La Frontera abre el plazo para rehabilitar viviendas unifamiliares

El Ayuntamiento de La Frontera ha abierto este jueves el plazo para pedir las ayudas para la rehabilitación de viviendas unifamiliares para este año.

El alcalde del municipio, Pedro Miguel Ángel Acosta, ha destacado que esta convocatoria, realizada con fondos propios, tiene como finalidad que las familias con menos recursos del municipio puedan realizar los arreglos necesarios para que se mejore la habitabilidad de sus viviendas.

Las personas interesadas en acogerse a estas ayudas deberán cumplir una serie de requisitos como que la vivienda esté ubicada en el término municipal de La Frontera, que sea vivienda habitual del solicitante y que sea de su titularidad.

Otros requisitos son que no cuente con ningún expediente de infracción urbanística y que no posea bienes inmuebles por valor catastral superior a los 50.000 euros, así como que los ingresos familiares no excedan de lo estipulado en la convocatoria.