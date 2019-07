Casado coge las riendas en las Islas y fuerza a Antona a irse al Senado

Coalición confirma la apuesta por Clavijo

Pablo Casado ha iniciado ya el proceso de renovación del PP canario tras los malos resultados electorales y una errática política de pactos que ha dejado al partido fuera del Gobierno regional. Y en la nueva dirección que Génova quiere al frente de la fuerza política en las Islas no hay sitio para Asier Antona. Al aún presidente de los populares canarios le han señalado el camino desde Madrid con destino en el Senado. El PP propondrá hoy a su todavía líder para el cargo de senador en representación de la Comunidad Autónoma tras haber acordado con este su renuncia a la presidencia del partido en la región. Una salida honrosa para Antona y que le ahorrará al PP la "agonía" que los más críticos con el político palmero querían evitar a toda costa. Así pues, el que fuera candidato popular a la Presidencia del Gobierno canario en las elecciones del 26 de mayo acompañará a la Cámara Alta a Fernando Clavijo, a quien CC oficializó ayer como su propuesta para representar a las Islas en las Cortes. El tercer senador de designación autonómica (cada una de las tres fuerzas políticas con más diputados en la Cámara propone un nombre) será el socialista Pedro Ramos, hasta ahora director de Recursos Humanos del Hospital Universitario de Canarias.

En la madrileña calle Génova, donde se ubica la sede nacional del PP, la confianza en Antona estaba completamente rota. El PP obtuvo 11 escaños en el Parlamento de Canarias en los comicios del 26M, uno menos que en 2015. En la dirección del partido en Madrid no gustó que la cúpula regional vendiera los resultados como "dignos" amparándose en la mera comparación con lo sucedido en otras autonomías, donde los populares sufrieron aún más el desgaste por la expulsión del Gobierno central y el proceso de elección de Casado en disputa con Soraya Sáenz de Santamaría, que dividió la organización en dos grandes bloques. Pero la gota que colmó el vaso fue la errática política de pactos que timoneó Antona, que ha acabado por sentenciarlo.

Primero por su voluntad de pactar con el PSOE a pesar de que esta fue una de las líneas rojas que trazó la dirección nacional del partido. Sin embargo, la orden de Casado no ha evitado pactos de gobierno con los socialistas en instituciones tan importantes como los cabildos de La Palma y de Lanzarote o el Ayuntamiento de Arrecife. Una serie de acuerdos que, además, Antona no ha conseguido revertir. En Génova creen que el político palmero ha contribuido así a dar aire a la izquierda contra el mandato expreso de Casado e incluso hay sospechas sobre el papel que el todavía líder del PP canario tuvo en la moción de censura contra CC en el Cabildo de su isla y principal feudo. Suspicacias que lo señalan como inductor del acuerdo con el PSOE en La Palma. Por si fuera poco, en Génova aún no se explican cómo desperdiciaron hasta en dos ocasiones la posibilidad de gobernar la Comunidad Autónoma pese a contar con un grupo parlamentario de apenas 11 diputados. En la segunda de esas ocasiones, en la que en CC estaban dispuestos a que fuera la popular Australia Navarro la que presidiera un Ejecutivo apoyado también por la Agrupación Socialista Gomera y Ciudadanos, la amenaza de rebelión de los más afines a Antona en la bancada de la Cámara regional terminó por dinamitar hasta el último de los puentes entre Génova y la cúpula del partido en el Archipiélago. Los nacionalistas querían que Antona diera, como Clavijo, un paso a un lado, pero el presidente de los populares isleños no estaba por la labor de ceder el sitio a su compañera y el Partido Popular se exponía a que hasta cinco de sus parlamentarios (Antona y su círculo más cercano en la bancada) votaran en contra de la investidura de Navarro. Para entonces en Génova ya tenían claro que la etapa del político de La Palma al frente del partido en las Islas estaba más que amortizada. "El Partido Popular canario no ha dado con Asier Antona los frutos que se esperaban", reconocía abiertamente el secretario general del PP, Teodoro García Egea, en una entrevista con este diario publicada el pasado día 21.

No obstante, la prioridad de Casado y su núcleo duro es que el relevo no cause más heridas al PP canario. Es esta la razón de su destierro al Senado, una plaza codiciada (en muchos casos en los estertores de la carrera política) que evita la defenestración radical de Antona y deja vía libre a Génova para rearmar al partido en las Islas. Será precisamente Australia Navarro la que cogerá las riendas de la organización de forma transitoria a partir de hoy mismo, cuando Antona comunicará a la junta directiva regional su renuncia a la presidencia del PP canario, impuesta por Génova, y su salto al Senado. El político palmero no podrá así cumplir su objetivo de liderar la oposición parlamentaria al cuatripartito que dirige Ángel Víctor Torres.

Darán el salto a la Cámara Alta también Fernando Clavijo, como ya adelantó este periódico, y Pedro Ramos, un líder socialista entre bambalinas con hilo directo con Pedro Sánchez y predicamento en Ferraz. Ramos no fue candidato ni en las elecciones nacionales ni en las autonómicas y locales, pero a pesar de su nula proyección pública, su opinión tiene un enorme peso en las decisiones del PSOE canario, en general, y tinerfeño, en particular. Dos candidatos en los comicios del 26 de mayo y un desconocido serán así los tres representantes de la Comunidad Autónoma en el Senado.

Votación individual, una sola papeleta y tres nombres

Los diputados del Parlamento de Canarias votarán hoy a los tres senadores en representación de la Comunidad Autónoma de forma individual y con una sola papeleta. Cada parlamentario podrá elegir a uno solo de los candidatos propuestos por el PSOE, Pedro Ramos; CC, Fernando Clavijo; y el PP, Asier Antona. Gustavo Matos aclaró que el sistema de votación de papeleta única con los tres nombres fue decidido en la mañana de ayer por la Junta de Portavoces y comentó que aunque a lo largo de estos años ha habido distintos sistemas de elección, este es similar al que se usó en 2011. Añadió, además, que hubo "algún grupo" que manifestó "alguna alternativa", si bien el sistema elegido se aprobó por mayoría suficiente y "nadie planteó un sistema distinto, sino otra posibilidad dentro de la papeleta", puntualizó el presidente de la Cámara. El orden del día del pleno también cuenta con la lectura de la declaración institucional con motivo de la elección de Risco Caído como Patrimonio de la Humanidad y con la toma en consideración de la propuesta de modificación del reglamento para que se pueda constituir grupo parlamentario propio con solo tres diputados. Será en lectura única y habrá plazo de enmiendas hasta el 9 de septiembre.