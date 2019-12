Dávila no ve factible gobernar con el actual y "sumiso" Román Rodríguez

La exconsejera de Hacienda y diputada regional de CC-PNC , Rosa Dávila, afirmó ayer, en una entrevista en el programa '¡Despierta Canarias!', que no cree que el actual acuerdo regional, conocido como 'Pacto de las flores', acabe la legislatura. "Cada vez que van al Parlamento -asegura- montan un templete con florecitas y bombillitas, se aplauden unos a otros, pero internamente eso es un desastre absoluto y los cuchillos vuelan. Ese pacto está lleno de desconfianza entre partidos y dentro del PSOE. Nosotros tenemos 20 diputados y vocación de Gobierno, pero vamos a ver cómo afrontan este pacto, sacan adelante sus presupuestos y gobiernan con él. Este pacto creo que no se va a sostener estos cuatro años, y no hablo de moción de censura".

Dávila tiene claro que el acuerdo, más allá de las apariencias en la cámara, esconde muchas desconfianzas entre todos los partidos. "Habrá que ver cómo lo afrontan las cuatro formaciones, aunque creo que no va a sobrevivir. Puede salir algún partido del pacto y gobernar en minoría". A su juicio, el acuerdo "fue una filigrana donde se inventaron cosas que no iban a cumplir. Vamos a darles tiempo para que se vea que este pacto, con las políticas que llevan, destruirá empleo".

Eso sí, aclara que, al menos en estos momentos, no ve factible formar Gobierno con Román Rodríguez en Canarias. "No con este Román, sumiso a las decisiones de Madrid. Necesitamos otro Román Rodríguez".

La diputada y dirigente nacionalista considera que el actual Ejecutivo regional está "paralizado" y cree que lo ejemplifica que solo haya ejecutado un 18% de la inversión, si bien CC gestionó hasta junio. "No se está gastando el dinero que estaba ahí para ser invertido en paro, listas de esperas o para construir colegios. Este Gobierno es incapaz", sentenció.

La exconsejera lamenta esta situación, sobre todo, por el contexto general de la economía. "Además de la ralentización, estamos viendo un Gobierno paralizado, con distintas personas que disparan a todos lados y un presidente que no sabe llevarlo. Hay cuatro partidos que se han convertido en una jaula de grillos. El Gobierno de Canarias es el que más dinero le ha dado a los bancos y todos los informes han confirmado que no existe un déficit. Canarias no puede estar compensando a los que les da la gana", censura.

Sobre la situación de CC, que por primera vez ha pasado a la oposición autonómica desde su creación en 1993, admite que están aprendiendo a funcionar en este nuevo rol, aunque no pueden olvidar tantos años de gobierno y, por eso, justifica que su papel sea responsable por conocer "lo que es o no posible".

Respecto a la unidad nacionalista junto a NC que se produjo en las últimas elecciones generales, insiste en que apuestan por ella y, de hecho, recuerda que ya confluyeron con ese partido en 2008, "cuando estaban ellos en la oposición. El interés es tener más fuerza en Madrid, y no regalar apoyos a nadie", subrayó.

Sobre ese posible acuerdo estatal, critica que CC metiera enmiendas que "mejoraban el texto de Thomas Cook sobre las tasas aeroportuarias, pero el PSOE, que pretende negociar con CC la investidura, tumbó ese decreto con su mayoría en el Senado. Esto nos crea todavía más desconfianza sobre el presidente en funciones". Por eso, deja claro que no decidirán nada hasta que se sepa qué se quiere hacer de verdad y con qué garantías.