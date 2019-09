La Gomera recuerda a la 'hermana' Cuba

Rodríguez Zapatero destaca el compromiso de los canarios ante los fenómenos migratorios

La Gomera conmemoró ayer el 527 aniversario de la partida de Cristóbal Colón hacia el Nuevo Mundo, con el acto institucional de la LIX edición de las Jornadas Colombinas, en la que estuvieron presentes los lazos que unen a la isla canaria con Cuba, país homenajeado en esta ocasión y en torno al que se dedicó gran parte de la programación diseñada por el Cabildo insular.

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, presidió el acto central junto al presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo; el presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, y el alcalde de San Sebastián de La Gomera, Adasat Reyes. Además, estuvieron acompañados por el cónsul general de Cuba en Canarias, Ulises R. Barquín, y el conferenciante oficial y expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero.

Torres destacó que "el vínculo entre Canarias y América se mantiene a través de los siglos" puesto que La Gomera fue la última tierra firme antes de que Colón emprendiera su viaje a lo desconocido.

El presidente canario agradeció al presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, la oportunidad que le brinda para reunirse con todos los gomeros y gomeras en estas fiestas, para celebrar este hito en la historia que cambió definitivamente el mapa del mundo en 1942.

Para Torres, esta celebración anual "es una oportunidad de renovar el compromiso, la deuda y la gratitud que los canarios tenemos hacia los países a los que emigramos cuando en Canarias no había presente". El presidente entiende que "La Gomera en particular y Canarias en general son, desde hace seis siglos, islas abiertas al mundo y un pueblo solidario y sin fronteras".

En el último tramo de su discurso durante el acto institucional de las Jornadas Colombinas, celebrado en San Sebastián de La Gomera, el presidente de Canarias recordó que su propio Gobierno "se ha marcado en el inicio de esta legislatura cinco ejes fundamentales, cinco velas que impulsarán, como a Colón los alisios, nuestro rumbo, que se basan en la justicia social, la sostenibilidad, economía competitiva, transición ecológica y desarrollo de nuestro autogobierno".

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, dedicó gran parte de su intervención a hacer un llamamiento a la solidaridad de los canarios con los países hermanos como es el caso de Cuba, con el objetivo de construir juntos una sociedad de iguales con mayor justicia social y territorial. Puso el acento en la emigración de los canarios al país caribeño al que se rinde especial homenaje en estas Jornadas, recordando que fueron más de 30.000 los canarios que partieron en el siglo XVIII en busca de nuevas oportunidades.

Por ello, pidió altura de miras para abandonar el egoísmo y el desinterés por el destino de los otros seres humanos en pro de un mundo de iguales "donde la riqueza no sea una frontera dentro de las fronteras humanas". En este sentido, incidió en no mirar hacia otro lado y tender puentes de ayuda con el país caribeño. "La Gomera recuerda a Cuba esta noche, mira a Cuba y se siente Cuba. Un país y pueblo hermano al que no podemos ni queremos olvidar", resaltó.

Por último, Curbelo aprovechó su disertación para agradecer al presidente del Gobierno canario su lucha incesante y la del resto del equipo de Gobierno, además de seguridad, emergencias y protección civil, voluntarios y sociedad civil para hacer frente al fuego que asoló Gran Canaria este verano. También tuvo palabras de agradecimiento para el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, por su compromiso e interés por resolver las necesidades de la Isla.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero mostró su agradecimiento al Cabildo por su invitación para ser el conferenciante oficial de estas Jornadas Colombinas, al tiempo que celebró el éxito que ha tenido un año más esta celebración. "Este foro es una de las mejores maneras de entender esa actitud que tienen las canarias y los canarios, quienes siempre se han mostrado abiertos a Latinoamérica y comprometidos con Europa y África. Zapatero aludió al compromiso de esta tierra con los movimientos migratorios y la necesidad de tener una visión abierta. "Por encima de las razas, los colores y las lenguas está una sola humanidad. Ojalá los gobiernos y la sociedad aprendan a seguir este camino", dijo.

Dedicó parte de su intervención al gran reto global del cambio climático, del que afirmó ser "un condicionante de nuestro futuro si no tomamos conciencia activa y decidida para luchar contra él. Es evidente que la especie humana no puede sobrevivir con un planeta que siga padeciendo esto".

Los sonidos y la cultura cubana estuvieron presentes de la mano del grupo musical Bohemia, quienes acompañados por José Manuel Ramos y Mayelín, pusieron voz a reconocidas canciones del país americano, que se sumó al resto de actos que durante la semana se han venido celebrando para destacar los lazos que aún unen a La Gomera con América.

Además, el Cabildo de La Gomera dedicó un emotivo homenaje en la ceremonia a los emigrantes, inmigrantes y fallecidos en la mar para rendir especial tributo a aquellos gomeros que tuvieron que partir hacia tierras lejanas en busca de un futuro mejor.

Tras la interpretación de los himnos nacionales de España y Cuba tuvo lugar el homenaje en el que se realizó la ofrenda de una corona de laurel como tributo que los niños pertenecientes a la Agrupación Folclórica Hautacuperche depositaron a los pies de la Bandera Nacional, acompañados por el sonido de las chácaras y tambores.