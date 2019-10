El Gobierno ve en el apagón más "una anomalía" que "un puro accidente"

El Gobierno de Canarias tiene una "primera impresión" sobre las causas del apagón general que afectó el pasado domingo a Tenerife. El portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, utilizó ayer las palabras "anomalía" y "deficiencia" para referirse a los motivos del cero energético. "Se aleja la impresión de que se trate de un puro accidente", señaló el también consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

Pérez recalcó que esta es una percepción inicial del Gobierno, y reconoció que "sería imprudente por su parte" darle una categoría mayor. Aun así, quiso compartirla con los medios en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en la que la situación que vivió la Isla el domingo ocupó "mucho tiempo" del encuentro semanal de los miembros del gabinete que preside Ángel Víctor Torres.

La Consejería de Transición Ecológica -a la que corresponden las competencias en materia energética- ha iniciado ya el expediente informativo encaminado a determinar las causas y, si las hubiera, las responsabilidades del incidente, que en todo caso estarían "en el ámbito de Red Eléctrica". La investigación estará concluida dentro de un mes, precisó el portavoz del Ejecutivo. El departamento dirigido por José Antonio Valbuena ya ha reclamado a la empresa "la documentación acreditativa de las instalaciones sometidas a las inspecciones que exige la ley". Pero también ha dado "un paso más". La Consejería proyecta poner en marcha un "plan de inspección directa" de las instalaciones -que "no estaba implantado"- con la intención de que no se repitan estos acontecimientos.

Si finalmente se establece que el apagón tuvo su origen en un accidente, y no en una deficiencia, tampoco "debe ser aceptado con naturalidad", apuntó Julio Pérez. "Sea por la razón que sea, habrá que hacer lo necesario para que no se repita. Esto no puede pasar", sentenció el consejero de Administraciones Públicas.

Fuentes de REE mostraron ayer su "máximo y total respeto a las opiniones y acciones del Gobierno de Canarias", destacando acerca del problema sufrido en la Isla el pasado fin de semana que "se trata de un tema técnicamente muy complejo" que necesita de un tratamiento especial.

Las mismas fuentes resaltaron precisamente las dificultades de las circunstancias que han rodeado al cero energético, "lo que obliga a realizar estudios muy rigurosos sobre sus causas".

"Todavía no tenemos este estudio terminado y en cuanto lo tengamos lo trasladaremos y daremos la información oportuna", apuntaron por último los mismos informantes poniendo en valor el significado de transparencia en este asunto.

REE dice que ha invertido 325,8 millones en mejoras

Mientras en Canarias todavía resuenan los ecos del cero energético que sufrió Tenerife el pasado domingo, Red Eléctrica de España (REE) informó ayer de que ha invertido desde 2011 un total de 325,8 millones de euros en labores de mantenimiento, mejora y renovación de la red de transporte de alta tensión en Canarias.

Añadió el grupo operador que entre 2014 y 2018 la inversión en nuevas redes en Canarias ascendió a 326,3 millones de euros y están previstos otros 487,9 millones más hasta el ejercicio 2021.

En este caso, la compañía apuntó que las cifras dadas tras el apagón del domingo que afectó a un millón de residentes "ilustran su esfuerzo para cumplir con su misión, que es garantizar la calidad y seguridad del suministro en España y adecuar la red canaria a los estándares de la Península.

El operador de la red eléctrica apuntó que de esta inversión de 325,8 millones de euros, 181,8 millones se han destinado a labores de mantenimiento de las infraestructuras que componen la red de transporte de alta tensión del Archipiélago.