CC pide a Sánchez que lo intente con pactos de Estado con el centro-derecha

Nueva jornada histórica en el Congreso, en esta ocasión para vivir la situación inédita de que un candidato a la presidencia del Gobierno fracase por segunda vez en un intento de investidura. Lo vivió ayer el socialista Pedro Sánchez tras la fallida en 2016 y dejando de nuevo en el horizonte, como ocurrió entonces, el riesgo de una repetición de elecciones.

El bloqueo político se mantiene tras la incapacidad de PSOE y Unidas Podemos de alcanzar un pacto que permitiera la conformación de un Gobierno para los próximos cuatros años, mientras que los partidos de centro-derecha se mostraron insensibles a las llamadas de Sánchez para una abstención con la que poder arrancar la legislatura.

PP y Cs mantuvieron su 'no' al candidato, como también insistieron en su voto negativo las dos diputadas de CC, Ana Oramas y Guadalupe González. La formación canaria descartó ayer cualquier posibilidad de que Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, recompongan su relación y puedan reconducir las negociaciones de cara a un nuevo intento de investidura antes del 23 de septiembre, el plazo del que se dispone para que se pueda convocar tras una nueva ronda de reuniones con el Rey y evitar elecciones el 10 de noviembre, y reclamó el líder socialista que se abra ahora a pactar el nombramiento precisamente con los partidos del centro-derecha.

Para ello, Oramas, portavoz de Coalición Canaria, reclamó la disponibilidad de Sánchez para alcanzar una serie de pactos de Estado con el centro-derecha, sobre todo con el PP, a los que se sumarían los nacionalistas canarios si incluye el cumplimiento del REF y el Estatuto, así como el de los compromisos presupuestarios con el Archipiélago.

La diputada tinerfeña pidió un esfuerzo para evitar las elecciones, y anunció que "ahora que ha quedado claro que esos señores que querían los sillones han demostrado que no sirven para gobernar este país (en referencia a Unidas Podemos), los nacionalistas canarios estamos dispuestos a dar un paso". "CC quiere negociar por Canarias y por la estabilidad y la gobernabilidad desde mañana. El PP le ha ofrecido unos pactos de Estado con los que CC está de acuerdo. Empiece ya a hacer esos pactos con las fuerzas que creemos en políticas sensatas y en el marco constitucional", afirmó Oramas desde la tribuna.

La diputada tinerfeña comentó luego que la estrategia diseñada desde el primer momento por Sánchez ha fracaso porque "una negociación, no para la investidura, sino para una legislatura, requiere tiempo, y creo que ahora tiene que primar el diálogo con todos los grupos que le hemos tendido la mano".

Aseguro que Coalición Canaria "no viene a estar en la oposición ni a pasar el cuchillo al PSOE por lo sucedido en Canarias", en referencia las mociones de censura de los socialistas canarios en los cabildos de Tenerife y La Palma, sino a demostrar su "sentido de Estado" y abrirse a "una negociación por los temas de Canarias y para que se cumpla el compromiso que tiene el actual gobierno con los actuales presupuestos".

Meri Pita (UP)

Una visión bien distinta ofreció la diputada de Unidas Podemos por Las Palmas Meri Pita, quien aseguró que todavía hay posibilidades de que su formación y el PSOE alcancen un acuerdo durante el verano para un gobierno de coalición. "Nosotros sí que creemos que hay esperanzas de ese gobierno de progreso y vamos a seguir trabajando mañana, tarde y noche para que ese gobierno sea una realidad porque esa es la responsabilidad que nos ha dado la mayoría social", afirmó la diputada de la formación morada. Responsabilizó a la "intransigencia" del Partido Socialista del fracaso de las negociaciones, pero insistió en buscar una nueva investidura de Sánchez y un gobierno de coalición que responda a la demanda expresada por los ciudadanos en las elecciones del 28 de abril.

Pita acusó a los socialistas de no haber tratado con respeto a Unidas Podemos durante la negociación y de haber mentido sobre las verdaderas aspiraciones de esta formación en el gobierno de coalición que negociaban. "No se puede estar manipulando la información como ha hecho la vicepresidenta (Carmen Calvo), que ha estado gestionando un información que no es veraz, que no es cierta sólo con la intención de vender su relato", sostuvo la diputada canaria.

Según ella, "cuando se quiere negociar un gobierno y se quiere estar a la altura de la responsabilidad histórica que tenemos, debe uno sentarse con respeto ante el partido que tiene enfrente". "Solo pedimos ese respeto y esa capacidad de negociación, no con la pistola en la nuca y todas esas amenazas que han ido vertiendo. No se puede negociar un Gobierno de España en 48 horas", resaltó.

"Es verdad que solo llevamos cinco años en política, y que podemos no tener experiencia en muchas cosas, pero si tenemos un talante democrático absoluto", remachó.

Guillermo Mariscal (PP)

Por su lado, Guillermo Mariscal, del Partido Popular, calificó de "ejercicio de irresponsabilidad" el proceso negociador entre el PSOE y Unidas Podemos, así como al "mercadeo e intercambio de competencias o sillones en el Consejo de Ministros delante de todo el hemiciclo".

"Hoy es un mal día porque nos están transmitiendo incapacidad de llegar a acuerdo, incapacidad para negociar que nos pueden abocar a unas elecciones el 10 de noviembre que nadie desea puesto que tenemos la obligación como responsables políticos de llegar a un acuerdo y conseguir un gobierno estable en el país", afirmó el diputado popular.

Destacó que "el Partido Popular ha hecho un ofrecimiento a Pedro Sánchez serio y sincero de once medidas y reformas con las que reconducir a nuestro país al crecimiento económico a través de once propuestas e incluso la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado", pero se mostró escéptico sobre la disposición del hasta ayer candidato socialista para emprender esa senda de negociación".

"Ha cambiado tres veces de opinión en los últimos días y no es de fiar, no nos parece la persona a la que se le pueda otorgar ningún tipo de confianza", afirmó.

Melisa Rodríguez (Cs)

Melisa Rodríguez, diputada de Ciudadanos por Santa Cruz de Tenerife, calificó de "espectáculo bochornoso" el ofrecido por socialistas y morados "tanto para los que estaban de acuerdo con el gobierno que podía salir, como para los que no". Según ella "en el fondo y en el programa estaban totalmente de acuerdo y si no ha salido adelante ha sido por el reparto de los sillones". "Por eso hablamos de banda, porque no se han puesto de acuerdo en el reparto del botín", recalcó. "Hoy España no tiene un gobierno porque no se ponían de acuerdo sobre donde se sentaba cada uno. Los socios se estaban tirando las vergüenzas a la cara y con una negociación in extremis desde la misma tribuna", afirmó.

Rodríguez destaca que "han sido los partidos independentistas quienes han hecho de mediadores incluso llegando a echarle la bronca a los socios prioritarios", y dijo que "ver al señor Rufián (ERC) decir a Sánchez e Iglesias qué es lo que tienen que hacer y como repartirse el botín, demuestra que este no sería el mejor gobierno para España". Según ella, Unidas Podemos apuesta por seguir negociando y cree será Sánchez quien tendrá que decidir si está dispuesto a hacerlo. Consideró que "seguramente habrá otra ronda de consultas del Rey y veremos los movimientos de los partidos", y dijo que Ciudadanos está aún en la "pantalla" de rechazo al líder del PSOE y que "será quien ganó las elecciones quien tenga decidir qué es lo que quiere hacer".

Los diputados canarios del Partido Socialista mantienen su estrategia de no comentar ningún extremo en torno a la investidura del hasta ayer candidato y se remiten a las valoraciones de quienes han sido responsables de las negociaciones.