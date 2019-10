La reforma fiscal será "prudente" e incluirá la subida del IGIC al 7%

Coalición Canaria augura que el Gobierno mantendrá las deducciones en el IRPF

La reforma fiscal anunciada por el Gobierno de Canarias será "prudente y rigurosa", aunque de ella poco se sabe todavía. El vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, ofreció ayer escasas pistas en el Parlamento sobre los contenidos de esta revisión impositiva -"tendrán que esperar unos días", dijo a los diputados-, aunque una medida sí parece irreversible: la recuperación del medio punto rebajado este año al tipo general del IGIC, que volverá al 7%, según confirmó el presidente del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, tras reunirse con las organizaciones empresariales y sindicales en el seno de su Consejo Asesor.

Hay, pues, dos certezas en el panorama fiscal de la Comunidad Autónoma para 2020: subirá el IGIC y no habrá tasa turística, descartada por el momento -en espera de "mejores momentos"- como consecuencia del descenso que experimenta la llegada de visitantes y de los reveses que ha sufrido el sector, en particular la quiebra del turoperador Thomas Cook.

Para conocer el resto del plan del Gobierno será necesario aguardar. Durante la comisión de Hacienda del Parlamento canario, Rodríguez se limitó a decir que se acometerá una "revisión selectiva", "rigurosa y prudente" y que no afectará a las rentas más bajas ni a "la gente de a pie". El consejero volvió a censurar el "oportunismo" de CC y PP al bajar impuestos en año electoral. Esta medida "irresponsable", dijo, supondrá una merma de la recaudación de 290 millones de euros al final del ejercicio, 193 de ellos atribuibles a la reducción del Impuesto General Indirecto Canario del 7% al 6,5%.

El mutismo del responsable de las cuentas autonómicas sobre el contenido concreto de la reforma fiscal que prepara su departamento obliga a los grupos de la oposición a afinar las interpretaciones. "El Gobierno nos tiene despistados. Es como un pollo sin cabeza", afirmó la diputada del grupo nacionalista (CC-PNC) Rosa Dávila, antecesora de Román Rodríguez como titular de Hacienda, en referencia al anuncio de Torres de que en 2020 no habrá tasa turística. "Se ha desdicho", destacó Dávila, antes de expresar su deseo de que el aplazamiento de este tributo sea "definitivo", pues, a su juicio, se trata de "un absoluto disparate que impactará en el conjunto de la economía y será un perjuicio para todos".

Bonificaciones "sociales"

Según Coalición Canaria, esta no será la única rectificación en este aspecto. La diputada nacionalista pronosticó que no habrá cambios en las bonificaciones y deducciones fiscales que introdujo el anterior Gobierno este año y cuyo carácter "social" defendió. "Creo que no van a revertir ninguna", dijo. De hecho, durante la comisión parlamentaria se aprobó por unanimidad una proposición no de ley presentada por Ciudadanos para mantener la deducción de 100 euros en el IRPF de las familias por gastos de estudios de los hijos, que CC entiende que habría que elevar a 100 euros por hijo.

El escepticismo de la exconsejera de Hacienda va más allá de este conjunto de bonificaciones e incluye también la recuperación del IGIC de 2018. "La rebaja del 0,5% tiene repercusión directa sobre todos los sectores, entre ellos el turístico. Veremos si la revierten", apuntó.

"Todos los organismos financieros y monetarios advierten de que viene una posible recesión, y todos los países, menos España, se están preparando para ella mediante la inyección de incentivos económicos, bajando impuestos, justo lo contrario de lo que hace este gobierno", lamentó la exconsejera de Hacienda.

El diputado del PP Fernando Enseñat tiene menos dudas sobre las intenciones del Ejecutivo. "Intuimos que se va a subir el IGIC y no nos extrañaría que se hiciera incluso por encima del 7%", expuso. También prevé el grupo parlamentario popular que se eliminen las exenciones al impuesto indirecto y "posiblemente" algunas de las deducciones en la declaración de la renta, caso -citó Enseñat como ejemplo- de la correspondiente a gastos médicos. Finalmente, la formación opositora vaticina que se suprimirá la bonificación al 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Para los populares, estas medidas constituirían "un error". "Vamos a estar enfrente de cualquier subida de impuestos a las familias, las clases medias y los autónomos, y más en estos momentos de desaceleración", avisó Enseñat.