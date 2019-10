Roque Aguayro rehúsa hacer campaña con CC y tacha de lastre a Quevedo

"No participaré en los actos, prefiero un pacto progresista", sostiene el presidente del Cabildo de Gran Canaria

La coalición electoral entre Nueva Canarias y Coalición Canaria ha topado con un escollo: Roque Aguayro, formación que lidera en Agüimes desde 1987 el entonces alcalde del municipio y ahora presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y que sustenta a Nueva Canarias desde su creación en 2005, se desmarca del pacto alcanzado con CC para confluir a las elecciones generales del 10 de noviembre. La asamblea reunida en la noche del pasado lunes, en la que participaron el propio Antonio Morales y el candidato a las europeas de NC, Faneque Hernández -que ha dimitido de NC-, acordó que se abstendrá de participar en la campaña electoral en defensa de la coalición CC-NC, aunque tampoco apoyará a ninguna otra organización ni se escindirá de Nueva Canarias. Solo muestran su "absoluto desacuerdo" por la confluencia. Esta agrupación del sureste esgrime como argumentos que en el proceso negociador se produjo una ocultación de información por parte de la comisión negociadora de NC con CC y "no se dio cuenta a la Ejecutiva, teórico máximo órgano decisorio de Nueva Canarias, de la propuesta formal realizada por parte de un representante de Más País a NC", en clara alusión al secretario de Organización, Carmelo Ramírez, que fue quien mantuvo contactos con el partido de Errejón.

Para Roque Aguayro, y el propio Antonio Morales, que ayer suscribió el comunicado oficial de esta formación, "hubo además un empeño inusitado en volver a colocar como cabeza de lista al Congreso al mismo candidato -Pedro Quevedo- a pesar del fracaso cosechado en las elecciones pasadas", en las que no logró revalidar su escaño por la provincia de Las Palmas. Según Roque Aguayro, ambas decisiones, sobre coaliciones electorales y sobre candidaturas, fueron tomadas "sin refrendo del Consejo Político Nacional, tal y como establecen los estatutos, y sin consultar a las bases". Esta formación considera que la alianza CC-NC, además de ser contraria al ideario progresista de Nueva Canarias, "supone darle oxígeno a las posiciones retrógradas y clientelares de Coalición Canaria, obviándose los principios del pacto firmado para conformar el actual Gobierno de Canarias", cuyo objetivo era desbancar a CC del poder regional.

"No es la mejor opción"

Al respecto, Morales recalcó ayer que la alianza con CC "no es la mejor opción" y anunció que él no participará en la campaña para el 10 de noviembre. Sostiene que CC "se ha ido escondiendo en el Senado para obviar a la Justicia" y ha hecho "un enorme daño a Gran Canaria y al presidente del Cabildo", organizando "campañas mediáticas intensas para hacer daño a la institución" que representa. Subraya que él sigue prefiriendo "un pacto progresista de izquierda" para Canarias por encima de la alianza con CC, porque, a su juicio, un pacto con Coalición "no es bueno para el nacionalismo". Con todo, Suso Trujillo, coordinador de Roque Aguayro, subrayó ayer que no piensan romper con NC, sino intentar que se reconduzca la situación o bien con otra formación progresista o, incluso, no presentarse y, si no es posible, mantenerse al margen de la campaña. No obstante, en las redes ya tienen el hashtag #NoconCC. Frente a las críticas, Luis Campos, diputado de NC y miembro de la comisión negociadora, insistió en que no es cierto que se ocultaran contactos con el partido de Errejón, pues fueron únicamente "informales y discretos" y nunca llegaron a fructificar en un proceso negociador, como ha explicado Carmelo Ramírez.

Subraya que solo hubo cinco días para realizar una alianza, pues finalizaba el plazo para presentar coaliciones, y que en la Ejecutiva Nacional del lunes de la semana pasada decidieron que no podían dejar de presentarse, y en la del jueves se aprobó, con una sola abstención, la confluencia con CC, así como se refrendó por unanimidad a Quevedo. Reitera que todo se ha hecho con transparencia y sostiene que ahora toca ponerse a trabajar para lograr tres o cuatro escaños al Congreso. Roque Aguayro aportó 1.700 votos de los 36.225 en las generales de abril.