El panadero de 'Hierro'

Su acento ratifica que no nació en El Hierro, isla en la que ha residido la última década y media, aunque en cuanto escarbas un poco en sus orígenes aparecen antepasados herreños que decidieron buscar fortuna en la ciudad argentina de Buenos Aires. "Mi padre se marchó con 13 años y yo me vine hace 15... Primero me instalé en Tenerife, pero no me hice a la Isla... Mi hermano sí que vive allí", cuenta Andrés Castañeda, propietario de uno de los escenarios de la serie "Hierro".

"El Mocanal" es el nombre de la panadería y bollería que regenta Andrés, un negocio adaptado a los avances del siglo XXI que conserva parte de la esencia de los hornos de antaño. "Las máquinas ayudan, pero el espíritu del panadero de toda la vida no se ha perdido. Las madrugadas siguen siendo sacrificadas", remarca en relación a un establecimiento que solo cierra sus puertas el 25 de diciembre y el 1 de enero. Gisela, su esposa, lleva el peso del trato con una clientela que ahora no solo acude a la tienda en busca de pan o croissants. "Más de uno viene a hacerse una fotografía en la panadería de Hierro", apunta un empresario que alquiló durante cinco días el local para colaborar con la historia amasada por Pepe Coira y Alfonso Blanco.

Tradición panadera

La familia de Andrés Castañeda abrió tres panaderías en Buenos Aires, él trabajó como repartidor para una panificadora cuando vivió en Tenerife y su negocio es uno de los más visitados en "Hierro". "Lo de agarrar una guataca no es lo mío, yo soy panadero y funciono mejor sin jefe. Nunca he tenido uno y le aseguro que no lo echo de menos. Las alegrías y los disgustos se pasan mucho mejor", comenta el padre de una joven de 18 años y un niño de ocho. Desde Canarias continúa gestionando la empresa que tiene abierta en suelo bonaerense -cruza el charco al menos una vez al año- y en la que en el pasado fue conocida como la Isla del Meridiano abre media jornada.

El secreto está en la masa. Sí. En la que prepara a diario, a partir de las dos y media de la madrugada, Andrés. "Hacemos (cuenta con dos empleados) diferentes variedades de pan y bollería", revela antes de descartar la elaboración de uno de los productos estrellas de El Hierro. "¿quesadillas?", se autopregunta. "No, quesadillas no hacemos". Cuando se instaló en El Mocanal la panadería no existía y él vio una buena oportunidad para tratar de remontar el vuelo. "Nos marchamos de Argentina por la mala situación económica que se creó con el corralito -restricción de la libre disposición de dinero en efectivo, de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorros impuesta en 2001 por el ejecutivo presidido por Fernando de la Rúa- y, sobre todo, porque El Hierro volvió a salir al encuentro de mi padre".

Conocer los orígenes de la familia paterna y, sobre todo, la tranquilidad que encontró nada más pisar Valverde fueron las razones que más valoró Andrés a la hora de poner en marcha una aventura empresarial que tenía ciertos riesgos. "El Hierro es un lugar hermoso para vivir, pero tampoco nos engañemos, si esto fuera el paraíso seríamos más de seis mil, ¿no?", resume cuando le pedimos una reseña de lo que supone residir en la isla más occidental de este archipiélago... "Las oportunidades laborales no sobran, pero hay cosas que solo ocurren aquí... A mí se me estropea una nevera y solo tengo que ir a la tienda de Raúl a buscar otra. Si no tengo un duro, a veces, basta con prometer que al mes siguiente la pagas. Eso no pasa en las grandes ciudades. Aquí todos saben algo de todos y cuando se conocieron los planes de Hierro, de una forma u otra, todos quisieron participar", rescata sobre el punto de partida de la producción protagonizada por Candela Peña y Darío Grandinetti. "Vinieron a hablar conmigo para que les prestara la panadería".

Andrés bromea al tratar de averiguar si aparece o no en alguno de los siete capítulos de "Hierro". "Yo me vine aquí para no ser encontrado (ríe)... Debo mucho dinero y no quise exponerme", ironiza.

Cinco días de rodaje

Nadie esperaba que el thriller rodado en El Hierro alcanzará los índices de popularidad que han dejado a la serie a las puertas de una nueva temporada. "Sinceramente, creí que iba a ser algo más pequeño... Un proyecto más próximo a un cortometraje, pero cuando vi la cantidad de material que desembarcaron en el puerto esa idea cambió", subraya en la misma parte de la conversación en la que se fragua su relación con la productora. "No lo hice por dinero, aunque no voy a negar que fue un extra a mi actividad laboral... Dicen que me he forrado: si fuera así, no me seguiría levantando de madrugada. Lo pagaron bien y cerré varias ventas con ellos, pero no me hice millonario", repite al tiempo que deja claro su rol en Hierro. Yo les dejaba las llaves después del mediodía y las regresaba sobre las dos de la mañana... Lo único que les dije es que solo me llamaran si la cosa era grave". Eso sí, Andrés tuvo que ser una especie de maestro del joven que trabajaba como panadero en el rodaje. "Lo orienté para que diera el pego cuando estaba haciendo la masa, para que no se quemara con el horno y para que moviera con cierta naturalidad los carros", enumera el bonaerense.

Pero El Mocanal solo fue uno de los muchos negocios que cayeron de pie después del estreno de Hierro. "El verano ha sido bueno. Es obvio que la producción ha sido una gran publicidad para la Isla y que la imagen de El Hierro salió reforzada como un posible destino turístico, pero la vida sigue... La panadería vuelve a abrir mañana (por hoy) porque hay que comer", remarca sin evadir su respuesta ante lo que significaría grabar una segunda temporada. "La historia supuestamente murió, pero igual se inventan algo y la panadería les puede servir... Lo que pasa es que ahora que sé que la serie va a tener una mayor difusión habrá que negociar un alquiler algo más rentable para mí", bromea Castañeda.