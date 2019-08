Ángel Víctor Torres Pérez: "Reducir el IGIC fue una medida electoralista y ha costado 200 millones"

Ángel Víctor Torres (Arucas, 1966) es el primer presidente socialista que tiene Canarias en los últimos 26 años. Asegura que el pacto a cuatro bandas que ha propiciado su llegada al cargo es sólido y puede durar incluso más allá de la legislatura presente. Su Gobierno está afanado en enjugar una descuadre presupuestario que asegura propició la rebaja fiscal de Coalición Canaria (CC). Para ello cuenta con un Ejecutivo también del PSOE?en Madrid. Sin embargo, está en funciones y las cuentas prorrogadas, lo que impide que las partidas para el Archipiélago y el resto de comunidades autónomas lleguen con rapidez.

¿Tan mal están las cuentas que se han encontrado?

No lo esperábamos. El informe que tenemos sobre la mesa es económico, hecho por técnicos, no por políticos, y concluye que las previsiones del anterior Gobierno fueron incorrectas. Bajaron el IGIC medio punto y aseguraron que eso iba a incrementar el consumo. Ha ocurrido justo lo contrario y ese error se ha vuelto dramático. Ahora nos encontramos con que no se van a ingresar cerca de 200 millones de euros que estaban previstos en el presupuesto.

¿Tiene alguna idea de por qué se asumió el riesgo de esta posibilidad de descuadre?

Ya sabemos lo que ocurre siempre en un año electoral. Además de bajar el IGIC, el Gobierno de Coalición Canaria (CC) se comprometió a que no perdieran recursos ayuntamientos y cabildos.

Siempre cumpliendo con los objetivos de déficit, deuda y con la regla de gasto, ¿y cuando llegan ustedes es cuando se descuadran los números?

El informe de la AiREF corresponde al primer trimestre. Ahora es peor, estamos hablando de un agujero de unos 500 millones de euros.

Desglóselos.

A los cerca de 200 por la mala previsión del Gobierno saliente se suman las entregas a cuenta por parte del Estado correspondientes a 2017. Tenemos que desbloquearlas, son más de 220 millones de euros.

En Madrid también manda el PSOE. ¿No le pone eso las cosas más fáciles?

Es un problema que tenemos todas las comunidades autónomas y que se deriva de no tener presupuestos estatales para este año. Por eso no entiendo cómo CC dijo que era mejor para las Islas prorrogar los de 2018. Lo normal es que los fondos se transfieran cuando existen unas cuentas, pero no podemos esperar y le aseguro que vamos a exigir al Gobierno de España que busque una solución jurídica, la que sea.

Para no dejar descubiertos los servicios esenciales ya han decidido retener partidas. ¿Cuáles?

Hay una partida innominada, una bolsa, que no vamos a tocar.

¿Y qué van a dejar de hacer? ¿En qué se va a recortar?

No hay ajuste, ni reajuste ni recorte, lo que hay es una retención. Se decide dejar en situación de no disponibles partidas contempladas en los presupuestos para que vayan a servicios básicos como educación y sanidad.

¿Qué partidas?

Hay un bloque innominado, que es el capítulo 19 del presupuesto, y cada consejería tiene partidas de servicios no esenciales que han tenido que ajustarse hasta sumar 140 millones de euros. Y continúan haciendo ese trabajo. Nuestro compromiso fue priorizar el estado de bienestar y es lo que hemos hecho en el Consejo de Gobierno esta semana.

Si la voluntad política es clara, ¿no es lógico pensar que se sume su presupuesto para este año de cara a tapar esos 200 millones de euros de descuadre?

Estamos hablando de partidas afectadas por subvenciones externas. No podemos destinar a servicios básicos esenciales o hacer una retención de crédito de cualquier partida, solo de aquellas que son propias de Canarias.

¿No se puede utilizar entonces lo del muelle de Agaete?

No puedo decir con seguridad que no se pueda utilizar el cien por cien de esa partida.

En su discurso de investidura, desglosó una batería de políticas sociales. Llegar al 5% del PIB en Educación o reducir las listas de espera sanitarias, entre otras. En plena desaceleración de la economía, ¿de dónde van a sacar el dinero?

No soy pesimista. Hay que ser precavidos y si la situación económica advierte de una posible desaceleración, hay que activar políticas activas de empleo y evitar que paguen los recortes quienes históricamente lo han hecho: las clases con menos recursos económicos.

¿Van a subir los impuestos?

Hemos aprobado las líneas programáticas fundamentales del presupuesto para 2020. No hablamos de subir impuestos, decimos que hay desgravaciones que han beneficiado a las rentas más altas y eso hay que revisarlo. Tenemos que tener lo ingresos suficientes para garantizar los servicios básicos esenciales. Si no es así, es imposible tener la sanidad, la educación, la dependencia y las pensiones públicas que necesitamos. Aparte de revisar la política fiscal como le expongo, lograrlo también pasa por exigir a Madrid que se desbloqueen partidas fundamentales.

¿Cómo las entregas a cuenta que comentaba antes?

Exacto. Por eso es tan importante tener un Gobierno central y un presupuesto ordinario, uno prorrogado es un lastre. Además, queremos que Madrid libere las partidas certificadas de carreteras de la adenda de 2017, unos 41 millones de euros, y llegar a un acuerdo para que los 500 millones de euros de la sentencia por el incumplimiento del convenio no computen como superávit.

¿Descartadas las subidas lineales de impuestos?

Empezaremos por donde le he dicho. Revisaremos todas las desgravaciones que el Gobierno saliente trasladó al presupuesto de 2019, porque muchas benefician a las rentas más altas y prácticamente en nada a las más bajas.

¿Por ejemplo?

Cuando se reduce en cuatro puntos el IGIC para la telefonía móvil, quien paga 60 euros obtiene un descuento muy moderado, mientras que el ahorro es mucho mayor para quienes tienen consumos muy elevados. La afirmación de que reducir en medio punto el IGIC iba a propiciar más consumo ha quedado absolutamente destrozada por la realidad. Fue una medida electoralista y no consensuada a la que nos opusimos, porque sabíamos que podía afectar a los servicios básicos.

¿Cuándo estará operativa la Renta Ciudadana y a cuántos canario llegará?

Es una ley que queremos aprobar en el menor tiempo posible. Va a llegar a toda la población que esté por debajo del umbral de la pobreza. En unos casos con una renta mínima porque la unidad familiar no tiene ingresos y, en otros, con un complemento porque lo que reciben se queda por debajo de ese umbral. No hay duda de que, especialmente en Canarias, esta es una obligación ética, moral y política; se tenía que haber hecho muchísimo antes.

¿Cuántas personas?

Si hablamos de un 35% de la población canaria, basta con aplicar una regla matemática.

Nueva Canarias (NC) negoció varias de las enmiendas al presupuesto estatal de 2018 y ahora son sus socios, ¿siente presión?

Es cierto que las cuentas no eran las que quería el PSOE, pero las aprobó el Gobierno socialista. NC introdujo enmiendas como la de los 18 millones para luchar contra la pobreza. Esta semana hemos conseguido el compromiso de que se liberará esa cantidad a través de un real decreto. Otro ejemplo claro de lo que supone no contar con un presupuesto estatal. De tenerlo, esa subvención nominativa se ingresaría inmediatamente. Sin embargo, ahora el trámite es mucho más lento. Las derechas, CC, a la que podemos incluir en ese grupo, y los partidos independentistas, impidieron la tramitación de los presupuestos de 2019 que presentó Pedro Sánchez. El anteproyecto podía mejorarse con enmiendas parciales e incluía un incremento importantísimo para los servicios básicos en el Archipiélago; de entre 600 y 800 millones de euros.

¿No incumplía aquel anteproyecto preceptos incluidos en el REF, como aseguró Coalición?

Falso. El presidente saliente sabe perfectamente que hice directamente gestiones con el Ministerio de Hacienda y todas las deducciones estaban contempladas a través de una enmienda parcial resuelta. Fue un error no permitir que se tramitara ese presupuesto. Las derechas y los independentistas querían un adelanto electoral que pensaban que les iba a proporcionar un rédito, pero los españoles aplaudieron las medidas de Pedro Sánchez y dieron su apoyo mayoritario al PSOE.

¿Le quita el sueño que incumpla el REF el Gobierno central? ¿Teme tensiones con NC por ello?

Cuando se ha incumplido un precepto legalmente establecido, la Justicia ha colocado las cosas en su sitio. No tengo ningún miedo, porque ha sido el PSOE con Pedro Sánchez el que ha reactivado e impulsado los mayores convenios para Canarias en 2018. Sé que el Ejecutivo español lo va a respetar, y si no fuera así, que nadie tenga dudas de que este Gobierno de Canarias va a defender con uñas y dientes el cumplimiento del REF y el fuero con independencia de quién mande en Madrid. Ahora bien, siempre desde la posibilidad del acuerdo, del diálogo, del consenso, de la voluntad política... Todo, antes de ir a un Parlamento, como se hizo en el pasado, a criticar o denunciar al Gobierno de España con falsedades.

El turismo empieza a decaer y usted quiere reducir el paro. ¿Cómo?

Se dice que tendremos menos turistas de algunos mercados, pero desde Promotur también nos cuentan que vamos a tener más irlandeses y peninsulares. Hay que esperar a ver cómo evoluciona. Tenemos que diversificar nuestra economía, apostar por la investigación, por el desarrollo, por la innovación, por las nuevas tecnologías. Eso pasa por conseguir, por ejemplo, que el mayor telescopio del hemisferio norte esté en La Palma, sería un acicate de primer nivel y tenemos serias posibilidades de lograrlo. Hablamos de una inversión de 1.300 millones de euros y entre 400 y 600 puestos de trabajo. Además, Canarias tiene que convertirse en el observatorio contra la crisis climática de nuestro continente, y Pedro Sánchez se ha comprometido a ello. Podemos ser la plataforma por la sostenibilidad ambiental. Me lo perdonará el Rey, pero él también ve claramente la posibilidad que tienen las Islas de convertirse en ese espacio para apostar por las energías limpias.

Ya hay movimiento de rechazo contra ese telescopio (TMT).

Menor. La sociedad canaria entiende que el telescopio va a aportar muchísimo a nuestra tierra.

¿Tasa turística sí o no?

En el acuerdo programático se incluye encargar un estudio. No es un debate nuevo y es algo que se aplica en otros lugares de Europa. Hay quienes afirman que eso retrae al visitante, pero, en mi opinión, un turista no cambia de destino por pagar una tasa. Nadie deja de ir a París, Barcelona, o Baleares por eso. Lo importante es que ese ingreso, si se produce, se distribuya de manera justa y consensuada, que sirva para mejorar aquello por lo que se genera, que es el turismo.

¿Se va a reducir la concertación con la sanidad privada?

Vamos a apostar por la pública y eso no significa demonizar la concertada. En estos momentos es necesaria, porque tiene recursos que no están en lo público, pero sin olvidar que cuanto más se pueda invertir en lo público, menos necesitaremos de lo privado.