Planas ve complicado ampliar los medios contraincendios en las Islas

Pocas esperanzas para las Islas. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, aseguró ayer que no esta en sus manos la decisión de ampliar los medios aéreos de extinción de incendios forestales en Canarias. Son los técnicos en esa materia quienes deben determinar sobre la base permanente de helicópteros Kamov en las Islas y el establecimiento de hidroaviones tal como le solicitan la mayoría de los fuerzas políticas e instituciones del Archipiélago.

"No es una decisión política y no me corresponde a mí tomarla, sino que es una decisión de los técnicos", insistió el ministro en una comparecencia en el Congreso para evaluar la gestión de los incendios forestales de este verano en España, y en particular los tres producidos en Gran Canaria durante el mes de agosto que acabaron con 9.800 hectáreas calcinadas y obligaron a evacuar a 9.000 vecinos de diez municipios.

Planas insistió en que los medios de extinción dependientes del Ministerio y la distribución de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF, dependientes del Ministerio de Defensa) se deciden por parte de los responsables técnicos al final de cada campaña en función del análisis que se hace de la misma, y dio a entender que las conclusiones que se extraigan sobre los incendios de Gran Canaria y sobre los trabajos de extinción que se llevaron a cabo condicionarán esa decisiones de cara al futuro en relación con el personal y medios que dependen del Estado. "No soy quien firma las órdenes relativas al estacionamiento de las naves, ni los medios, es una decisión estrictamente técnica y es sobre la cual trabajamos", recalcó.

"En función del conjunto de la campaña en todo el territorio nacional, se analizará y se elaborará el plan de despliegue para el año próximo, y eso es validado por el conjunto de las comunidades autónomas", insistió una y otra vez el ministro en respuesta a las demandas de la mayoría de grupos parlamentarios para que se ubique una base permanente de helicópteros Kamov en las Islas. Eso sí, advirtió que la "dotación presupuestaria es de 85 millones para el conjunto de los medios y de las dotaciones", insistió Planas al tiempo que cifró en 700 millones el gasto en el conjunto del Estado en materia de lucha contra los incendios forestales.

El ministro, no obstante, se mostró satisfecho de la gestión técnica y política que se hizo de los tres incendios que se registraron en la Isla, en los que aseguró haberse "volcado personalmente", como también lo hicieron, dijo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y aseguró que probablemente nada hubiera cambiado en el inicio y propagación del fuego aún en el caso de que un avión anfibio Canadair hubiera estado disponible en el Archipiélago. "Nadie puede plantear situaciones de ciencia-ficción, pero yo creo que no hubiera pasado nada diferente", afirmó.

El Parlamento de Canarias acogerá el próximo miércoles el acto de reconocimiento a las instituciones y entidades que participaron en el control y extinción de los incendios de agosto. En total son 56 los cuerpos de seguridad y protección civil y entidades a los que la Cámara quiere hacer un reconocimiento como ya lo hizo, señala el presidente, Gustavo Matos, "la ciudadanía canaria de manera absolutamente espontánea y voluntaria".