deben estar sobre la mesa, pero mi impresión es que en estos momentos hay otras prioridades que están siendo abordadas en esa negociación", aclaró el presidente regional.

Urgente para Canarias

A partir de aquí, se declaró esperanzado de que "en este proceso se sumen más fuerzas políticas y que pronto haya más síes que noes y que eso lleve consigo el que el preacuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos camine definitivamente para la investidura". Torres aseguró que "es urgente" que se puedan tener unos nuevos presupuestos del Estado, y que para ello es indispensable la investidura y la confirmación de gobierno, y resaltó que "para Canarias eso urge de manera capital".

Como ejemplo de la conveniencia para las Islas de que se supere el bloqueo político, comentó que "si no tenemos gobierno ni nuevos presupuestos, el próximo año seguiremos peleando por los 500 millones de deuda en carreteras por obra no ejecutada, pero si hay nuevo Gobierno y cuentas del 2020, podremos ya hacer las modificaciones pertinentes en el convenio vigente para no perder ni un solo euro de esa cantidad".

"Con gobierno podremos tener el primer presupuesto de España que contemple las modificaciones del REF y del Estatuto de hace un año. Para nosotros es vital que haya gobierno cuanto antes", insistió.

Sobre la posición de CC y NC, que están a la espera de que avances las negociaciones con otros partidos para determinar su posición respecto a la investidura, Torres afirmó que "mi deseo es que los nacionalistas canarios se sumen a ese proceso y que entren en una negociación para respaldar la investidura". "He confiado y sigo confiando en NC y apelo también a CC que despeje esas dudas internas que le han aparecido sobre con quien pacta Pedro Sánchez y en que condiciones. Hay que despejar todo ello, las urnas dijeron que hay que llegar a un acuerdo, ya hay un preacuerdo muy importante y espero que los nacionalistas canarios terminen apoyando la investidura", resaltó.

Torres aseguró que "si lo que les preocupa a CC y NC es el cumplimiento de la agenda canaria, debo decir que ya hay un Gobierno de Canarias, en el que está NC, que está trabajando en ese objetivo", y aunque reconoció que "hay que puntualizar cosas, cerrar documentos, y firmar papeles", aseguró estar "tranquilo" respecto al compromiso de Sánchez con la agenda canaria y con su reflejo en los próximos presupuestos. Recordó que el Ejecutivo central en funciones acababa de "replantear" las cantidades de 2018 y de 2019 sobre carreteras y "para que no perdamos ni un solo euro". "Ese es el camino, sentarnos en una mesa y llegar a acuerdos, y de toda la cantidad que había para esos dos años y que no se ha ejecutado, no se pierde nada porque pasa a los años 2020, 2021 y 2022. Negociar acuerdos es la ciencia de la política", remachó.