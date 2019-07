Sánchez tiende puentes con CC a pesar del duro combate con Oramas

El candidato a la presidencia del Gobierno central, el socialista Pedro Sánchez, ofreció ayer "mano tendida" a CC para una colaboración política y parlamentaria a lo largo de la legislatura si finalmente logra la investidura, que ayer no consiguió al ser rechazada en el Congreso y que mañana volverá a someterse a votación. Sánchez acabó tendiendo puentes con la formación nacionalista canaria pese al voto en contra de sus dos diputadas, Ana Oramas y Guadalupe González, y pese al duro enfrentamiento que mantuvo con la primera de ellas durante el segundo día de debate en el Congreso, en el que llegó a señalar que la pérdida del Gobierno de Canarias y de la mayoría de las instituciones isleñas por parte de CC es debido al "aislamiento" al que se han visto abocados los nacionalistas y al "agotamiento de su proyecto político".

El dirigente socialista respondió con mucha dureza al discurso de Oramas en el que ésta justificó el voto en contra de CC a la investidura, mientras que la portavoz de la formación canaria se desquitó luego en su segunda intervención de las críticas del candidato. Al final, Sánchez apostó en su dúplica por rebajar el tono y aceptar la oferta de Oramas para "apoyar un Gobierno que se comprometa a trabajar a favor de Canarias". " Me quedo con esa apelación al papel de cooperación que ha hecho siempre CC en el Congreso, recojo el guante y nosotros estaremos encantados de entendernos con ustedes, de cumplir los compromisos que tenemos con Canarias y de reconocer la aportación tan positiva que siempre ha hecho CC a la gobernabilidad en España", acabó señalando el candidato.

Hasta llegar a ese punto, los dardos envenenados habían volado de un lado a otro entre Sánchez y Oramas con la vista puesta por cada uno de ellos en los últimos acontecimientos políticos en Canarias por el desalojo de las instituciones al que los socialistas canarios han sometido a los nacionalistas en el Gobierno regional, en varios cabildos y en numerosos ayuntamientos en pactos con otras formaciones. La portavoz de CC había abierto el fuego primero acusando al Gobierno del PSOE de "estrangular financieramente por tierra, mar y aire" al Ejecutivo canario durante los últimos nueves meses y por los incumplimientos presupuestarios y la no aplicación del REF y del nuevo Estatuto. Además de criticar la estrategia negociadora de cara a la investidura por llegar sin los apoyos necesarios y de no haber sido capaz de "no pactar nada con nadie", Oramas acusó a Sánchez de llegar a la tribuna "como el rey desnudo" y criticó su actitud de hacer recaer la responsabilidad del bloqueo político en los demás, cuando en realidad es del propio candidato.

Oramas, que también arremetió con dureza contra Unidas Podemos y Cs porque "no han venido a cambiar la política de España, sino a enredarlo todo", advirtió a Sánchez que si va a acoger la postura del silencio sobre las reivindicaciones de CC "le va a salir el tiro por la culata" porque las dos diputadas nacionalistas "no le vamos a dejar pasar ni una y vamos a defender los intereses de nuestra tierra". "Si vamos a nuevas elecciones, también será su fracaso. La gente ya habló, ya votó y sería una indignidad que este Parlamento no supiera hacer su trabajo", afirmó la diputada tinerfeña.

Cabildos y ayuntamientos

Sánchez respondió señalando que Oramas debía pensar "que todos los canarios son masoquistas porque han votado de forma mayoritaria al PSOE y por eso tenemos después de 26 años por primera vez después de mucho tiempo a un socialista al frente del Gobierno de Canarias", frase que fue saludada con aplausos por toda la bancada socialista. También recordó que los socialistas estarán al frente de la mayoría de los cabildos, de muchos ayuntamientos en todas las Islas" y que eso se debe seguramente a que "el proyecto político de CC está agotado desde hace ya unos cuantos años y se ha quedado aislado". Recordó la aprobación durante el Gobierno del PSOE del nuevo Estatuto, la reforma del REF, y el desarrollo de muchos de los temas de la agenda canaria. "El problema es que la realidad no se ajusta a su discurso desde esta tribuna y que probablemente los canarios y canarias han interpretado que su gobierno estaba buscando más la confrontación con el Estado que una cooperación y por eso se ha votado al PSOE", afirmó Sánchez. "Vamos a tender la mano al grupo de Coalición Canaria y a sus dos diputadas para poder encontrar formas de entendernos, pero le digo de forma humilde que de Canarias no solo hablan ustedes, de Canarias también habla el grupo socialista y este gobierno", recalcó el candidato.

Para la contestación de Sánchez, Oramas, visiblemente molesta por el tono que había empleado el candidato, tiró de su verbo más afilado y acusó a éste de "soberbio" tras recordarle que CC había apoyado en muchas ocasiones a gobiernos del PSOE y que a él mismo le apoyó en la frustrada investidura de 2016. "Usted que habla de cambiar la ley porque es una anomalía democrática que no gobierne la lista más votada, en el cabildo de Fuerteventura, en el de La Palma y en el de Tenerife, ganó Coalición Canaria y su partido con tránsfugas y tres fuerzas políticas ha desalojado a CC. Ustedes hacen mociones de censura con tránsfugas después de haber firmado el pacto antitransfuguismo", le espetó. "Nosotros no somos los de la confrontación, usted no recibió al presidente de Canarias cuando lo tenía que hacer y se lo pidió, y los de los lazos amarillos sí son los que confrontan con usted. Esta diputada no le ha atacado. Su soberbia le está matando. Está usted suspenso", remachó.

El debate y el rifirrafe entre Sánchez y Oramas fue presenciado desde la tribuna de invitados por el presidente de Canarias, el también socialista Ángel Víctor Torres, quien reconoció que tanto el candidato como la diputada de CC habían combinado actitudes diferentes en cada una de sus dos intervenciones, señalando que en todo caso se quedaba con aquella en la que cada uno de ellos había tendido la mano al otro. "Me quiero quedar con la primera intervención de Oramas y con la segunda de Pedro Sánchez. Creo que quizá la respuesta en la réplica fue excesivamente dura, pero seguramente CC tampoco esperaba la respuesta dura del candidato en su primera intervención", admitió Torres, quien reclamó a CC el apoyo a la investidura en la votación de mañana "o cuando se plantee una nueva si se hace antes de que pueda haber nuevas elecciones". "Creo que desde el Gobierno de España se ha tendido la mano a los nacionalistas canarios para que apoyen aquellas medidas que sean buenas para el conjunto del Estado y también para Canarias", aseguró.