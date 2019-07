La recuperación del aforamiento por Clavijo marca su designación al Senado

La designación del expresidente del Gobierno de Canarias , Fernando Clavijo , este martes como senador por la Comunidad Autónoma ha estado marcada por las críticas a que su nuevo cargo le lleve a recuperar la condición de aforado que perdió con la aprobación de la reforma del Estatuto de Canarias, el único del Estado que, de momento, retira a sus diputados y cargos públicos el aforamiento.

En el caso de Clavijo su aformiento como senador permite que la causa del caso grúas, en la que se haya investigado, sea tratada por el Tribunal Supremo en lugar de por un tribunal ordinario.

Mientras el expresidente negaba este martes que su marcha al Senado le beneficie al adquirir la condición de aforado , en su propio partido, el secretario general de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán , admitía que es lógico que se piense que Clavijo vaya al Senado por el aforamiento. "No se puede evitar ese tipo de observaciones" dado que ha desaparecido el aforamiento en Canarias.

Del resto de formaciones, PSOE, Podemos y Ciudadanos han manifestado su rechazo a la designación de Clavijo, ligándola directamente al supuesto beneficio que le va a implicar estar aforado. NC y ASG, sin embargo, no lo tienen tan claro.

El portavoz parlamentario de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, ha asegurado este martes que no sabe si Clavijo va al Senado para estar aforado. "Entiendo que no, porque no ha sido el motivo político argumentado por la organización política que lo presenta", expuso, al tiempo que señaló que desde su formación han sido "absolutamente respetuosos en todo momento sobre la situación judicial de Clavijo". Su partido votó en blanco a la candidatura de Clavijo al Senado porque ni él ni los otros dos senadores representan a NC.

Más claro y contundente en la defensa del derecho de Clavijo a ser senador se mostró el portavoz del Grupo Mixto (ASG), Casimiro Curbelo . " Fernando Clavijo tiene derecho" a ser senador aunque tenga abierta una investigación judicial. Su formación, al igual que NC optó por el voto en blanco. Sobre las críticas a la elección de Clavijo, ha señalado que "no es razonable" que algunos partidos "se conviertan en juez y parte", advirtiendo de que hay analizar donde se pone "la línea roja", ya que cada cual lo hace "donde le interesa".

Lejos de las tesis de PSOE, Podemos y Ciudadanos que ven en la designación de Fernando Clavijo como senador una clara maniobra para beneficiarse del aforamiento en su causa judicial, José Miguel Barragán no solo arrojó dudas al respecto, sino ha afirmado que más bien es al contrario.

Tras reconocer que el aforamiento de Clavijo era una de las dudas que Coalición Canaria tenía sobre su propuesta al Senado, explicó que al convertirse en senador el expresidente "pierde dos posibilidades de recurso que tiene cualquier persona que no esté aforada". Así pues, aseguró que ir al Senado es "un hándicap" para Clavijo, quien seguirá siendo juzgado por los tribunales, a pesar de que se pueda pensar lo contrario. Si los tribunales declaran a Clavijo culpable "le va a ir peor" al ser senador, agregó Barragán, quien ha afirmado que, con la marcha de Clavijo, el portavoz del grupo parlamentario, es decir él mismo, será quien lidere la oposición en CC.

Clavijo "es un buen senador y podrá defender dignamente los intereses de Canarias", destacó Barragán tras señalar que fue el elegido por unanimidad por el partido entre otras cuatro o cinco propuestas "por su capacidad para proyectar el fuero canario y obtener más rentabilidad del Estatuto de Autonomía".

Fernando Clavijo se ha convertido este martes en representante al Senado por la Comunidad Autónoma, junto a Asier Antona, por el Partido Popular ; y Pedro Ramos, por el PSOE .