El Gobierno se nutre de perfiles técnicos para ocupar los cargos de las consejerías

De los 90 nombramientos, 53 son hombres y 37, mujeres

En la elección de los altos cargos del Ejecutivo canario, la experiencia política ha quedado relegada a un segundo plano. Profesionales y técnicos llenan las viceconsejerías y direcciones del recién estrenado Gobierno, que ha querido nutrirse de personas con trayectorias profesionales estrechamente vinculadas a las áreas que controlarán en esta legislatura. El caso más claro es el de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deporte, dependiente del Partido Socialista según el reparto del pacto de las Flores, pero dirigida por María José Guerra, una doctora en Filosofía que ha dedicado toda su vida a la enseñanza. Nunca ha ocupado un cargo político y ha decidido rodearse de personas con similar perfil profesional.

La dirección del resto de consejerías depende de políticos, pero ellos también han optado por configurar equipos guiados por expertos en las distintas materias. Es el caso de Román Rodríguez, médico de profesión y actual consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, o el de Noemí Santana, licenciada en Administración y Dirección de Empresas y consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Sus estudios, en principio, no tienen relación con las materias que se les han designado, pero en sus equipos hay profesionales que se encargarán de asesorarlos directamente y se harán cargo de la mayor parte del trabajo que se realiza desde dentro.

El Gobierno canario ya ha nombrado al 85% de los altos cargos dependientes de las distintas consejerías. Se han cubierto 90 puestos de los 106 que existen en la actual legislatura. Todavía se desconocen algunos perfiles, pero hay consejeros que ya han designado a todos los responsables de sus respectivas áreas. Este es el caso de la de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad o del departamento de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Además, se han cubierto los cargos de la consejería que controla Yaiza Castilla, Turismo, Industria y Comercio. Y en Educación, Universidad, Cultura y Deporte también están al completo.

El ejemplo contrario es el departamento de Obras Públicas, Transportes y Vivienda que dirige Sebastián Franquis. De los siete cargos dependiente de la consejería, solo cuatro ya se conocen. En Sanidad ocurre lo mismo, de los ocho cargos, solo cinco puestos se han ocupado, y la misma proporción se repite en el área de Agricultura, Ganadería y Pesca, donde, además, falta por designar la única viceconsejería pendiente, la del Sector Primario.

La poca carga política que existe en cada consejería no se mezcla con el resto; el reparto de áreas en el pacto fue claro. El Partido Socialista se encarga de siete departamentos, y el resto de partidos cuenta con una consejería cada uno. Nueva Canarias también controlará la vicepresidencia. Cada consejero ha escogido profesionales, pero afines a su ideología. Solo hay un caso en donde esto no se cumple, el de Juan Márquez, viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, de Unidas Podemos pero ubicado en un departamento que no es el que controla Noemí Santana.

Al tomar como referencia los cargos que hasta el momento se han designado, se contempla que el 59% son hombres, 53 en total, y el 41% restante son mujeres, 37 en términos absolutos. La cantidad de hombres sigue siendo mayor, pero en esta legislatura las consejeras son mayoría. En las viceconsejerías la diferencia aumenta, de las 19 personas que hasta el momento se conocen, trece son hombres y solo seis, mujeres.

La paridad depende de la consejería. En el Ejecutivo, la mayoría de áreas la cumplen, pero existen casos en los que no es así. En Obras Públicas, hasta ahora, todos los cargos nombrados son hombres. En la consejería de Noemí Santana, por el contrario, el 70% son mujeres.

Un caso curioso es el del departamento de Turismo, Industria y Comercio, donde la consejera es Yaiza Castilla y de los restantes siete cargos seis los ocupan hombres. La paridad más absoluta -50/50- la cumple , por ahora, la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, hay cuatro miembros de cada sexo.

La representación de las dos provincias en el Gobierno está muy repartida. Cinco miembros del Ejecutivo proceden de Las Palmas y seis de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Cinco de los componentes son de Gran Canaria, cuatro de Tenerife, uno de La Palma y uno de la isla de La Gomera.

Ángel Víctor Torres.

Presidente del Gobierno de Canarias

El presidente canario es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de La Laguna (ULL) y realizó los cursos de doctorado entre 1989 y 1991. Fue profesor de Secundaria de Lengua y Literatura y tiene publicado algunos relatos. Diputado del Congreso en la IX Legislatura entre los años 2008 y 2011. Hace 20 años fue concejal de Arucas, también portavoz socialista desde 2001 y alcalde de Arucas en los mandatos 2003-2007 y 2011-2015.

Román Rodríguez

Vicepresidencia y Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos

Román Rodríguez es licenciado en Medicina y Cirugía por la ULL. Durante diez años fue médico asistencial pero siempre mostró interés por la política. Llegó a ser director del Servicio Canario de Salud de 1995 hasta 1999 y ese mismo año Rodríguez alcanzó la Presidencia del Gobierno de Canarias hasta 2003. Ha sido vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y consejero de Desarrollo Económico, Obras Públicas e Infraestructuras y Transportes entre otros cargos políticos. Desde 2005 preside Nueva Canarias.

Carolina Darias

Economía, Conocimiento y Empleo

La pasada legislatura Carolina Darias se convirtió en la primera mujer presidenta del Parlamento de Canarias. La política socialista es funcionaria de carrera de la Administración Pública de Canarias, estudió Derecho en la ULL y debutó en la política en 1999, cuando fue elegida concejala de Las Palmas de Gran Canaria. Ha sido subdelegada del Gobierno en la provincia de Las Palmas entre 2004 y 2007 y delegada del Gobierno en la misma provincia entre 2011 y 2015.

Sebastián Franquis

Obras Públicas, Transporte y Vivienda

Sebastián Franquis es diplomado en Relaciones Laborales por la Escuela Social de Tenerife. A los dieciséis ingresó en las filas de PSC-PSOE y se convirtió en secretario de Organización en la Agrupación Local de Las Palmas de Gran Canaria entre 1983 y 1986. Pocos años más tarde asumió las concejalías de Educación y Servicios Sociales. Ha sido portavoz del Grupo Socialista y concejal delegado de Economía y Turismo. Ha sido diputado en las Cortes Generales por la provincia de Las Palmas desde 2011 hasta 2019.

Teresa Cruz Oval

Sanidad

Teresa Cruz es diplomada en Trabajo Social por la ULL y experta en Intervención Familiar y Menores por la misma universidad. Es una de las ponentes de la Ley de Servicios Sociales aprobada por el Parlamento de Canarias. Fue concejala del Ayuntamiento de Arico en Tenerife y consejera en el Cabildo de Tenerife. Cruz fue presidenta de la Comisión de Sanidad en el Parlamento regional y también ha ocupado el cargo de portavoz de Políticas Sociales, Vivienda y Dependencia del grupo parlamentario Socialista.

María José Guerra

Educación, Universidades, Cultura y Deporte

El perfil menos político de los consejeros, se incorpora al Gobierno como independiente. Es doctora en Filosofía y catedrática del área de Filosofía Moral de La Facultad de Humanidades de la ULL. En 1985 se presentó a las oposiciones a profesora agregada de Bachillerato y trabajó en diferentes institutos de Enseñanza Media hasta 1992. Además ha dirigido el Máster en Estudios Feministas, Políticas de Igualdad y Violencia de Género de la ULL.

Yaiza Castilla

Turismo, Industria y Comercio

Yaiza Castilla es la cara visible de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) en el Gobierno canario. Es licenciada en Derecho por la ULL y tiene un curso de Doctorado en el programa Recursos naturales, ordenación del territorio y suelo. Tiene, además, un posgrado de Máster en Derecho Urbanístico por la ULL. Trabajó como abogada autónoma durante tres años y luego se incorporó al departamento de Derecho laboral de J&A Garrigues, en el que estuvo cinco años ejerciendo. En 2015 logró un escaño en el Senado que revalidó en los comicios del año siguiente.

Noemí Santana

Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud

La representante de Podemos en el Gobierno es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En 2007 se afilió a Nueva Canarias, en donde ejerció de secretaria de Juventudes y formó parte de la Ejecutiva Nacional. En 2011 empezó a trabajar como auxiliar administrativo en Ferrocarriles de Gran Canaria. En las elecciones al Parlamento de Canarias de 2015 encabezó la lista de Podemos por Gran Canaria y resultó elegida. En 2017 venció en las primarias.

Julio Pérez

Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad

Abogado e histórico dirigente tinerfeño del Partido Socialista, Julio Pérez estudió Derecho y Periodismo en la ULL. En 1974 empezó a ejercer de abogado. Se ha especializado en Derecho privado, civil y mercantil. Ha sido presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife en 1984, gobernador Civil de Santa Cruz de Tenerife en 1988, consejero del Gobierno de Canarias en Sanidad y Asuntos Sociales y diputado en el Parlamento canario en el legislatura 1991 a 1995. Además fue secretario de Estado de Justicia en 2007.

José A. Valbuena

Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial

José Antonio Valbuena es arquitecto Técnico por la ULL y posee varios méritos por esta etapa académica. Es ingeniero de Organización Industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña y tiene un máster en Desarrollo Regional, Formación y Empleo por la ULL. Es profesor de universidad y técnico tasador especialista en valoración de suelos. En 1995 se afilió al Partido Socialista y un año más tarde entró a formar parte de la Ejecutiva Local. Fue concejal en el Ayuntamiento de La Laguna entre 2003 y 2007 y pasó al Cabildo de Tenerife en el mandato comprendido entre 2007 y 2011. Ejerció el cargo de consejero insular del área de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad.

Alicia Vanoostende

Agricultura, Ganadería y Pesca

Alicia Vanoostende es ingeniera agrónoma en la especialidad de Industrias Agrarias por la Universidad Politécnica de Valencia. Además tiene un Máster universitario en dirección de Empresas y Marketing (MBA) por la UNED. Tiene una experiencia de diez años en la gestión el centro de tratamiento de frutas y hortalizas. Desde el año 2002 está vinculada al Cabildo de La Palma como agente de Extensión Agraria y, desde el año 2004, como directora de la Central Hortofrutícola Insular. Ha sido consejera de Turismo y Planificación del Cabildo de la isla bonita durante el mandato comprendido entre 2015 y 2019.