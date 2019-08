Vox impide por segunda vez una declaración del Senado al de apoyo a Canarias tras los incendios

Vox ha vuelto a impedir por segunda vez este año una declaración institucional del Senado después de que haya decidido retirar su firma del documento institucional en el que todos los partidos apoyan a las Islas Canarias tras los incendios sufridos este verano y en el que se han comprometido a luchar contra el cambio climático, hacer más políticas contra incendios y prestar una atención prioritaria entre otros.

La declaración institucional estaba redactada y firmada por todos los grupos parlamentarios, incluido el Grupo Mixto al que pertenece el senador de Vox, Francisco José Alcaraz, que en último momento ha solicitado eliminar una frase concreta en la que se especifica que la Cámara Alta se compromete en la "lucha contra las causas del cambio climático" para poder dar su apoyo.

Ante la negativa de quitar esta frase, con la que todos los senadores están de acuerdo, Alcaraz se ha negado a firmar y por tanto el Grupo Mixto se ha visto obligado a retirar su apoyo a la declaración institucional --tiene que haber consenso entre todos sus miembros--, lo que ha provocado que no salga adelante porque tiene que haber unanimidad por parte de los grupos parlamentarios.

Así, la formación de Santiago Abascal ha tumbado una vez más una declaración institucional en el Senado después de que en febrero, Alcaraz se negara a firmar un documento contra la LGTBIfobia en el deporte y que finalmente no salió adelante por la falta de consenso en la Cámara Alta.

EL PSOE ADVIERTE DE LA "ULTRA DERECHA"

El portavoz del PSOE en el Senado, Andrés Gil, ha advertido que este es el camino que recorre la "ultra derecha" que se niega admitir que "existe la violencia contra las mujeres en España o que hay un cambio climático que deriva en grandes incendios o lluvias torrenciales", como ha ocurrido este verano en la isla de Gran Canarias donde se quemaron más de diez mil hectáreas, o las fuertes lluvias que ha sufrido el centro de la Península esta semana.

Según ha explicado, la propuesta "nada partidista" del PP de hacer una declaración institucional en respuesta a los graves sucesos ocurridos en Gran Canaria se abrió "a la participación de todos los grupos" porque, según ha señalado, se considera que es un tema "en el que no cabe el uso partidista" ya que los "atentados" contra el medio ambiente "nos afecta a todos" y debe ser "una cuestión de Estado".

Sin embargo, Gil ha resaltado que la Cámara Alta no ha podido realizar la declaración institucional este martes porque un único senador ha impedido que el Grupo Mixto --Vox, PRC, AS Gomera y UPN-- formara parte de las declaraciones.

CULPA A PP Y CS DE QUE ALCARAZ SEA SENADOR

El portavoz socialista ha asegurado que esta división en la Cámara Alta en cuestiones de Estado por falta del apoyo de un único senador es por culpa del Partido Popular y de Ciudadanos que en Andalucía apoyaron para que Alcaraz fuera senador por designación autonómica.

"Al PSOE no le sorprende este tipo de posicionamientos porque eso es la ultra derecha, pero lo que sí nos llama la atención que tras conocerse este veto de Vox y negar el cambio climático, las fuerzas de la derecha se han llevado las manos a la cabeza", ha indicado Gil en declaraciones a los medios después de la reunión de la Diputación Permanente para después resaltar que "no se las lleven tanto a la cabeza" porque Alcaraz es senador autonómico "porque PP y Ciudadanos lo apoyaron en Andalucía".

Gil les ha avisado de que "todo lo que toca la ultra derecha tiene consecuencias", por lo que le ha pedido a ambos partidos que dejen de "rasgarse hoy menos las vestiduras y hacerse responsables de impedir la llegada de la ultra derecha a más instituciones", puesto que Vox "va de la mano" de PP y Ciudadanos no sólo en Andalucía, sino en otras comunidades autónomas como Madrid y Murcia.

"Esto es un hecho francamente grave que pone en cuestión consensos muy importantes pero si Alcaraz es senador, insisto, es gracias al apoyo de PP y Ciudadanos y no por otra cuestión", ha insistido el portavoz socialista que asegura que su grupo no va a dejar de luchar contra el cambio climático en las instituciones a pesar de la negativa de Vox y va a seguir poniendo en marcha "diferentes iniciativas". "España está firmemente comprometida con la lucha contra el cambio climático y va a ser una línea estratégica del PSOE", ha añadido.

CIUDADANOS SE DESMARCA DE VOX

Por su parte, la senadora y portavoz adjunta de Ciudadanos en el Senado, Ruth Goñi, ha indicado que su grupo no comparte "en absoluto" la postura de Alcaraz de no firmar la declaración institucional en la que se especifica que se va a luchar "contra las causas del cambio climático".

"No estamos de acuerdo y no entendemos que no salga una declaración para el mayor incendio de este país en seis años, algo que es tan evidente y obvio por el cambio climático", ha resaltado Goñi en declaraciones a los medios después de finalizar la reunión de la Diputación Permanente.