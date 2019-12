El Gobierno canario devuelve un 53% de los recursos del Fdcan a los Cabildos

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, anunció ayer que, tras "escuchar, evaluar y discutirlo" con los siete Cabildos hasta la semana anterior, han decidido rectificar y retener solo 48 de los 160 millones del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) para este 2019, en vez de los 100 que había fijado el Ejecutivo. Así, las Administraciones insulares contarán con 112 millones y no los 60 iniciales tras la reprogramación regional, si bien se mantienen los 80 para la Comunidad y los 80 para las Islas programados para 2020 tras el cambio introducido por los 4 partidos del pacto.

La rectificación supone un 53,57% más para los cabildos en este ejercicio, si bien el desarrollo y justificación de las obras puede tardar bastante dado que, sobre los proyectos de 2018, seis de las siete administraciones (todas menos Tenerife) han pedido ampliar plazos. Lanzarote y El Hierro han solicitado que sea hasta el 31 de este mes; La Palma, al 30 de marzo del próximo año; Gran Canaria y Fuerteventura, al 31 de octubre, y La Gomera, al 30 de noviembre de 2020. Salvo informes contrarios, se les concederá esos márgenes.

Rodríguez compareció a petición del PP, al que le reprochó que pidiera datos de ejecución de las obras de 2018 cuando los cabildos han pedido, precisamente, ampliar el periodo para justificarlas. A su juicio, se trata de una perversión de las comparecencias porque cree que el PP solo quería hablar del cambio de programación, pero el resto de grupos acuden engañados sobre el fin del debate.

Por el PP, Fernando Enseñat negó la artimaña, si bien sí le censuró que haya modificado el reparto en busca de más recursos en su área "porque no se atreve a exigir al Gobierno central lo que nos debe".

Al igual que el PSOE, NC, Podemos y ASG, el consejero insistió en que han cambiado el reparto porque considera que los objetivos del Fdcan de diversificar la economía y crear empleo no tienen ligazón con los resultados conocidos hasta ahora. Además, y pese a la rectificación, indicó que, el 22 de octubre, la Federación de Cabildos (Fecai) le remitió un documento en el que aceptaba que, para 2019, la Comunidad se quedase con 100 de los 160 millones de esa anualidad y que, en 2020 y como finalmente se mantendrá, el reparto sea de 80 y 80 en cada caso. No obstante, justificó el cambio que anunció ayer en que no daña la planificación económica del Gobierno y perjudica menos a las administraciones insulares.

Además, dijo que respetarán la ficha global de 1.600 millones a 10 años e insiste en que el Fdcan se enfocó mal desde su creación. Por eso, indicó que decidieron retener partidas, "no para aceras, bordillos y voladores, sino para sanidad, educación, vivienda y luchar contra la pobreza, que son las competencias que tenemos sobre el Estado del bienestar". Por ASG, no obstante, Jesús R. Ramos recordó que siempre defendieron el fondo y que, eso sí, apoyan los cambios por el foco ahora en la sostenibilidad y el gasto social.

Este fondo se creó en 2016 por la devolución a Canarias, por parte del Estado, del 50% que quedaba del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE). Aunque grupos como NC y Podemos reclamaron partidas para servicios básicos, el pacto CC-PSOE lo derivó a los cabildos y ayuntamientos para obras de "diversificación económica", con 160 millones por cada uno de los 10 ejercicios siguientes.