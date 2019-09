Rodríguez afirma que el Gobierno de CC aprobó gastos sin informe jurídico

La situación de las cuentas de la Comunidad Autónoma centró ayer buena parte del pleno con el que el Parlamento de Canarias inauguró el curso político. El debate sobre la "herencia" presupuestaria que el nuevo Gobierno ha recibido del anterior se apuntó en varios momentos de la sesión hasta culminar, en la jornada de tarde, con la comparecencia del consejero de Hacienda, Román Rodríguez, quien advirtió de que el año concluirá con "un problema serio" si no se toman medidas para corregir lo que, a día de hoy, parece un inevitable y "grave y severo" incumplimiento del objetivo de déficit y la regla de gasto.

Rodríguez -y también los portavoces de PSOE, Nueva Canarias y Sí Podemos- afearon a Coalición Canaria que incurriera en gastos no solo excesivos sino también carentes de cobertura presupuestaria. Así, aseguró que la reducción de la jornada laboral del profesorado de Secundaria y el personal sanitario se aprobó -el pasado abril- sin informe presupuestario ni de los servicios jurídicos. Según el consejero, el impacto de esta medida se notará sobre todo en el segundo semestre del año, lo que puede empeorar las ya negativas previsiones que mantiene su departamento. No obstante, Rodríguez afirmó que el Ejecutivo tomará "decisiones para reconducir la situación".

Aunque algunos indicadores presupuestarios son positivos -la deuda o el plazo de pago a proveedores-, el problema se concentra en el déficit y la regla de gasto. Según datos del Ministerio de Hacienda publicados ayer y exhibidos por Rodríguez, el primero se situaba en junio en 179 millones de euros, un 0,37% del PIB, cuando el objetivo marcado se sitúa en el 0,1%. Si se proyecta a final de año, el déficit sería del 0,64%, señaló el consejero, esgrimiendo las previsiones de los técnicos de la Consejería. En cuanto a la regla de gasto, recordó el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que en el primer trimestre del año ya detectaba un "riesgo alto" de incumplimiento. Según Hacienda, este parámetro puede alcanzar el 5,66, más de dos puntos por encima de lo establecido.

Los datos son "irrefutables, categóricos y documentados", sostuvo Román Rodríguez, para quien está claro que los anteriores gobernantes "se desviaron porque había elecciones". Además, el consejero acusó a CC -en concreto, a su antecesora en el cargo, Rosa Dávila- de falta de transparencia. Relató, en este sentido, que la documentación que la exconsejera le entregó durante el traspaso de poderes apenas "dedicaba una frasecita" a la situación del déficit y "tampoco decía nada sobre la regla de gasto", unas omisiones que achacó a que "había datos fehacientes que indicaban que se estaban incumpliendo de forma flagrante".

Fue precisamente Dávila la encargada de intervenir por el grupo de CC-PNC. La anterior titular de Hacienda recriminó al Gobierno de PSOE-NC-Podemos-ASG que, tras "solo unas semanas en el poder, se pase todo el día hablando de la herencia recibida". Según Dávila, al Ejecutivo "le ha entrado el miedo escénico" y "sabe que no va a poder cumplir lo prometido", por lo que recurre a atribuir la responsabilidad a CC.

"Usted recorta en Canarias 170 millones mientras le perdona a Pedro Sánchez 1.500", espetó la portavoz nacionalista a Román Rodríguez, en referencia a los fondos que el Estado todavía debe abonar a la Comunidad Autónoma.

El retraso de estas transferencias es una de las causas que explican la mala evolución de las cuentas regionales en relación a la regla de gasto, según el informe de la AIReF, aunque la entidad también menciona "el impacto de las rebajas fiscales adoptadas". Rodríguez incidió en este último aspecto, pero también destacó que el Gobierno canario reclama actualmente 408 millones de euros al Ejecutivo central.

Otros asuntos

El tomate se desploma

La competencia de Marruecos y las incertidumbres del brexit y de la economía centroeuropea han golpeado al sector del tomate en Canarias. El diputado de CC Mario Cabrera reveló ayer en el Pleno del Parlamento que la cooperativa de Gran Tarajal no exportará por primera vez en su historia, mientras que Sandra Domínguez (NC) alertó de que todos tomateros recortarán la producción. La consejera de Agricultura, Alicia Vanoostende, destacó los esfuerzos para mantener las ayudas.

La tasa, una incógnita

El consejero de Hacienda, Román Rodríguez, admitió que, si de él dependiera, habría tasa turística en el Archipiélago "hace diez años". Sin embargo, recordó que se ha comprometido a estudiar la medida, teniendo en cuenta al sector y también las circunstancias que este vive, que ahora son de retroceso en la llegada de visitantes y el gasto turístico.

Torres admite que la 'herencia' presupuestaria provocará un retraso de la agenda social

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, reconoció ayer que "va a haber un retraso" en la aplicación de la agenda social del cuatripartito debido a la situación en la que este se ha encontrado las cuentas de la Comunidad Autónoma.

El Ejecutivo, recordó, ya se ha visto obligado a retener 170 millones de euros de partidas no sociales del presupuesto de 2019 para destinarlos al pago de las nóminas de los trabajadores de la sanidad y la educación. "De no haber sido así, irían para las rentas que están debajo del umbral de la pobreza, la dependencia, las becas o los servicios básicos", explicó Torres, en respuesta a una pregunta del diputado de Sí Podemos Manuel Marrero.

Pese a admitir la ralentización de este programa social, el presidente avanzó que el Gobierno "establecerá los mecanismos necesarios para que su contrato con los ciudadanos se cumpla".

En sendas preguntas relacionadas con la demora de las transferencias de fondos procedentes del Estado, Torres aseguró que los 223 millones correspondientes a las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica llegarán antes de que finalice 2019. "Las garantías son absolutas. Las entregas llegarán durante este ejercicio sí o sí", afirmó. El jefe del Ejecutivo fue aún más allá y expresó su confianza en que el Ministerio comunique la transferencia antes de que termine septiembre.

Tanto la portavoz del PP, María Australia Navarro, como el de CC-PNC, José Miguel Barragán, mostraron su escepticismo frente a los pronósticos del presidente. Según la primera, no hay "ninguna garantía real" de que los 223 millones se reciban antes de que acabe el año. "Se agarra a la palabra de la ministra como a un clavo ardiendo", dijo. A su juicio, Torres ha pecado de "conformismo y resignación". "Las entregas a cuenta no van a llegar a tiempo", auguró Barragán, quien ironizó con que Torres ha sido "toreado y vacilado, pero con tono cordial". Para CC-PNC, el presidente "no ha estado a la altura de la defensa de los intereses de los canarios".

Como Navarro, el portavoz de los nacionalistas cuestionó el informe de la Abogacía del Estado que desestima la posibilidad de que un gobierno en funciones, como el que ahora preside Pedro Sánchez, pueda transferir las cantidades a las comunidades autónomas. Se trata, indicó, de una "excusa" e, incluso, de un dictamen ad hoc, elaborado a conveniencia del Ejecutivo central.