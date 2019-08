Ciudadanos sufre su quinta pérdida con la baja de Cejas

La salida de Mariano Cejas de la formación 'naranja' no ha sido 'silenciosa'.

Ciudadanos tampoco se libra en Canarias de lo que está ocurriendo en la formación en todo el país. Los cismas, con la consiguiente pérdida de importantes miembros, es una realidad. La última baja en las Islas la protagonizó ayer Mariano Cejas, exportavoz regional de la formación naranja. Su salida no ha sido silenciosa. El que fuera la voz del partido ha hablado, y mucho, en distintos medios de comunicación sobre su marcha. Cejas apunta a Vidina Espino, diputada regional, y a Teresa Berástegui, coordinadora del grupo parlamentario, como "las principales artífices" de la continua convulsión que afecta a la formación. "Engañaron a candidatos, afiliados y votantes haciendo el juego a Coalición Canaria (CC)".

El partido de Albert Rivera no se enfrenta a sus mejores momentos. Las decisiones tras los resultados de las pasadas elecciones autonómicas y generales han abierto un periodo de críticas en el seno del partido canario. El primer caso polémico fue el de los dos ediles del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife expulsados de la formación. Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano dieron con sus votos la alcaldía al Partido Socialista en detrimento de CC. Las críticas de Vidina Espino no tardaron en llegar tras la decisión de los ediles. Con ellas comenzaron a conocerse las fracturas internas en la formación, hasta ese momento silenciadas.

En el Cabildo de Tenerife, la situación se repitió. Concepción Rivero y Enrique Arriaga apoyaron la moción en contra de Carlos Alonso (CC). El partido declaró que los consejeros incumplieron las directrices y que "los principios e ideario de la formación son un marco inquebrantable". También ambos fueron expulsados. El último caso ha sido el de Mariano Cejas, pero su salida no ha estado motivada por una expulsión, sino que se trata de "una decisión personal meditada durante muchos meses" y después de cinco años de militancia. El también excoordinador de Cs en Canarias decidió desvincularse de la formación. Reconoce que lo que ha "colmado el vaso" ha sido que existiera una única cabeza del partido que anulara a todos los líderes insulares. "Acabamos con todo aquello por lo que llevábamos tantos años trabajando", reflexiona.

"El interés hasta última hora por seguir manteniendo a CC en algunas instituciones ha sido una gran decepción", detalla Cejas. Durante la campaña electoral, la formación naranja defendió "la renovación y los cambios en Canarias". Para el exportavoz fue "sorprendente" escuchar las declaraciones de Espino tras las elecciones. Sus palabras dejaban la puerta abierta a un pacto con la formación nacionalista. "Los afiliados y miembros del partido nos hemos sentido engañados, se está desmoronando todo", asegura.

El exportavoz critica, además, el papel de Teresa Berástegui, quien ahora tiene el puesto de coordinadora del grupo parlamentario. "Es una persona que no tiene ni capacidad ni mérito, y está desempeñando un trabajo que podría realizar gente verdaderamente preparada", apunta Cejas. En su opinión, a la política hay que venir a servir y no a servirse "como ha hecho Teresa Berástegui, que prácticamente no tiene experiencia en ningún tipo de trabajo" y que, a su juicio, ha iniciado su trayectoria política para simplemente "tener un empleo".

Al final todas estas decepciones han acabado en una "gran baja masiva" de afiliados "y una gran crisis" de Cs en las Islas, apunta. El partido no está tomando las decisiones adecuadas y con la gestora, recientemente creada, no habrá "un revulsivo para cambiar la situación", según indica. Otra de las razones de la marcha del que fuera coordinador de Cs en Canarias es la "decepción ideológica". La formación "ha dejado de ser el partido de centro en el que yo me afilié". El giro ideológico de los últimos meses es una de las críticas que Cejas realiza. Ahora mismo "somos la marca blanca del PP", apunta, y asegura que "el partido está claramente escorado a la derecha".

Los pactos de Ciudadanos con Vox en Andalucía, Murcia o Madrid han provocado la reflexión del exportavoz. Cejas no entiende que miembros de su partido vean problemático "depender de los votos de Podemos en algunas instituciones" y que no se les ponga "la cara colorada" a los dirigentes cuando se posicionan en otras comunidades al lado de Vox. Al preguntarle por el papel de Melisa Rodríguez en el partido, Cejas considera que la diputada canaria en la Cámara Baja "no está midiendo bien lo que ocurre en la formación". Para el exportavoz, Rodríguez "se ha olvidado de todas las personas que salieron a la calle por ella" y ha elegido estar en Madrid.

Sobre la gestora, Cejas indica que le augura "un futuro bastante incierto", porque es "afín" a Vidina Espino y sus miembros no tienen el conocimiento necesario del partido. Cejas, además, indica que montar Ciudadanos desde cero fue muy complicado y se llegaron a "superar más de 1.600 afiliados en las Islas". Considera que la formación naranja ha cambiado y ya nunca volverá a ser la misma. "Yo no puedo firmar la defunción de un partido, pero sí puedo decir que hay mucha gente desilusionada con la situación actual", subraya.

Cejas reconoce que el gusanillo de la política no le desaparecerá tras este revés, pero asegura que ahora "lo que toca es descansar". La puerta la deja medio abierta al confirmar que no "descarta encontrar otro proyecto político que le ilusione en un futuro".