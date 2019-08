El siguiente paso: Subir a Artenara y Tejeda o "morirán en la ruina"

El llamamiento de auxilio corre como la pólvora por los grupos de Whatsapp y por redes sociales con el hashtag #UneteGranCanaria. Los municipios de Artenara y Tejeda continúan necesitando de la solidaridad canaria materializada en visitas para que sus comercios y negocios de restauración no se vean obligados a cerrar por falta de demanda. Algunos de estos negocios ya avisan de un posible cierre si el panorama no cambia.



Es el caso del restaurante 'Arte-Gaia' de Artenara. La situación que está viviendo su propietaria se cuenta por Whatsapp: "Me senté a tomar algo en la terraza del restaurante Arte-Gaia, la señora del restaurante terminó por sentarse en la terraza también, puesto que no había nadie. Completamente angustiada se le saltaron las lagrimas y me dijo que si la situación seguía así tendría que cerrar el negocio, que hacía semanas que no subía nadie al pueblo y que no podría aguantar mucho tiempo esa situación. Por favor, tenemos que empezar a subir a esos pueblos y consumir. La solidaridad tiene que continuar, y nuestro siguiente paso es empezar a subir a pueblos como el de Artenara o morirán en la ruina. Me comprometí con la señora a decirlo a todo el que pudiera, y eso es lo que estoy haciendo".



Otras entidades, como 'Saborea Gran Canaria' o la 'Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas', incentivan a través de las redes sociales a visitar los pueblos cumbreros y de las medianías para recorrer sus calles, comer en sus restaurantes y comprar en sus comercios, con el mensaje: "Volvamos a llenar de vida los municipios de la cumbre de Gran Canaria".



#UneteGranCanaria es la nueva iniciativa para ayudar a los pueblos afectados por los incendios de las últimas semanas en la isla. Necesitan de nuestro apoyo, por lo que #SaboreaGranCanaria ???? https://t.co/H9xHcqUmbh @SaboreaEspana @GranCanariaTur @Tejeda_GC @TurismoArtenara pic.twitter.com/GQc7AftKv7

„ Saborea Gran Canaria (@SaboreaGC) August 30, 2019



#Tejeda y #Artenara nos necesitan más que nunca:



?? Recorramos sus calles

?? Comamos en sus restaurantes

?? Compremos en sus comercios



Volvamos a llenar de vida los municipios de la cumbre de Gran Canaria. #FEHTLasPalmas se une a #GranCanaria . ¿Y tú? #ÚneteGranCanaria ???? pic.twitter.com/smVJJdsJgc

„ FEHT Las Palmas (@fehtlaspalmas) August 29, 2019