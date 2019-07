Temor de Torres a que sin investidura de Sánchez la agenda canaria se bloquee

Primera visita a Madrid del nuevo presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, con el objetivo de establecer los primeros contactos con algunos de los ministros ahora en funciones, pero pensado ya en la posibilidad de que en las próximas semanas se conforme un nuevo Gobierno central plenamente operativo con el que abordar el conjunto de la agenda canaria, y en particular la transferencia de fondos estatales a las Islas pendientes de la anterior legislatura y la negociación de los presupuestos estatales del 2020. La presencia en el debate de investidura de Pedro Sánchez, iniciada ayer en el Congreso, ha servido de excusa al jefe del Ejecutivo canario para desarrollar una mínima pero esencial agenda de contactos para avanzar en los temas canarios que él mismo ya identificó en su propia investidura hace casi dos semanas.

Torres sabe que el impulso de esos asuntos requiere que Sánchez logre la investidura esta semana y pueda conformar un nuevo gobierno con el que sentarse ya de manera oficial para abordarlos. El también líder de los socialistas canarios inició ayer los contactos informales y pensaba continuarlos hoy, particularmente con los titulares en funciones de Fomento, José Luis Ábalos, y de Hacienda, María Jesús Montero, aunque ésta se encontraba con dificultades de disponibilidad por formar parte de equipo negociador con Unidas Podemos para la investidura de Sánchez. Sobre el horizonte, dos de los temas que preocupan al nuevo Ejecutivo canario: el pago de la deuda del anterior convenio de carreteras, esos más de 945 millones atrapados en un contencioso judicial con el ministerio, y el uso del superávit de 240 millones para mejorar los servicios públicos de las Islas.

Torres afirmó tras presenciar por la mañana el discurso de investidura de Sánchez que "para Canarias sería vital que saliera la investidura y tuviésemos Gobierno en España cuanto antes, porque automáticamente empezaríamos a trabajar en los Presupuestos Generales del Estado del 2020 y dejaremos tener un presupuesto prorrogado". Con ello, valoró Torres, empezarían a resolverse cuentas pendientes entre Canarias y el Estado como las entregas a cuenta de la financiación autonómica, "esos más de 240 millones que tienen dificultades en llegar" en estos momentos. También dijo que "las inversiones todas se podrían ejecutar y empezaríamos a negociar aquello que mejora derechos contenidos en el REF y el Estatuto".

Torres, que presenció desde la tribuna de invitados junto a otros presidentes autonómicos del PSOE la sesión de investidura, señaló que quería trasladar a los ministros con los que pudiera entablar contacto los planteamientos con los que ya se está trabajando desde su Ejecutivo. "Quiero exponer algunas de las ideas que tenemos en temas importantes que tienen que ver con la conectividad, con Hacienda, y a su vez ojalá esta semana culmine con la investidura para reclamar ya reuniones oficiales inmediatas con los nuevos ministros. No tenemos ni un solo minuto que perder", enfatizó el dirigente socialista.

El presidente canario no dudó en identificar los principales asuntos sobre los que hay debate con Madrid sobre cómo resolver la transferencia de fondos pendientes, reconociendo que hay discrepancia sobre cantidades o metodologías para el traspaso de los mismos. "Tenemos que hablar del convenio de carreteras, de las partidas que tenemos acordadas y también de aquellas donde hay disparidad", afirmó Torres. Se mostró especialmente preocupado por las dificultades que se presentan para poder usar el superávit en mejorar los servicios públicos isleños, sobre todo tras conocer el informe que al respecto ha elaborado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), organismo autónomo dependiente orgánicamente del ministerio de Hacienda. "Los datos no son positivos para Canarias y nos han dejado muy preocupados porque habla de una posibilidad real de no respetar el techo de gasto y por lo tanto eso exigirá que hay desviaciones por encima del 8% y por tanto medidas excepcionales", advirtió.

Reconoció que su gobierno no contemplaba de entrada "unos datos de este año del gobierno saliente con esos parámetros de desvío". Esta es, recalcó, "una razón de más para volver a decir que es clave que tengamos gobierno y nuevos Presupuestos estatales cuanto antes". "Voy a trasladar a los ministerios algunas premisas que estamos trabajando en el Gobierno de Canarias, pero necesitamos reuniones oficiales", enfatizó antes de recalcar que "hay cuestiones que podemos desbloquear desde el diálogo".