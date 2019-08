El Gobierno teme la intervención de sus finanzas si no recupera 430 millones

Julio Pérez niega que se plantee subidas de impuestos y recortes

El Gobierno regional se encuentra ante la tesitura de evitar por todos los medios incurrir en déficit a final de año para evitar la intervención de las finanzas de la Comunidad Autónoma por el Ministerio de Hacienda. La Administración autonómica tiene que reequilibrar el capítulo de los ingresos porque faltan unos 430 millones de euros, si bien el cuatripartito niega que se vayan a producir recortes como consecuencia de la situación que se ha encontrado sobre el estado del presupuesto autonómico de este año.

El portavoz del Ejecutivo regional, Julio Pérez, aseguró ayer que en las previsiones no entran a día de hoy ni ajustes al gasto ni subidas impositivas. De hecho, Pérez negó las afirmaciones de la exconsejero de Hacienda, Rosa Dávila, sobre la pretensión del Gobierno de aumentar los impuestos aunque sí se pretende "recuperar" los tipos impositivos que el anterior Ejecutivo redujo como el IGIC, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales o el tramo autonómico del IRPF. También Hacienda estudia anular aquellas bonificaciones fiscales que no han servido para lo que se pretendía o han causado poco efecto pero, sin embargo, han restado recaudación a las arcas autonómicas.

"Las previsiones no se han cumplido", sentenció Pérez. De los 430 millones de euros que faltan, 230 son achacables al Estado por la prórroga del presupuesto estatal, lo que impide las entregas a cuenta a las comunidades autónomas a cargo del sistema de financiación autonómica. Según el consejero de Administraciones Públicas el Estado debe a las comunidades 6.000 millones de euros por la falta de presupuesto, correspondiéndole 230 millones a Canarias.

El portavoz recalcó que el resto de los fondos que faltan son achacables a las decisiones de la Comunidad Autónoma, tanto en política fiscal como a las previsiones fallidas realizadas debido al enfriamiento de los indicadores económicos, lo que ha provocado una caída de la recaudación en el primer semestre del año. "Este panorama que puede parecer sombrío no lo es", manifestó Pérez, quien alertó de la necesidad de "tratar de resolver la recaudación" porque, de lo contrario, habrá menos dinero para gastar y se podría incurrir en déficit.

"Nos preocupa incurrir en déficit, porque significa que aparecen unos señores aquí de la policía económica y financiera del Ministerio de Hacienda y sufriríamos una especie de intervención. Eso es lo que tenemos que evitar", aseveró Pérez. Por ello, avanzó que el nuevo Gobierno intentará "recuperar la financiación perdida", aunque rechazó hablar de recortes o de subida de impuestos.

Ante este escenario, el Gabinete de Torres deja en el aire la aplicación de sus compromisos sociales a corto plazo porque la prioridad ahora es cuadrar las cuentas de 2019 para evitar llegar al déficit excesivo e incumplir la regla de gasto, como ha advertido la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Por ello, la Consejería de Hacienda está elaborando un informe de respuesta a este organismo ya que dispone de un mes de plazo para presentar alegaciones, según indicó Pérez.

El consejero no quiso entrar a cuestionar las críticas realizadas por Coalición Canaria pero sí reiteró que "de momento, los ingresos van mal", admitió el consejero, quien opinó que no solo tiene que ver por la financiación que el Estado ha dejado de ingresar a Canarias sino por decisiones tomadas por el anterior Ejecutivo de Coalición.

También el Consejo de Gobierno analizó los primeros informes previos a la elaboración del presupuesto autonómico de 2020 ya que en los próximos días se tendrá que fijar el techo de gasto para el próximo ejercicio. Por ello, se han enviado las directrices generales a las diferentes consejerías y departamentos de la Comunidad Autónoma para que establezcan sus prioridades de gasto. Julio Pérez tampoco indicó cuáles son las previsiones económicas para el cierre del año y para el próximo ejercicio, algo que se sabrá la próxima semana.

Por otro lado, la Comunidad Autónoma recibirá en breve los 18 millones de euros correspondientes al plan de lucha contra la pobreza después de las gestiones realizadas en las últimas semanas. Según Pérez, la dificultad se centraba en la modalidad de recepción de esta cantidad como subvención, lo que impedía la prórroga presupuestaria. Un decreto posibilitará en los próximos días que el Gobierno pueda recibir esta partida.

El PP critica la improvisación del Gobierno

La portavoz del PP en el Parlamento de Canarias, María Australia Navarro, aseguró ayer que ve al nuevo Gobierno de Canarias actuando con "improvisación fiscal" y teme que puedan llegar a "desestabilizar" la economía del Archipiélago. Navarro pedirá la "comparecencia urgente"del consejero de Hacienda y vicepresidente, Román Rodríguez. "Desde que tomaron posesión hace quince días, demuestran que los cuatro partidos que lo sustentan no han decidido entre ellos qué tipo de política fiscal quieren aplicar en Canarias, y cada uno está opinando lo que se les ocurre", aseveró.