"A ustedes no les tengo que aclarar nada. Les guste o no, la concejala soy yo y se la tienen que mamar", aseguró Pino Dolores Santana Santana, edil en San Barrtolomé de Tirajana, ante la comisión de Festejos de Santiago de Tunte cuando preguntaron por las actuaciones festivas que no habían salido como estaban previstas en el programa inicial de los festejos. Hasta el momento no se ha podido conocer la versión de la edil de Festejos, ni de la alcaldesa de la localidad.

La asociación de festejos de Santiago de Tunte ha distribuido una carta abierta a sus vecinos "para pedir disculpas" por las incidencias vividas en las Fiestas de Santiago y para aclarar lo ocurrido en la que se recoge la frase de la concejala. el comunicado de los organizadores de los festejos dice lo siguiente:

"En primer lugar, queremos pedir disculpas a todos los vecinos y vecinas que nos han hecho llegar sus quejas tras las incidencias acaecidas en los diferentes actos realizados en las fiestas de Santiago 2019 (Gala de Santiago, juegos infantiles, banda de música para el día de la feria de ganado, entre otros)".



"Queremos explicarle a todos nuestros vecinos que esta Comisión de Fiestas llevaba varios meses, concretamente desde diciembre del 2018, trabajando y organizando todos los actos y actividades que se iban a desarrollar en las fiestas de Tunte 2019 (julio y agosto). En el mes de mayo estaban todas las fiestas organizadas, actos, grupos reservados y únicamente faltaba enviar el programa a la imprenta para publicar la cartelería y programación".



"Sin embargo, días después de la toma de posesión de la nueva corporación municipal, nos ponemos en contacto con la Concejala responsable de Gestión y Desarrollo en las Medianías, Pino Dolores Santana Santana, para concretar una reunión con ella y con la Concejala de Festejos y comenta que será ella (Pino Dolores) la encargada de gestionar todo lo relacionado con nuestras fiestas patronales".



"Tras ello, se convoca la reunión a la cual asisten todos los componentes de la Comisión de Fiestas y la Concejala de las Medianías, y nos explica que se debe rectificar todo el programa por problemas presupuestarios. La Comisión de Fiestas, siendo conscientes de que podrían haber problemas presupuestarios, acepta tal condición y se ve en la obligación de modificar todo el trabajo realizado desde diciembre de 2018. Pues bien, tras varias reuniones celebradas, se acuerda un presupuesto final para las fiestas de Santiago Apóstol y San Bartolomé de 42.025,50 €. Tras pasar las Fiestas de Santiago 2019 nos encontramos con la sorpresa de que el presupuesto total no fue el acordado en la última reunión y supera con creces el presupuesto propuesto por la Concejala, ascendiendo a un total de 53.293,79€".



"Desde la Comisión de Fiestas queremos puntualizar que hay diferentes actos y grupos que fueron contratados personalmente por la Concejala mencionada anteriormente, de los cuales la Comisión de Fiestas no estaba de acuerdo ni con el grupo, ni con la calidad de los mismos".



"Ayer, martes 13 de agosto de 2019, se convocó una reunión para comentar las incidencias anteriormente mencionadas, las cuales la Comisión de Fiestas no tenía conocimiento, tales como diversas facturas de comidas ascendientes a 3000€ por parte de la concejala y además aclarar el cambio de presupuesto con el que nos encontramos, dado que no fue el acordado entre la Comisión de Fiestas y la Concejala".



"En primer lugar, en la Gran Gala celebrada el pasado 25 de Julio 2019, nos encontramos con que los artistas invitados no actuaron tal y como estaba previsto, y aun así, está en trámite de pago. Por ello, nos dirigimos a la concejala para aclarar esta incidencia y nos responde: "A ustedes no les tengo que aclarar nada. Les guste o no, la concejala soy yo y se la tienen que mamar". Tras esta respuesta, abandona la reunión acabando con la posibilidad de poder preguntarle las demás incidencias. Creemos, desde el más profundo respeto y cariño que tenemos al pueblo de Tunte como a las Fiestas de Santiago y San Bartolomé que esta forma de dirigirse al grupo de personas que trabajan de forma voluntaria y desinteresada no es ni cuanto menos adecuada ni respetuosa, y menos proviniendo de un cargo público".



"Por todo lo acontecido, tanto el pueblo de Tunte como la Comisión de Fiestas nos merecemos un respeto por el trabajo que hemos realizado años atrás voluntariamente, y sobre todo, pedimos que se aclare lo solicitado a la Señora Concejala con absoluta transparencia. Nos ponemos a disposición del pueblo de Tunte para aclarar los términos expuestos en esta vía. La Comisión de Fiestas ".

"Hasta ahora la Comisión de Fiestas hacía la contratación de forma irregular"

La versión de Coalición Canaria, partido al que pertenece Pino Dolores Santana Santana, difiere notablemente del relato previamente expuesto. "El presupuesto inicial fue de 50.000 euros", afirman desde CC. Es decir, que según ellos nunca hubo tal reducción presupuestaria que asegura la carta de la asociación de festejos de Santiago de Tunte. "No mostraron disconformidad con el cambio, ni en el programa. Se compartió micro y mesa con ellos, y no dijeron nada de lo que se habla ahora". En el partido "no entienden las razones" para sacar este tema varias semanas después de la conclusión de los festejos.

Además, desde CC quieren clarificar la irregularidad en la que se mueven las gestiones de las fiestas en Tunte. "Eran tres titulares que tenían una cuenta donde se pedía a los empresarios que se les ingresara dinero para la gestión de las fiestas. Además, se hacía en nombre del Ayuntamiento. Eso es ilegal; cuando el dinero llega a la cuenta, no se sabe qué se va hacer o se hizo con él".

Para concluir, desde el partido tratan de explicar la polémica frase de la concejala. Suponen que "fue fruto de los nervios del momento al ver que tres personas le reprochaban una gestión que no era de su competencia". Añaden que tal asociación de vecinos "no está legitimada por nadie". Según Coalición Canaria, Pino Dolores Santana Santana está reuniendo documentación para probar todo lo dicho.