Santa Lucía protagoniza la primera crisis del mandato

El alcalde de Santa Lucía (Gran Canaria), Santiago Rodríguez (Fortaleza), retiró ayer todos sus cargos a la hasta ahora primera teniente de alcalde, Beatriz Mejías, por "deslealtad" a su equipo de gobierno, con lo que se queda al frente del Consistorio en minoría ante NC y PSOE. Se produce la primera gran crisis municipal del mandato tras las elecciones locales de mayo y deja al Gobierno local abocado a una moción de censura. Rodríguez destituyó a Mejías, que tenía la condición de edil no adscrita, tras haber sido expulsada de Podemos, como consecuencia de sus declaraciones en una entrevista en Radio Carrizal.

En esas declaraciones, Mejías llamaba "manipulador" al alcalde y aseguraba que eran socios de gobierno "porque no quedaba otra", tras la decisión del PSOE de no presentar un candidato alternativo al que postulaba Nueva Canarias, Dunia González, la anterior regidora. "La concejal se ha mostrado públicamente desleal no solo a este alcalde, sino a todo el equipo del gobierno", asegura en un comunicado Rodríguez, que califica el contenido de la entrevista de Beatriz Mejías de "difamatorio" y sostiene que cuenta hechos "que no son reales, sino que solo están en su mente".

El alcalde de Santa Lucía argumenta que no puede "permitir un comportamiento tan desleal" por parte de alguien que pertenece a su equipo de gobierno, que "además de faltar el respeto públicamente y mentir, amenaza la estabilidad y dice que está buscando una nueva mayoría municipal" .

El alcalde considera que "una persona que miente, es desleal y difama no puede formar parte del gobierno municipal ni un minuto más, porque está desprestigiando a la principal institución política de Santa Lucía".

"Prefiero presidir un gobierno en minoría que ceder a chantajes de personas que no defienden los intereses generales y que, como la propia Beatriz Mejías ha reconocido, estaba en este gobierno municipal por un puesto de trabajo en lugar de estar por defender un gobierno de cambio", señaló.