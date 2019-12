El primer precedente local, la moción en el Puerto de 1995

Que las censuras en los municipios no son habituales en el mismo año electoral lo prueba el hecho de que, al menos desde 1991 y en la provincia tinerfeña, solo hubo una y muy polémica: la del Puerto de la Cruz de CC y PP al PSOE de Salvador García. Tras 4 mayorías absolutas (con Francisco Afonso en 1979 y 1983 y con Félix Real en 1987 y 1991), los socialistas perdieron la mayoría absoluta con García. Bajaron a 9 ediles y no le daba con el concejal de IU. No obstante, los problemas para cuajar un pacto alternativo entre el PP y CC retrasó la moción más que previsible 27 días y, al final, tuvo lugar en medio de las fiestas del Carmen. Lo curioso es que, tras unas negociaciones que se encauzaron en la casa de Paulino Rivero en El Sauzal, la alcaldía no recayó en el segundo más votado (el PP, con 6 ediles), sino en Marcos Brito (CC, 5). Eso sí, en realidad fue el propio candidato conservador, Antonio Castro, el que decidió esa cesión, argumentando que Brito, que había sido alcalde en la dictadura, poseía más experiencia en el cargo. Por supuesto, el PP admito luego que había sido un gran error: en 1999, bajan a 2 ediles y Brito, que subió a 8, lideró desde entonces el centroderecha hasta 2015, cuando Lope Afonso (PP) supera a CC.