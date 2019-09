Oramas califica de "salto al vacío" la oferta de Cs al PP de abstenerse

Coalición no ve prácticamente ninguna posibilidad de evitar elecciones generales el 10 de noviembre. De hecho, duda incluso de que haya sesión de investidura porque no cree que el único posible candidato, el socialista Pedro Sánchez, esté dispuesto a someterse a ella al no contar de antemano con un acuerdo de gobernabilidad con Podemos. Incluso en el hipotético caso de que la formación naranja corrigiera su actual posición y anunciara su intención de dar su apoyo sin contrapartidas, CC cree que Sánchez tiene decidido ir a elecciones. Un horizonte que no cambia el "salto al vacío" que en opinión de los nacionalistas canarios la "propuesta a la desesperada" lanzada ayer por el líder de Cs, Albert Rivera, de una abstención conjunta con el PP para evitar elecciones.

Así resumió ayer la portavoz de CC en el Congreso, Ana Oramas, el escenario que vislumbra sobre el bloqueo político en el Congreso tras reunirse con el Rey en el marco de la segunda tanda de consultas que está llevando a cabo el Jefe del Estado para sondear una nueva tentativa de investidura tras la fracasada en los últimos días de julio. Oramas se mostró extremadamente pesimista, aunque no descartó algún movimiento de última hora que evitara las elecciones. Esa remota posibilidad se daría, según Oramas, más por una rectificación de posiciones por parte del líder de Podemos, Pablo Iglesias, que por una abstención de Cs y del PP.

Oramas, de hecho, no dio ninguna credibilidad a esa propuesta de Rivera y dijo que si realmente fuera en serio, tendría que haber llamado a Sánchez y solicitar reunirse con él, en lugar de lanzarla mirando al PP y reunirse con el presidente de este partido, Pablo Casado. "Rivera tiene tanto miedo a la sangría de votos que le auguran las encuestas que en vez de pedir reunirse con Sánchez se reúne con Casado para intentar no perder votos por la derecha". Sobre esta base, Oramas no ve espacio para que los dos votos de CC en el Congreso cambien de posición respecto a julio y se mantendrá por tanto en el 'no' a la investidura, aunque sí recordó su disponibilidad a sumarse a un acuerdo entre el PSOE y Cs como el que se dio en la frustrada investidura de Sánchez en 2016 en la que los nacionalistas canarios fueron el único partido que se unió al pacto entre socialistas y la formación naranja. "El PSOE y Cs suman mayoría y podrían dar estabilidad de gobierno y a la legislatura. Si se repitiera ese acuerdo y siempre que hubiera un compromiso de cumplimiento del REF y el Estatuto de Canarias, estaríamos dispuestos a sumarnos de nuevo", insistió Oramas.

La diputada tinerfeña manifestó su convicción de que Sánchez no ha querido negociar en serio en ningún momento desde las elecciones de abril y que ha buscado la repetición de elecciones desde el primer momento, asegurando que el líder socialista ha dejado que todo este proceso lo gestione "un estratega electoral" en lugar de "la gente del PSOE".

Según ella, esta estrategia está enfocada "pensando primero en el líder, luego en el partido, y después en el país".

"Este país no puede ir a nuevas elecciones para que el PSOE y el PP ganen 15 o 20 diputados. Los españoles no se lo merecen", aseguró antes de señalar que tras el nuevo proceso electoral persistirá la actual situación de bloqueo, un escenario que tildó de "catastrófico para el país" por el contexto de "tormenta perfecta" en la situación económica internacional "que ya está aquí".

Oramas recordó que CC se mostró dispuesta a "moverse en septiembre" tras la investidura fallida de julio si el PSOE abría una negociación seria, pero constató que desde entonces "nadie nos ha llamado" y que las propuestas que se han realizado por otras formaciones afines a los socialistas, como la de Compromís, ni siquiera han recibido respuesta. "Sánchez se ha dedicado en este tiempo a reunirse con colectivos sociales, que está muy bien, pero no a preguntar y escuchar qué condiciones se daban para lograr los apoyos que necesita". "Esto lleva a la frustración de un país entero", aseguró. "Hace falta poner las luces largas, sensatez y generosidad y sobre todo que un presidente del Gobierno asuma que lo primero es el país, después el partido, y después tú", recalcó.

Preocupación del monarca

"Yo soy muy pesimista de que pueda llegarse a un acuerdo en las últimas horas, pero también creo que no hay que perder la esperanza de que haya sensatez y buen juicio y de que se den cuenta que el país necesita otra cosa", afirmó la portavoz de CC, quien aseguró haber encontrado al monarca "preocupado" por la situación.

"Lo que hace el Rey es preguntar y escuchar, que es su función", -señala en referencia a la petición de Unidas Podemos para que el monarca medie con el PSOE-, en espera de lo que hoy le digan los principales partidos, de quienes depende que arranque la legislatura o que se vaya de nuevo a elecciones. Según Oramas, de esas posiciones dependerá de que el Rey esté en condiciones de proponer un candidato, aunque en su opinión todo hace indicar que Sánchez rechazará una nueva propuesta a ser candidato porque "lleva semanas diciendo que no le basta la investidura, y no ha llamado a nadie para tratar de conseguir apoyos".

Por otro lado, en conversación con los periodistas aseguró que el Gobierno en funciones sí habría podido antes de la disolución de las Cámaras presentar al Congreso un decreto para transferir a las comunidades autónomas las entregas a cuenta de la financiación autonómica correspondiente a este año, de la que a Canarias le corresponden 223 millones, para evitar su asfixia financiera y garantizar la prestación de los servicios esenciales a los ciudadanos.