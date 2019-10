CC afirma que el plan para paliar la caída de Thomas Cook ningunea a Canarias

La cabeza de lista de Coalición Canaria (CC) al Congreso de los Diputados, Ana Oramas, denunció ayer el "desconocimiento" e incluso el "desprecio" con los que el Gobierno de Pedro Sánchez ha abordado asuntos tan trascendentales para las Islas como el descuento en los billetes de avión para los residentes o la más reciente crisis turística a consecuencia de la quiebra del turoperador Thomas Cook. A juicio de la nacionalista, la reacción del Ejecutivo central ante la bancarrota de la multinacional de origen británico, que ya ha provocado los primeros despidos en hoteles del Archipiélago, "ha sido la puntilla". En primer lugar, apuntó Oramas, porque las medidas para paliar esta crisis no se aprobarán hasta la reunión del Consejo de Ministros del próximo día 11; y en segundo lugar, aseguró, porque estas medidas "han sido hechas al perfil de Baleares y no de Canarias".

La candidata a la Cámara Baja, que registró las listas de los nacionalistas canarios (CC concurre a las Generales del 10 de noviembre en alianza con Nueva Canarias y el PNC) junto a la número dos al Congreso, Guadalupe González Taño, y los aspirantes del partido al Senado, José Manuel Pitti y Verónica Meseguer, dijo confiar en que "las denuncias que han hecho el sector empresarial y también los nacionalistas canarios permitan corregir las decisiones que se van a tomar en el Consejo de Ministros la semana que viene". No en vano, insistió la exalcaldesa de La Laguna, la quiebra del turoperador ha dejado en el aire "miles" de puestos de trabajo.

Oramas aseguró que los parlamentarios nacionalistas de las Islas "van a valer oro" en la política estatal. "En este momento, Canarias se la juega, y nuestra única línea roja serán las políticas con Canarias", anunció en relación con una eventual participación de los nacionalistas canarios en la conformación de mayorías en el Congreso. Oramas, que junto a sus compañeros de plancha presentó la candidatura de CC-NC-PNC ante la Junta Electoral, afirmó que las encuestas apuntan a que los diputados nacionalistas del Archipiélago podrían ser decisivos en la constitución de un gobierno, y cada vez que eso ha ocurrido, agregó, "Canarias ha avanzado y los gobiernos de España se han ocupado y preocupado por Canarias". Para la candidata, el momento es crucial para las Islas por cuestiones como el brexit, la desaceleración económica o las negociaciones con Mercosur, y por eso destacó la importancia de que los principales partidos nacionalistas, Coalición Canaria y Nueva Canarias, hayan decidido presentarse juntos y sumar fuerzas. "Hemos puesto a Canarias por delante de los intereses partidistas porque creemos que Canarias se la juega", afirmó. La representante de CC añadió que unos partidos hablan de "ahora España" y otros, de "siempre España", pero para los canarios, "que son españoles y europeos, ahora tiene que ser Canarias".

En las elecciones del 28 de abril, CC consiguió dos diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife y Ana Oramas se mostró convencida de que la alianza con NC permitirá sumar el 10 de noviembre un tercer diputado por la provincia de Las Palmas. Ana Oramas denunció que la repetición electoral se produce por mera "estrategia" partidista. Pero pese a la brevedad de la legislatura, tanto ella como Guadalupe González Taño, las dos representantes de CC, han estado "funcionando", aseveró. "González Taño ha sido la séptima diputada de 350 que mayor número de iniciativas ha presentado y yo he sido de las diputadas que más intervenciones ha tenido en estos meses", recordó.

Junto a Oramas y Taño, en la plancha están también Flora Marrero, José Ramón Mora Hernández, Manuel Jorge, Dulce María Gutiérrez González y Yonathan Martín Fumero.

AMF se excluye de la alianza de los dos grandes partidos nacionalistas

Las bases de Asambleas Municipales de Fuerteventura (AMF) han adoptado la resolución de no apoyar, por "coherencia", la coalición electoral que han suscrito Coalición Canaria y Nueva Canarias para las próximas elecciones generales del 10 de noviembre. AMF mantiene una alianza con Nueva Canarias en Fuerteventura con la que gobierna en el Cabildo y en la mayoría de los municipios de la isla. Esta formación considera que no sería "coherente" apoyar una confluencia política de la que forme parte CC, partido al que señala como máximo responsable de la situación que "se sufre" en la isla de Fuerteventura. AMF aseguró que "manifiesta, entiende y comparte" el sentir de personas como el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; Faneque Hernández (candidato en las últimas Elecciones Europeas); o María José López de pensar que "es un paso atrás en la unificación del nacionalismo canario al no ser coherente con el discurso político reciente de las últimas elecciones locales". "El proyecto de Asambleas Municipales de Fuerteventura sigue apostando por un nacionalismo renovado, progresista y de izquierdas", indicó la fuerza política de la isla majorera en un comunicado público difundido el viernes.