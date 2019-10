El Gobierno de Canarias ultima una oferta de empleo con tres convocatorias aún sin resolver

El Gobierno canario prepara una nueva oferta de empleo público para este año en la Administración General de la Comunidad Autónoma de unas 270 plazas. Se trata de la quinta convocatoria consecutiva de puestos de trabajo en este ámbito, que suma más de 1.300 plazas ofertadas desde 2015.

El anterior Ejecutivo de Coalición Canaria no dejó preparada ninguna oferta de empleo antes de dejar el poder en julio, por lo que el actual pacto regional se ve obligado a acelerar los procedimientos para que la convocatoria se publique en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) antes de final de año. En principio se barajan unas 270 plazas entre las diferentes categorías de la Administración General.

La Comunidad Autónoma tiene actualmente 41 procesos selectivos en marcha para cubrir plazas en diferentes cuerpos, escalas y especialidades de la Administración general. El Gobierno saliente suspendió en verano los plazos máximos para resolver las oposiciones, afectando a 17 convocatorias, para que se aclarasen las dos sentencias que anulaban un artículo de las bases generales que rigen las ofertas de empleo público.

Los recursos afectaban a los procesos para cubrir plazas de ingenieros industriales y lo que hizo la Consejería de Presidencia fue anular la orden de Función Pública y continuar con los plazos previstos ante el retraso que están acumulando las distintas convocatorias. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que aceptó el recurso, negó que fuera el causante de la anulación del resto de procesos selectivos.

La nueva convocatoria llega cuando aún no se han cerrado las pruebas de las ofertas anteriores. El Ejecutivo se vio obligado el año pasado a sacar las pruebas de 422 plazas para cerrar la convocatoria de 2015 y sumar parte de las plazas ofertas en 2016 y 2017 con el fin de acelerar los procesos ante el riesgo de que se superasen los plazas que prevé la ley para finalizar una oferta de empleo público, que son tres años entre la publicación en el BOC y la finalización del proceso con la adjudicación de los puestos de trabajo. Sin embargo, las quejas se suceden como es el caso de los aspirantes al cuerpo técnico de la Administración General y los del cuerpo de gestión tras haber transcurrido cinco meses desde la apertura de la fase de concurso de las pruebas y permanecer aún a la espera de la baremación.

Uno de los objetivos de las convocatorias es la de incrementar la estabilización de los puestos de trabajo de los interinos y también que acceda nuevo personal a la Administración debido al elevado índice de envejecimiento de los empleados públicos autonómicos. El 44,6% del personal público supera los 50 años, lo que provocará que cerca de 54.000 empleados de la Administración se jubilen en los próximos 15 años. La numerosa contratación de trabajadores durante los años 80 -asociada a la creación del modelo de Estado de bienestar y la descentralización de las autonomías- sumado a las políticas de austeridad puestas en marcha durante el periodo de crisis, son los factores que han ocasionado esta situación que puede derivar en una merma de calidad del sistema público, ya que en poco más de una década cerca de la mitad de la plantilla pública de las Islas se jubilará.

Además, se bloqueó la tasa de reposición, que no se empezó a flexibilizar hasta 2015, y solo en determinadas áreas esenciales. En el caso del Archipiélago, no fue hasta finales de 2017 cuando el Gobierno regional reinstauró la tasa de reposición del 100% para el personal docente no universitario de la Comunidad Autónoma, el personal estatutario con plaza en el Servicio Canario de la Salud, el personal de la Policía Canaria y de la Agencia Tributaria.

Las convocatorias realizadas entre 2015 y 2018 sumaban 1.058 plazas, a las que hay que sumar ahora las de 2019, lo que eleva a más de 1.300 las vacantes que se han convocado entre turno libre y promoción interna.

Comisión para un nuevo modelo de selección

El Gobierno anterior dejó prevista la constitución de una comisión técnica de trabajo para el desarrollo de un nuevo modelo de selección de personal funcionario de la Administración General de la Comunidad Autónoma. Después de los siete años en los que estuvo Canarias sin oposiciones (2008-2014), la Comunidad Autónoma ha ido convocando plazas desde 2015 y esta experiencia ha desembocado en la necesidad de actualizar los procesos de selección, acorde con las necesidades futuras de recursos humanos de la Administración autonómica. El pasado mes de mayo el BOC publicó un decreto en el que se daba luz verde a esta comisión eminentemente técnica para analizar los nuevos retos de la Administración pública que exigen renovar el sistema por el que se rigen las pruebas y los méritos para conseguir un puesto como empleado público, ya que los actuales procesos selectivos se han quedado obsoletos ante las necesidades actuales. Más especialización, formación en los nuevos aspectos a los que se tienen que enfrentar la Administración del presente y del futuro, responder a las demandas de la ciudadanía y las nuevas funciones que se van asumiendo obligan a actualizar los contenidos de las oposiciones. El nuevo equipo de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad tendrá que decidir si continúa esta comisión y si sus objetivos son los mismos o varían.