El PP quiere saber causas del colapso general en Tenerife y sus soluciones

El secretario general del grupo popular en el Congreso, Guillermo Mariscal, ha preguntado este miércoles a Red Eléctrica de España (REE) por las causas del apagón que dejó sin luz el domingo a un millón de residentes en Tenerife y qué soluciones tramita para que no se repita.

Acompañado por las también diputadas Ana Zurita (Tenerife) y María del Carmen Hernández-Bento (Las Palmas), Mariscal ha desvelado que se acerca a REE para "conocer de primera mano cuáles son las explicaciones de lo ocurrido con el apagón de Tenerife, que dejó sin electricidad a más de 460.000 clientes".

Tras recordar que éste ha sido el tercer "cero energético" que se produce en la isla en los diez últimos años, ha dicho que al principio la de REE fue una "historia de éxito" cuando se instauró en Canarias en 2006, con "un proceso muy relevante" cuatro años después y con un gobierno de Mariano Rajoy "al estimar una inversión de 2.800 millones de euros hasta 2025".

"Ya se han acometido unos 600 millones y queremos saber como han repercutido en mejoras de las instalaciones, de la red eléctrica y de los apoyos y, por tanto, si las subestaciones nuevas están trabajando como debieran", ha resaltado.

También el PP se cuestiona si se consigue que la implantación de REE en Canarias permite el impulso de las renovables en las islas y si los procesos de interconexión -el más fuerte es Lanzarote/Fuerteventura- van a seguir avanzando para "evitar lo ocurrido en Tenerife".

A su juicio, el sistema eléctrico en Canarias "no es lo suficiente robusto porque la red no está enmallada ni tiene las líneas que precisa" y, al no poder entrar en funcionamiento otros equipos, "se cae la isla al completo".

Los dirigentes del PP quieren conocer qué medidas legislativas y gubernativas se pueden tomar para mejorar y, sobre todo, cómo acortar los plazos, "porque no solo es Red Eléctrica o Endesa, sino también la administración pública canaria la que "muchas veces retrasa el desarrollo de las infraestructuras".

"Es incoherente escuchar a líderes políticos de Tenerife hablar de la necesidad de mejorar las infraestructuras, cuando son los mismos que también se oponen a éstas se instalen en la isla", ha añadido.

El PP quiere saber si la "única responsabilidad" del Gobierno canario en este asunto es la de anunciar a los perjudicados que "se dirijan al servicio de atención al cliente de la principal distribuidora, Endesa".

"También queremos saber del Gobierno de Pedro Sánchez que piensa de todo esto, que piensa su ministra Teresa Ribera porque REE es una empresa participada al 20 % por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y, por tanto del Ministerio de Hacienda", ha abundado.

Mariscal recuerda que REE está "tutorizada" por el Ministerio de Transición Ecológica y "tampoco se ha escuchado ni una palabra de su responsable".

"Ese silencio es una muestra inequívoca de un presidente de Gobierno que cuando encuentra dificultades se aparta, no las asume como propias y no desvela a la sociedad canaria alguna solución a un problema grave", subrayó.

Por su parte, Ana Zurita quiere saber si hay un "déficit de inversión o legislación", porque, como ha recordado, en el renovado Régimen Económico y Fiscal canario se planteó una serie de medidas para "paliar estas circunstancias".

"Ahora queremos respuestas. No vamos a hacer como el resto de partidos que se han lanzado a pedir responsabilidades porque esto es demasiado serio y necesita una investigación y un estudio exhaustivo, y lo primero a solventar es la seguridad y el bienestar del millón de personas afectadas y que este colapso no se vuelva a producir", ha concluido.