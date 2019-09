Clavijo reclama que Sánchez se someta a una sesión de control en el Senado

El senador de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC) por la Comunidad Autónoma de Canarias, Fernando Clavijo, reclamó hoy la presencia del presidente del Gobierno en funciones en la Cámara Alta para someterse a una sesión de control que permita dar a conocer la acción del Ejecutivo en momentos de incertidumbre como los actuales. Para ello, en la Junta de Portavoces puso sobre la mesa la posibilidad de que el presidente comparezca en el pleno fijado para el próximo diez de septiembre y evitar así que por primera vez en nuestra democracia "culmine una legislatura sin que el presidente haya acudido al Senado". Para Clavijo, la actualidad incierta que afronta España y Europa requiere que el presidente en funciones no solo informe, sino que de cuenta de las gestiones y medidas que está tomando el Gobierno sobre, por ejemplo, "la afección que el brexit puede tener en la economía del país o como va a afectar al conjunto de territorios la inminente recesión de la eurozona". En el caso concreto de Canarias, prosiguió Clavijo, preocupa especialmente la afección de un brexit que ya está suponiendo una caída del 8% en el sector turístico y una "enorme incertidumbre" de la afección que tendrá para el campo canario. Clavijo, como portavoz adjunto del grupo nacionalista en el Cámara Alta, criticó al término de la Junta de Portavoces que la mayoría socialista "ha decidido persistir en el error que cometió en el PP en su momento" y no tener en cuenta la representación territorial" a la hora de repartir los tiempos e intervenciones de los distintos grupos "algo que se ajusta a reglamento pero que desde luego no manifiesta una voluntad de diálogo". De hecho, añadió "nos encontramos hoy conque no sabemos siquiera qué miembros del Gobierno van a someterse a la sesión de control" que tendrá lugar la próxima semana.