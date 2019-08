Casimiro Curbelo: "Tenemos que cumplir y poner la renta ciudadana el próximo año"

Casimiro Curbelo tiene mucho que decir sobre la acción del nuevo Gobierno regional. El dirigente de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) fue la llave para gestar el denominado pacto de las Flores, formado por su partido, PSOE, NC y Podemos. Para el también diputado regional y presidente del Cabildo gomero, el Ejecutivo debe dejar de mirar al anterior Gobierno y ponerse a trabajar por Canarias. Aboga por que no haya demora en la renta ciudadana y pueda ser una realidad el próximo año, así como defiende la subida del IGIC y sostiene que el Ejecutivo ha de dotar con más recursos a la promoción turística en el exterior.

Señor Curbelo, ¿va a durar el pacto de las Flores?

¿Han visto alguna inestabilidad? ¿Y más teniendo en cuenta que al Parlamento de Canarias lo han dejado desnutrido de líderes? El pacto de las Flores tiene hoy más estabilidad que nunca. Asier Antona (PP) para Madrid; Fernando Clavijo (CC) para Madrid; Noemí Santana (Podemos) en el Gobierno; Román Rodríguez (NC) en el Gobierno. ¿Quién queda? Cuando el debate sea parlamentario ¿Quién debate? No hay líderes; los que habían hasta ahora no están. Allí el único florero que queda soy yo (bromea).

¿Cómo ve el pacto cuatripartito (PSOE, Podemos, NC y ASG) en el primer mes de trabajo? Se han encontrado con problemas como el incumplimiento de la regla del gasto al que aluden los informes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.

Cuando uno sale del Gobierno y entra un nuevo Gobierno tiene que analizar la situación, que es lo que ha hecho el Gobierno actual. Y hay un déficit en ingresos de 230 millones de euros como consecuencia de la interinidad del Gobierno de España y de casi 500 millones como consecuencia de la falta de ingresos. El Gobierno de Canarias anterior ha hecho una tarea en ingresos inadecuada, una bajada de tipos impositivos en el IGIC que no eran los correctos. Ahora bien, eso ya está dicho y analizado, y a partir de ahora hay que ponerse a trabajar por Canarias, por los ciudadanos, para cumplir la agenda del pacto.

¿ Y cuál es la agenda?

Trabajar por los desempleados, trabajar por dinamizar la economía, por los que tienen algunas dificultades, que son los que tienen una pensiones paupérrimas para equilibrarlas al salario publico, y los que no cobran nada para darles una renta ciudadana canaria. Y eso significa que ni un ciudadano esté en la calle, que ni un ciudadano tenga falta de alimentos, que no tenga problemas de salud ni de empleo.

Pero la renta ciudadana va a tardar tiempo en aplicarse, quizás años, es decir, el compromiso parece ser ahora que se pondrá a lo largo de la legislatura dado su coste y porque se ha de hacer una ley, un proceso que suele durar tiempo.

No debe ser así. Es cierto que en el presupuesto del año 2020 tenemos que hacer una tarea muy difícil: cumplir la regla de gasto y ver cómo atajamos la falta de ingresos de en torno a 500 millones, pero no podemos estar permanentemente lamentándonos. Ya sabemos que el anterior Gobierno lo hizo mal en sus cuentas pero no nos quedemos ahí, sin trabajar para implantar la renta ciudadana... Y tenemos que intentar ponerla desde el primer año porque si se intenta el tercero ya no sale en esta legislatura, y nosotros tenemos que cumplir porque si no cumplimos no tenemos crédito, y si no tenemos crédito y nos presentamos a las próximas elecciones los ciudadanos nos van a decir que somos unos inútiles. Hay que marcar la diferencia entre los que salieron y los que entramos, con coraje y valentía.

Dice que el anterior Gobierno lo hizo mal pero usted lo apoyó toda la legislatura.

No se equivoque. Mi grupo y yo eramos diputados por La Gomera: ahora lo somos por Canarias. ¿Por qué? Porque apoyamos un pacto de Gobierno y antes, efectivamente, apoyé los presupuestos porque trabajé por mi isla y conseguimos 11 millones de euros por un lado, 35 millones para una anualidad del puerto de Playa Santiago y, además, en carreteras no habrá en el futuro próximo mejores carreteras en Canarias que las de La Gomera. Y apoyé al anterior Gobierno en la ley de islas verdes o en la de del alquiler vacacional donde fue posible una excepción para La Palma, La Gomera y El Hierro.

Por cierto, hablando de la ley de islas verdes, NC y Podemos la rechazaron en la Cámara.

Pues ahora la quieren... Cuando alguien ejerce la oposición la ejerce de forma muy dura y cuando llega al Gobierno se da cuenta de cosas. Por ejemplo, el puerto de Agaete no es tan disparate como piensan, aunque sea un compromiso político de aquellos que dijeron que no querían que se ampliara, pero ahora hay que analizar la situación en el seno del pacto, ver qué ha supuesto el puerto de Agaete, si está adjudicado o no, cuánto supone... ¿ Y qué supone para Canarias la ley de islas verdes? La ley de del Suelo entiendo que hay que retocarla pero la ley de islas verdes ni hay que retocarla ni pensar en nada sino en trabajar por ella. ¿La apoyan todos ? Sí. ¿Discreparon en algún momento? Probablemente. ¿Ahora? Puede, pero no tienen un criterio razonado para hacerlo.

Habla de retocar los impuestos. ¿Está a favor de subir ese 0,5% del IGIC? No queda claro entre los miembros del pacto.

Por supuesto. Todos estamos de acuerdo en que esa bajada del IGIC fue un disparate, entre otras cosas porque eso afecta a los ingresos de las corporaciones locales y no se ha compensado a las corporaciones locales.

La tasa turística parece otro punto de desencuentro. Unos la quieren, otros con matices.

Vamos a analizar cómo afectará a la competitividad y al empleo. Hay que decir claro a los empresarios y las patronales que estamos con ellos en todo, en hacer una promoción turística potente, buscar nuevos mercados, compatibilizar lo que sea posible con el alquiler vacacional, pero, a partir de ahí, queremos que hayan recursos para gastar y mejorar el destino turístico. ¿Y eso qué es ? La tasa turística. La tasa turística no es para gastarla en mermeladas, es para gastarla en aspectos que mejoren la calidad del destino y si eso afectara a la competitividad y al empleo, estoy en desacuerdo, pero si no afecta, la tasa turística es una realidad y punto, le guste a quien le guste.

Su grupo gestiona Turismo a través de la consejera Yaiza Castilla, ¿cuáles son los objetivo prioritarios?

Tenemos que actuar para minimizar los efectos del brexit, tomar decisiones para consolidar los actuales mercados, abrir nuevos mercados y reforzar aquellos que tienen dificultades, como el británico y el alemán, y hacer posible una legislación adecuada para el alquiler vacacional y que no haya inconvenientes con otras modalidades y con las residencias de otros ciudadanos. Y otra cosa muy importante: hay ayuntamientos con una gran riqueza y otros muy pobres. La riqueza se tiene que repartir. Hay que ayudar a los municipios turísticos que tienen demanda de inversión pública pero no descuidar la inversión en otros municipios rurales, de medianías, que no crecen nunca, y hay que hacer inversiones para que mejoren sus servicios y puedan acceder a la inversión privada. Al igual que con la doble insularidad. Menos mal que el Gobierno se ha dado cuenta que las inversiones hay que llevarlas de tal forma que se tenga en cuenta ese criterio, antes no se tenía y ese criterio lo defendió ASG.

Uno de sus objetivos es mejorar la promoción de Canarias.

Sí, vamos a ser la región pionera en la acción promocional en el exterior. Hasta ahora Promotur era una entelequia que estaba ahí y que no se sabe lo que hace. Y lo que tiene que hacer es promocionar Canarias y no a alguno en el ámbito de Canarias. Además, quiero que el Gobierno entienda que la promoción no puede estar con 19 millones.

¿Pacto en el Gobierno de España o nuevas elecciones?

Me parece que vamos abocados inevitablemente a que las haya. Ojalá me equivoque.