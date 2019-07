El Archipiélago reclama estabilidad

Los grupos parlamentarios de las Islas lamentan que el Congreso de los Diputados rechazara en una segunda votación la investidura del candidato socialista a la Presidencia, Pedro Sánchez. La falta de un Gobierno estatal estable hace peligrar la elaboración de unos nuevos Presupuestos Generales, asunto que afecta a temas tan sensibles para el Archipiélago como el Régimen Económico y Fiscal o el Estatuto de Autonomía.

Al Gobierno canario, liderado por Ángel Víctor Torres, le preocupa especialmente que el Ejecutivo nacional se ponga en marcha para autorizar el uso del superávit de las Islas en mejorar los servicios públicos. "Sin presupuestos y sin gobierno, todo será mucho más difícil para Canarias", afirma Torres, quien espera "poder empezar a caminar con un Gobierno estable para los próximos años", ya que "la voluntad expresada en las urnas quedó clara".

Nira Fierro

Presidenta del Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias

"Vamos a seguir insistiendo en el respeto a la agenda canaria"

"Hemos tenido la oportunidad de tener Gobierno, pero la desidia de otros ha hecho imposible que Pedro Sánchez llegara a la Presidencia", sostiene Nira Fierro, presidenta del grupo socialista en el Parlamento regional, quien añade que "el PSOE lo ha intentado todo, pero otros no han querido". Aunque Fierro reconoce que llegar a esta situación "es una anomalía", asegura que seguirán insistiendo "en el respeto de la agenda canaria", y señala como objetivo prioritario continuar estrechando lazos de colaboración con el Gobierno de España. Asimismo, defiende que su formación está "absolutamente comprometida" con la resolución de los problemas de Canarias y señala que abordarán todos los temas marcados en la agenda canaria para esta legislatura.

José Miguel Barragán

Portavoz del Grupo Nacionalista en el Parlamento de Canarias

"CC condiciona su apoyo a un cambio de políticas con Canarias"

El Secretario General de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, señala a Pedro Sánchez como "el único responsable de lo sucedido en el Congreso de los Diputados, porque ha sido incapaz de llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas en tres meses y ha querido alcanzar el poder a última hora y a coste cero". CC, apunta Barragán, seguirá condicionando su voto a una hipotética gobernabilidad en septiembre "a un cambio de las políticas de Sánchez con Canarias. Y eso dependerá de que se libere la financiación que está retenida, que se cumpla con el REF y el Estatuto de Canarias, como es su obligación. Solo así tendrá nuestro apoyo".

Australia Navarro

Presidenta del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias

"Sánchez ha dado un espectáculo bochornoso y es el único responsable"

"Lo que ha dado Pedro Sánchez es un espectáculo bochornoso y, desde nuestro punto de vista, es exclusivamente su responsabilidad", asegura la presidenta del Grupo Popular en el Parlamento regional, quien sostiene que se ha visto "una lucha de poder y un pleito por cargos, pero no se ha oído hablar nunca de ninguna propuesta para mejorar la vida de los españoles". El Partido Popular de Canarias, detalla Navarro, exige a Pedro Sánchez que cumpla con las Islas, "cosa que no ha hecho en último año". Para la portavoz popular, si Sánchez no consigue llegar a un acuerdo, "serán los españoles quienes valoren el espectáculo al que hemos asistido".

Luis Campos

Portavoz de Nueva Canarias en el Parlamento de Canarias

"Aún hay tiempo para armar un Gobierno progresista en España"

El portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Parlamento, Luis Campos, hace hincapié en que "hay tiempo", hasta el próximo 23 de septiembre, para "armar" un Gobierno progresista en España. Campos apela a la importancia de "cumplir con los derechos de los canarios", para el desarrollo social y sostenible del Archipiélago y del resto de España. Campos también destaca la necesidad de tener unos nuevos presupuestos estatales en 2020, ya que sus transferencias son "decisivas" para la elaboración de las cuentas del Archipiélago "en favor de la equidad, la sostenibilidad y la defensa de Canarias".

María del Río

Presidenta del grupo Sí Podemos en el Parlamento de Canarias

"Aquí tienen el ejemplo de que llegar a un acuerdo es posible"

"En Canarias tenemos un muy buen pacto, aquí tienen el ejemplo de que llegar a un acuerdo es posible", afirma María del Río, la presidenta del grupo Sí Podemos en el Parlamento regional. "Creemos que las negociaciones no se han hecho bien y se iniciaron tarde, pero ahora tienen más margen para reflexionar y hacerlo mejor, que es lo que la gente quiere", afirma Del Río, quien apela a "las ganas y la buena voluntad" para llegar al entendimiento y confía en que pronto se llegue a un acuerdo para poder empezar a trabajar en los presupuestos.

Casimiro Curbelo

Portavoz de ASG en el Parlamento de Canarias

"Somos la región que más depende de la cooperación con el Estado"

El portavoz de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, considera que la falta de Gobierno estatal "es una mala noticia". Aún así, alberga la esperanza de que "llegue la sensatez" y pide a todos los partidos "hacer un esfuerzo" para que haya Gobierno y "no tener que someter a los ciudadanos a unas elecciones". Para Casimiro Curbelo, el Archipiélago es la comunidad autónoma a la que le iría peor ante la ausencia de un nuevo Gobierno, puesto que "unos Presupuestos Generales del Estado prorrogados supondría que 300 millones de euros dejarían de llegar a las Islas". En este sentido, "Canarias es la región que más depende de la cooperación del Estado", detalla.

Ricardo Fdez. de la Puente

Diputado regional de Ciudadanos

"Dado el tono del debate, no hay visos de que lleguen a un acuerdo"

El diputado de Ciudadanos en el Parlamento regional, Ricardo Fernández de la Puente, tilda de "mala noticia" el hecho de que España no tenga Gobierno casi tres meses después de las elecciones. Desde su punto de vista, lo más grave es que "no hay visos de que lleguen a un acuerdo, dado el tono en el que trascurrió el debate". Para las Islas, defiende, es imprescindible la renovación de los Presupuestos Generales del Estado para poder tener una financiación "medianamente coherente".