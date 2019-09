Oramas (CC) cree que la oferta de Rivera es "un salto al vacío desesperado" para evitar una "sangría" de votos el 10-N

La portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Ana Oramas, ha defendido este lunes que la oferta de la abstención lanzada por el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, es "un salto al vacío desesperado" para evitar que su partido sufra una "sangría de votos a izquierda y derecha en unas nuevas elecciones".

Así lo ha puesto de manifiesto en la rueda de prensa posterior a su audiencia con el Rey en el marco de la ronda de consultas que éste ha abierto para sondear a los partidos políticos sobre una eventual investidura del socialista Pedro Sánchez.

En concreto, Rivera ha propuesto al presidente del PP, Pablo Casado, que ambos partidos se abstengan para facilitar la investidura a cambio de que el líder del PSOE asuma tres compromisos relativos a Navarra, Cataluña y la economía española.

Oramas ha subrayado que si de verdad Rivera quiere desbloquear la situación y facilitar la investidura de Sánchez a quien tiene que dirigirse es al presidente del Gobierno en funciones y no al máximo responsable del PP.



PSOE Y CS SUMAN MAYORÍA



"El PSOE y Cs suman mayoría y podían dar estabilidad de gobierno y de legislatura", ha asegurado la nacionalista canaria, recordando el pacto que ambos partidos alcanzaron en 2016 para investir a Sánchez presidente y que contó con el único apoyo de Coalición Canaria.

Sin embargo, Oramas ha lamentado que la oferta de Rivera no sea para desbloquear una situación que "está bloqueada" sino "un salto al vacío desesperado" que achaca a que "sabe que se va a desangrar por la izquierda y por la derecha" si hay nuevos comicios.

"Rivera tiene tanto miedo a esa sangría de votos que en vez de reunirse con Sánchez lo hace con Casado porque sabe que eso no es viable", ha insistido, cuestionando que tampoco el presidente en funciones se haya ofrecido a hablar con el líder 'naranja' tras escuchar su propuesta.

La diputada de CC se ha mostrado "pesimista" con que haya un pacto de última hora aunque en realidad ella siempre auguró que Sánchez no sería investido presidente ni en julio ni en septiembre porque no tenía, no ha tenido, ni tiene interés en llegar a acuerdos.



SÁNCHEZ NO HA LLAMADO A NADIE



Oramas ha recordado que su partido se mostró dispuesto a moverse en septiembre de su 'no' de julio a Sánchez pero ha criticado que en tres meses nadie del Gobierno les haya llamado y que su presidente no haya dedicado el mes de agosto a hablar con las fuerzas parlamentarias.

En este punto, la diputada canaria ha lamentado que todo se haya dejado en manos de un estratega electoral, "que piensa primero en el líder, luego en el partido y después en el país". "Este país no puede ir a unas elecciones para que el PSOE y el PP tengan 15 o 20 diputados más cada uno --ha clamado--. Los españoles no se lo merecen".

Por ello, pese a su pesimismo, no pierde la esperanza de que finalmente se imponga la "sensatez" y la "generosidad". "A lo mejor en las próximas horas se da cuenta (Sánchez) de que este país necesita otra cosa.