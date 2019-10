Conectividad, empleo y temporada de invierno centran el plan de choque canario contra la quiebra de Cook

Diferentes medidas para mantener la conectividad de Canarias, los puestos de trabajo y las previsiones existentes para la temporada de invierno, temporada alta para el turismo en las islas, centrarán el "plan de choque" que el archipiélago llevará este jueves a la Comisión Interministerial que abordará la quiebra de Thomas Cook.

Así lo ha anunciado este miércoles el presidente regional, Ángel Víctor Torres, durante una comparecencia tras el Consejo Asesor del Presidente del que forman parte las patronales canarias (CCE y CEOE) y los sindicatos UGT y CCOO.

"Estamos a pocas horas de que mañana se celebre la Comisión Interministerial que tratará las medidas propuestas desde Canarias para mitigar o enfrentarnos a esta situación con tres ejes fundamentales; la conservación del empleo y la conectividad y enfrentarnos a la temporada alta manteniendo las previsiones que teníamos", dijo.

Torres insistió en que el archipiélago llevará a la reunión de este jueves un "plan de choque" con medidas que se busca que sean aprobadas unas en Consejo de Ministros y otras mediante una aprobación directa.

Aunque el presidente no pudo anunciar algunas de estas medidas hasta la reunión, recordó en el área de empleo ya se han anunciado iniciativas como el aplazamiento de la Seguridad Social para aquellas empresas afectadas o la bonificación del 50% de la Seguridad Social para estas compañías.

"Medidas que tienen el objetivo de preservar el empleo --continuó-- pero habrá otras como incentivación, bonificaciones o promociones que el Gobierno de España aprobará de manera inmediata".

Asimismo, señaló que el Gobierno le ha pedido al Estado que las medidas que apruebe el Consejo de Ministros tengan, en lo que sea legalmente posible, efecto retroactivo a 1 de octubre.

Al tiempo que señaló que habrá otras decisiones que se deberán tomar a nivel autonómico, junto con cabildos y ayuntamientos, ya que, aseveró, la "unidad de acción" exige que todos los entes afectados tomen decisiones en sus ámbitos de competencia.



NO HAY CONSTANCIA SOBRE ERES



Cuestionado sobre si desde que se anunciar el cierre del turoperador británico se ha producido algún Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Canarias o cuántos trabajadores se podrían ver afectados, Torres observó que no tiene conocimiento de EREs.

"Tengo conocimiento --matizó-- de que han habido hoteles que han tenido que cerrar, que han tomado decisiones, que se están comprando los slots con otros precios... y hoy estamos aquí con la voluntad de que no se pierda ningún puesto de trabajo".



EL DESTINO TURÍSTICO CANARIO "TIENE BUENA SALUD"



No obstante, el presidente hizo especial hincapié en que el producto turístico canario "tiene buena salud". "Canarias sigue siendo un destino turístico atractivo", aseveró.

Por ello, entendió que si el poder de atracción del destino no es el problema, el inconveniente ahora es hacer que los turistas puedan llegar al archipiélago. "Y eso es lo que estamos haciendo", afirmó para recordar que ya se ha acordado con Jet2 un aumento adicional de más de 168.000 plazas de avión en invierno y que también se ha hablado con Iberia.

Aquí, apuntó que durante el Consejo Asesor se ha planteado la posibilidad de que Canarias valore que no se abone el IGIC para aquellas empresas que no han cobrado por la quiebra.

Respecto a las tasas aéreas, indicó que Canarias ha planeado que se puedan hacer bonificaciones o incentivos específicos para las islas, aunque no pudo adelantar más hasta que se trate en la Comisión Interministerial.



CCE: HACER ESFUERZO EN PROMOCIÓN Y RECUPERAR CONECTIVIDAD



Desde la CCE, su secretario general, José Cristóbal García, apuntó que las medidas irán destinadas a que las empresas puedan cobrar y a que se mantengan los puestos de trabajo.

En clave futura, expuso que hay que recuperar líneas presupuestarias que no se han aplicado en Canarias orientadas a mantener conectividad, hacer un esfuerzo en la promoción y aplicar iniciativas "que permitan solventar esta situación cuanto antes".

"Sí que queremos dejar claro --agregó-- que no estamos ante una situación de crisis turística, al menos de momento. El sector goza de buena salud y no ha afectado al paro. Queremos aunar efectos de todos para que se puedan llevar a cabo estas medidas y que se considere el tratamiento de RUP --para tasas aéreas, impuesto al queroseno, etc--".



CEOE: "EL SECTOR ES ROBUSTO Y CON EXPERIENCIA"



En la misma línea se pronunció el presidente de la CEOE, José Carlos Francisco, que dijo que el sector es "muy robusto, maduro y con experiencia".

"Y entre los empresarios, los trabajadores y la administración vamos a superar este 'shock' a corto plazo bien. Para superarlo, Torres nos ha comentado una serie de medidas que ha negociado con Madrid, que son las que se podrían aprobar mañana", relató.

Además, comentó que habrá que ver cómo se articulan estas iniciativas para poder valorarlas en profundidad, insistiendo en que lo más importante es recuperar la conectividad. "Si la recuperamos rápido, el empleo y los beneficios también los recuperaremos rápido".



UGT: MEDIDAS "VÁLIDAS" PARA DAR RESPUESTA AL PROBLEMA



Mientras, desde UGT, Pedro Martínez consideró "válidas" las medidas puestas en la mesa durante el Consejo Asesor para dar una respuesta al problema "puntual y grave" que se ha planteado".

"Aunque estemos en una situación delicada, no olvidemos que Canarias es un destino consolidado que puede tener capacidad de respuesta ante una situación de este tipo y, por consiguiente, recuperarse de forma no excesivamente traumática para tener una salida más o menos progresiva", observó.

De igual modo, expuso que es importante el mantenimiento del empleo y que no se pierda competitividad para que el sector continúe en una senda positiva.



CCOO: UN DESTINO CAPAZ DE SUPERAR RETOS Y ASPIRAR A LA EXCELENCIA



Finalmente, Inocencio González, secretario general de CCOO Canarias, explicó que su organización ha analizó con prudencia la situación al afectar al principal sector de las islas, mientras puso en valor la gestión "excelente" que se ha hecho con el retorno de los turistas a sus lugares de origen.

"Ha sido una prueba de fuego para nuestro sector turístico y entendemos que lo hemos superado y que Canarias es un destino no sólo atractivo, sino que es capaz de asumir retos y aspirar a mayores metas de excelencia".

González manifestó que hay dos cuestiones básicas sobre las medidas que se adoptarán; primero que se establezca un perímetro sobre las empresas realmente afectadas para que no se beneficien compañías no perjudicadas y segundo que las iniciativas estén vinculadas al mantenimiento del empleo.