NC y CC cierran la alianza ante la Junta Electoral y buscan 4 diputados

Nueva Canarias y Coalición Canaria formalizaron ayer ante la Junta Electoral Central la coalición para concurrir conjuntamente a las elecciones generales del 10 de noviembre, superando la crítica interna que ha suscitado este acuerdo en ambas formaciones, principalmente en la liderada por Román Rodríguez. El objetivo es obtener de nuevo dos escaños en el Congreso por la provincia de Tenerife, que los aportaría CC, y uno por la de Las Palmas, que lideraría NC, aunque desde esta organización confían en rascar un diputado más, que sería para CC.

En las pasadas elecciones de abril, Pedro Quevedo (NC) no pudo revalidar su escaño en la provincia de Las Palmas. El voto nacionalista se dividió entre Nueva Canarias -con 36.225 sufragios- y CC -34.853 apoyos-. Ninguno consiguió tener asiento en el Congreso, de ahí la necesidad de la alianza, justificó ayer el secretario de Organización de NC, Carmelo Ramírez. "Se trata de defender los temas de Canarias en Madrid, y en las anteriores elecciones no conseguimos escaño solos; la alianza nos garantiza un escaño en Las Palmas, quizás dos", expone. Respeta las discrepancias en el seno de su partido, pero el objetivo principal es conseguir "voz en Madrid", y argumenta que CC y NC en las Cortes siempre han tenido "una coincidencia muy grande para defender la agenda canaria".

La alianza, que parecía inviable por las diferencias que han mantenido durante años ambas formaciones, fructificó en tan solo una semana, no sin críticas y tensiones internas por ambas partes, en especial en NC, donde el pacto electoral ya se ha cobrado dos dimisiones: la exsenadora María José López, y el candidato a las europeas, Faneque Hernández, que censuró que se silenciaran negociaciones con el nuevo partido de Errejón, Más País, en favor del pacto con CC. Antonio Morales avaló estas palabras en su Twitter.

Ante estas fricciones, ayer tres pesos pesados de la organización, su presidente Román Rodríguez, el diputado Luis Campos, que ha liderado la comisión negociadora con CC, y Carmelo Ramírez, dieron todo tipo de explicaciones sobre la alianza que se selló ayer ante la Junta Electoral Central, pues era el último día para presentar coaliciones.

Sobre las negociaciones con el partido que ha formado Errejón, Carmelo Ramírez fue explícito: nunca llegaron a formalizarse. Reconoce que hace diez días lo llamó Pedro de Palacio, secretario de Organización de Más Madrid, que luego sería Más País. Le dijo que quería tener una reunión de "carácter informal y discreta". Viajó a la isla el pasado sábado, 22, se reunieron en el aeropuerto "dos o tres horas", cuenta Ramírez. "Estaba haciendo una ronda de contactos. Le dije que o nos presentábamos solos o que podíamos tener dos opciones: CC o el PSOE. Me preguntó por Pedro Quevedo y su apoyo a los presupuestos del?PP. Le contesté que fue una decisión de NC, pues eran buenos para Canarias , y que NC no aceptaba vetos de candidatos", relata. De Palacio se marchó. Llamó a Ramírez dos días después y le comunicó que la dificultad seguía estando en Quevedo y en el apoyo a los presupuestos del PP. No hubo ninguna propuesta de negociación. Y así quedó. Luego lo llamó Joan Baldoví, a título particular. Le dijo lo mismo, quedó en volver a telefonearlo pero no lo volvió a hacer. Esos fueron los contactos, precisa Carmelo Ramírez.

Román Rodríguez, Luis Campos y Ramírez insistieron ayer en que este pacto electoral tiene casi el cien por cien de apoyo de la Ejecutiva Nacional, en una votación realizada el pasado jueves que refrendó el acuerdo con CC en un 99,5% -con solo un abstención- y por unanimidad apoyó que repitieran los candidatos al Congreso por la provincia de Las Palmas, Pedro Quevedo, y al Senado por Gran Canaria, María José Hernández. Al parecer, Morales se ausentó de las votaciones y María José Hernández no acudió a la Ejecutiva de NC por "razones médicas; casi nunca suele venir", precisó Ramírez. Al darse Hernández de baja del partido, pasa a encabezar la lista al Senado por Gran Canaria Heriberto Ávila, número dos en las anteriores elecciones generales, que concurrirá junto a un representante de CC.

Román Rodríguez, durante un acto público por la mañana, quiso zanjar cualquier discrepancia sobre la coalición: "En mi partido las cosas se debaten, se discuten y se deciden en los órganos correspondientes, que es lo que hemos hecho en esta ocasión. Celebramos dos ejecutivas nacionales monográficas para analizar la situación de esta convocatoria del 10 de noviembre, y después de estas dos reuniones y de esa discusión, donde quien quiso opinó , decidimos optar por esa alianza", puntualizó Román Rodríguez.

El presidente de NC recalcó que, en cuanto a la unión con Coalición Canaria, la decisión se tomó con una sola abstención y sin ningún voto en contra y en el caso de las listas electorales, por unanimidad. "Lo hemos hecho no pensando en Nueva Canarias, sino siempre pensando en Canarias. Creemos que es bueno para esta tierra, es importantísimo disponer de una representación diferenciada en las Cortes Generales", enfatizó. Sostiene que con el escaño que ocupó Pedro Quevedo en la pasada legislatura se demostró "la eficacia que tienen diputados como él", un hecho que favoreció el "desbloqueo del Estatuto, de la reforma del REF, la reforma electoral y la aprobación de las leyes de presupuestos de 2017 y 2018, que no han sido superadas hasta el momento en relación al buen trato hacia Canarias".

Por tanto, y frente a eventuales fricciones, "la decisión está tomada; respetamos cualquier crítica, dentro o fuera, y somos respetuosos con los que discrepen con esta decisión, pero aquí estamos para arrimar el hombro para que el 10 -N podamos tener representación en unas Cortes que van a ser muy importantes", expuso Rodríguez. Anoche se reunía la dirección de Roque Aguayro, partido de Antonio Morales en Agüimes que sustenta a NC, para debatir sobre la alianza electoral. El presidente de NC y vicepresidente del Gobierno aseguró que la alianza con CC no afectará al pacto en el Ejecutivo regional, "Son planos distintos", puntualizó.

A Ángel Víctor Torres no le preocupa la confluencia

Cada uno debe asumir las decisiones que toma". Ángel Víctor Torres respeta la decisión de su socio de gobierno, Nueva Canarias, de aliarse para las elecciones generales con el partido que ayudó a echar del Gobierno regional, Coalición Canaria, y no le preocupa su posible influencia en el Ejecutivo autonómico o en los pactos locales "porque me han explicado que solo es para tener más presencia en Madrid", informa R.A.D.

Por ello, el líder socialista y presidente del Gobierno "respeta" las confluencias de otras fuerzas y en lo que está centrado es en que el PSOE mejore sus resultados el 10 N. Torres negó rotundamente que hayan existido negociaciones formales con NC para llegar a una alianza ante la próxima cita electoral, aunque sí reconoce que había voces que eran favorables a un acuerdo de estas características como en 2015 y 2016.