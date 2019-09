Curbelo logra grupo propio 6 meses después del no rotundo de sus socios

PSOE, NC y Podemos respaldan ahora la propuesta que tumbaron en marzo

La Agrupación Socialista Gomera (ASG) consiguió ayer lo que no pudo lograr hace seis meses: formar grupo parlamentario propio. El Pleno del Parlamento regional aprobó una propuesta de reforma del reglamento de la Cámara que rebaja de cuatro a tres la cifra mínima de escaños necesarios para constituir grupo, lo que saca al partido fundado y liderado por Casimiro Curbelo del grupo mixto y deja solos en él a los dos diputados de Ciudadanos.

Los representantes de Cs fueron, precisamente, los únicos que rompieron la práctica unanimidad con la que salió adelante la iniciativa, respaldada por los otros 66 diputados presentes en el hemiciclo. Esta abrumadora mayoría contrasta con el anterior intento de modificar la normativa que regula la organización del Parlamento para flexibilizar los requisitos exigidos para conformar grupo propio.

Fue el pasado marzo, cuando la oposición de los ahora socios de ASG en el Gobierno autonómico -PSOE, Nueva Canarias y Podemos- obligó a Curbelo a retirar la enmienda que había presentado después de que la votación se anulara. La situación provocó también un considerable enfado al presidente del Cabildo gomero, que llegó a avanzar su negativa a apoyar una hipotética investidura del secretario general de los socialistas, Ángel Víctor Torres, como presidente.

Las cosas han cambiado desde entonces. ASG forma parte del Ejecutivo presidido por Torres y tanto el PSOE como NC y Sí Podemos han accedido a lo que Curbelo imponía como una condición necesaria para unirse al acuerdo de gobierno. Los síes de las cuatro formaciones que conforman el cuatripartito, junto a los de CC y PP -que ya respaldaron la iniciativa en marzo-, explican el resultado de la votación de ayer, que se produjo después de que los portavoces de los grupos acordaran retirar las enmiendas que habían planteado al texto.

La propuesta aprobada recoge que "los miembros de la Cámara, en un número no inferior a tres, podrán constituirse en grupo parlamentario". Además, establece que los diputados que integren un grupo ya constituido al comienzo de la actual legislatura y que aún no hubieran podido, por el reglamento vigente en ese momento, formar grupo parlamentario propio, podrán hacerlo si, tras la reforma, reunieran las condiciones precisas. Acogiéndose a esta disposición transitoria, ASG tendrá cinco días desde la entrada en vigor de los cambios para comunicar a la Mesa del Parlamento su voluntad de constituirse en grupo propio.

Una vez vigente la reforma -después de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC)-, el Parlamento quedará compuesto, en esta décima legislatura, por siete grupos: socialista, nacionalista canario, popular, de Nueva Canarias, Sí Podemos, ASG y mixto.

Tras la retirada de las enmiendas, fue el propio Casimiro Curbelo quien se encargó de defender la propuesta ante el Pleno en representación de todos los grupos. "Puede parecer un privilegio para la Agrupación Socialista Gomera, pero no es así", afirmó. El líder de la formación recordó que ya hay once parlamentos autonómicos que permiten la constitución de grupo propio con tres diputados. Para Curbelo, el acuerdo parlamentario de ayer "sienta un precedente de justicia y equidad para poder ejercer todos el pleno derecho a la función política y de representación democrática con total autonomía", una aseveración que dijo hacer "con sinceridad" y no movido porque su partido haya sido el primero en beneficiarse de él. El presidente de la corporación insular gomera agradeció el "esfuerzo" realizado por todos los grupos, cuya última manifestación, dijo, ha sido la renuncia a las enmiendas.