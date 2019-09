El Gobierno de Canarias avanza en las cuentas de 2020 pese al parón estatal

La comisión del convenio de carreteras se reúne el jueves

El Gobierno canario mantiene inalterable su intención de elaborar el presupuesto autonómico de 2020 pese a que a día de hoy no cuenta con los datos y cantidades procedentes del Estado. La posibilidad cada vez más cercana de que haya elecciones generales en noviembre y se extienda la prórroga de los presupuestos estatales al próximo año preocupa en el Ejecutivo, que tiene pendientes transferencias clave para las arcas autonómicas como el convenio de carreteras o las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica.

El portavoz del Gabinete regional, Julio Pérez, admitió que el Gobierno "no está a ciegas del todo pero sí estamos con un parche porque nos falta la información del Estado, pero eso no nos exime del deber de preparar los presupuestos y las diferentes consejerías están trabajando en ese sentido". En unas declaraciones posteriores, el presidente del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres, insistió en que no desecha aún la posibilidad de que Pedro Sánchez sea investido sin necesidad de que haya elecciones de nuevo, lo que desbloquearía de inmediato los fondos de carreteras y la financiación autonómica. Sin embargo, si finalmente hay comicios -el plazo acaba en diez días- estas cantidades no vendrían en los plazos previstos y difícilmente antes de finalizar el año.

Pese a la parálisis del Estado, la próxima semana el Ministerio de Trabajo sellará con la Comunidad Autónoma la transferencia de los 42 millones de euros correspondientes al Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) de este año, que se tienen que ejecutar antes del 31 de diciembre. El miércoles la ministra Magdalena Valerio se trasladará a las Islas para firmar el convenio con la consejera de Economía y Empleo, Carolina Darias, para que el traspaso sea efectivo.

Al día siguiente, el jueves, se reunirá en Madrid la comisión de seguimiento del convenio de carreteras para avanzar en el desbloqueo de las cantidades que aún quedan pendientes de transferir. Julio Pérez señaló que el Ejecutivo está "esforzándose" para "encontrar resquicios en la situación legal" de los presupuestos estatales prorrogados para ver "si hay más oportunidades" para que se transfieran a Canarias los fondos vinculados a carreteras. "Estamos mirando todas las partidas que podrían permitir una mejora de la financiación", manifestó el portavoz del Gobierno, quien afirmó que no ve "resistencia en pagar" por parte del Gobierno central sino "dificultad jurídica" al tratarse de un ejecutivo en funciones con unos presupuestos prorrogados.

Al encuentro del próximo jueves asistirán por parte de la Comunidad Autónoma el viceconsejero de Hacienda, Fermín Delgado, y el secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas, Conrado Domínguez. Esta reunión es resultado del encuentro que recientemente mantuvieron el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, con el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, quien se comprometió con el Ejecutivo canario a convocar la comisión para así analizar diversas fórmulas para devolver a Canarias las cantidades adeudadas por el convenio de carreteras.

"No sé si la fórmula del PIEC puede ser útil, ojalá lo sea", aseveró Pérez, quien opinó que la transferencia de los fondos de empleo era "más posible" y "más fácil" que la de carreteras, entre otras cuestiones porque los fondos de empleo están calificados como una subvención y regulados por el REF, una ley y un decreto específico.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno aprobó la concesión de varias subvenciones, entre ellas una de poco más de 200.000 euros para costear el transporte de personas con discapacidad en el centro gestionado por la Orden de San Juan de Dios.