Fomento da por prescrito el convenio de carreteras antiguo y cuestiona los pagos

El Ministerio solo transferirá este año 38 millones de las obras realizadas en el año 2018

'No' definitivo del Ministerio de Fomento a la totalidad de la cifra comprometida para las obras en marcha en Canarias que vienen arrastrándose del anterior convenio de carreteras y que se iban a cubrir con los 101 millones de la adenda de 2017, y prorrogada al 2018, antes de la entrada en vigor del nuevo plan viario firmado en diciembre pasado. El actual equipo ministerial en funciones considera que esa adenda "caducó" en febrero pasado y que sólo pagará las obras sobre las que el Gobierno de Canarias ha conseguido presentar certificaciones, unos 38 millones, pero no los 63 restante que no cuentan con esa documentación exigida. Así lo trasladó ayer el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, al consejero de Transportes, Obras Públicas y Vivienda, Sebastián Franquis, en el marco de la comisión de seguimiento del Convenio de Carreteras Canarias-Estado.

En la reunión eminentemente técnica de ayer de esta comisión, sí se acordó sin embargo que esos 63 millones pendientes del 2018 se sumarán a la deuda de 400 millones del anterior convenio y confirmada por sentencias del Tribunal Supremo, y cuyo pago y anualidades ambas administraciones renegociarán cuando un nuevo Gobierno central esté plenamente operativo. La cifra sí asumida por Fomento correspondiente a obra ejecutada del 2018 se transferirá de inmediato a la comunidad autónoma, mientras que, por otro lado, Canarias cuenta con presentar antes de fin de año nuevas certificaciones de obras ya integradas en el nuevo convenio. Serán entre cinco y seis millones de la segunda fase de la carretera de La Aldea, y otras obras hasta alcanzar entre 15 y 20 millones.

Franquis dejó claro a sus interlocutores de ayer en Fomento que "no vamos a renunciar a esa cantidad pendientes del 2018 porque entendemos que esa adenda no está liquidada", y explicó que "hemos planteado es que, cuando haya nuevo gobierno, vamos a negociar el pago de toda deuda reconocida por las sentencias del Tribunal Supremo, y vamos a incorporar esos 63 millones". "Será algo que tendremos que negociar con el próximo gobierno, pero hemos comprobado la voluntad del Ministerio en intentar resolver este tema y abordar de forma conjunta todas las cantidades pendientes", recalcó el consejero. Como se recordará, el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, asumió por fin hace dos semanas en su primera entrevista oficial con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y con el propio Franquis, esa deuda del anterior convenio tras mantener hasta entonces que ese dinero, gastado de su bolsillo por Canarias para cubrir los recortes del anterior Ejecutivo central, no estaba justificado y sus obras sin certificar.

Franquis insistió en que "seguimos pendientes de que pueda haber una resolución judicial sobre las condiciones de pago de esa deuda, a la que Canarias no renuncia, y si esa resolución se produce antes, acataremos la sentencia y nos atendremos a lo que establezca". Si no hay tal resolución judicial, lo que han pactado Canarias y el actual equipo ministerial en funciones es una reprogramación de todo el convenio vigente, de 1.200 millones hasta el 2025, con nuevas anualidades pero incorporando los 400 millones de deuda, y ahora los 63 de 2018 pendientes de la adenda de ese año. Entre las carreteras que están pendientes de finalizar se encuentran la cuarta fase de la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, el eje Norte-Sur de Fuerteventura, dos vías en La Palma, o el cierre del anillo insular de Tenerife.

El consejero recordó que en la actualidad hay dos obras en marcha, que el gobierno anterior había previsto que se iban a iniciar a principios de este año, "pero llevan mucho retraso". Se trata de la carretera de La Aldea se inicia la semana que viene, y el anillo insular de Tenerife tiene pendiente que se resuelvan unos recursos y, según dijo el consejo, "nuestra idea es que se pueda iniciar antes de final de año". Franquis explicó además en relación con la anualidad correspondiente a este año y ya incluidas en el nuevo convenio que las obras a las que corresponden "no tienen la certificación para poder justificar en base a la anualidad prevista para este año, y lo que estamos haciendo es reajustar esas cantidades para poder certificar a final de año lo que nos vamos a poder gastar". Avanzó que en el proyecto viario de La Aldea se podrán certificar antes de final de año 5 ó 6 millones, y otros entre 15 y 20 en otra seria de obras en el conjunto de las Islas. En relación con el anillo insular de Tenerife, aclaró que no va a dar tiempo a ejecutar nada porque la resolución del contencioso que le afecta impide avanzar y, aunque se pudieran desbloquear los recursos en diciembre, "tendríamos sólo 20 día". "Es lo que vamos a poder certificar para que nos lo envíen a Canarias antes de finales de año", insistió el consejero antes de aclarar que "este nuevo convenio tiene la novedad de que sólo se transferirán a Canarias las cantidades sobre obra certificada, no como antes, que se adelantaba". "El ministerio quiere tener con tiempo qué es lo que se va a gastar. Se había programado una cantidad en febrero, pero las previsiones son distintas", aclaró.