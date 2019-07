Teodoro García Egea: "El PP canario con Asier Antona no ha dado los frutos que se esperaban"

¿El PP está en condiciones de revertir las situaciones en los cabildos La Palma y Lanzarote para permitir que gobierne CC y hacer cumplir los criterios de no pactar con el PSOE?

Para nosotros es fundamental que se respeten nuestros acuerdos internos en materia de pactos. En La Palma no se ha validado ese pacto desde la dirección nacional y que me conste a mí, tampoco desde la dirección regional. Se están dando todos los pasos necesarios para que la moción de La Palma sea retirada y todo vuelva a la normalidad y a lo que los órganos directivos han dictaminado. En Lanzarote hay que estudiar las condiciones de la presentación de la moción censura contra la actual presidenta del PSOE.

¿Cree que el presidente del PP en Canarias, Asier Antona, está haciendo todo lo que está en su mano para reconducir esos pactos?

Antona debe seguir trabajando para que el PP de Canarias demuestre que es una organización cohesionada tanto a nivel regional, como insular. Nosotros tenemos que tener un discurso coherente y eso nos debe llevar a combatir e impedir esa moción de censura en La Palma y hacerla posible en Lanzarote, porque no podemos gobernar con un PSOE ante cuyo proyecto nos ofrecemos como alternativa. Antona debe trabajar para revertir esas situaciones y me consta que lo está haciendo porque es su capacidad como presidente regional la que está en juego.

¿De quien es la responsabilidad de que no prosperara el pacto de centro-derecha en Canarias con CC, Cs y ASG?

Según me consta, el PP, CC y Cs teníamos un principio de acuerdo para un gobierno de centro-derecha y liberal por primera vez presidido por el PP. La autoexclusión de ASG de ese pacto es la única razón objetiva y palpable del fracaso del mismo. En negociaciones de este tipo donde existen muchos interlocutores siempre se dan situaciones complejas y de falta de confianza. En este caso, ASG no percibió con claridad que el PP, CC y Cs conformaran un bloque unido en torno a un mismo proyecto y por eso es por lo que acabó firmando con el otro bloque.

¿Qué responsabilidad cree que tuvo Antona al negarse a ceder la candidatura a la presidencia a María Australia Navarro? ¿Le consta una llamada suya a Curbelo avisándole de que él mismo y varios diputados más del PP no apoyarían la investidura de Navarro y fue entonces cuando Curbelo decidió firmar con el bloque de izquierdas?

No puedo asegurar el detalle de lo que ocurrió esa mañana en que se frustró el acuerdo de centro-derecha porque existen varias versiones, pero sí puedo decir que en el PP tenemos que hacer una profunda reflexión sobre la estrategia y el rumbo del partido en Canarias después de lo ocurrido.

¿Pero qué explicación le dio Curbelo cuando habló esa misma tarde con él?

En principio el PP no mostró la solidez ni las garantías que el señor Curbelo necesitaba. En algún momento, él cambió de opinión al tener la percepción de que la solidez del pacto flaqueaba. La responsabilidad no la puedo achacar a quienes hicimos todo lo posible por cerrar el acuerdo, sino que la achaco a los que en última instancia cambiaron de posición, como es el caso de Curbelo. Sus razones tendría.

¿Y Antona fue de los que hizo todo lo que pudo hacer, o fue su actitud la que acabó sacando a Curbelo de ese pacto?

Por eso mantengo que hay que hacer una profunda reflexión dentro del PP de Canarias, compartida entre la dirección nacional y el partido en las Islas, porque se nos ha escapado la Presidencia del Gobierno de Canarias y nos ha llevado a que el PP no está presente en muchas instituciones donde se supone que podríamos estar. Ya van para muchos años los que el PP está fuera del Gobierno regional y de las principales instituciones y necesitamos abrir una nueva estrategia, nuevas líneas de actuación y volver a ser ese referente que siempre hemos sido en Canarias. Es hora de marcar un nuevo rumbo para que se nos perciba como lo que somos, un partido serio y riguroso y no como lo que algunos han dado a entender en esta negociación.

¿Quien propuso el nombre de María Australia Navarro como alternativa?¿ Fue el propio Curbelo porque no se fiaba de Antona?

Durante esos días hubo muchas propuestas cruzadas, no solo en cuanto a nombres, sino también en cuanto a estructuras de gobierno. Esa posible coalición se estuvo fraguando durante mucho tiempo, han sido muchas las reuniones mantenidas a distintos niveles, en Canarias y en Madrid, y finalmente se pone sobre la mesa una posible candidatura de consenso, y es entonces cuando se anuncia ese pacto de la flores de la izquierda y por tanto no se avanzó más en la negociación que manteníamos. Y ahora en lo que estamos es en hacerle oposición al Gobierno de Ángel Víctor Torres y al PSOE porque hemos visto cómo los socialistas han conseguido un gran poder en las instituciones canarias y eso va a ser malo para la comunidad autónoma y el PP tiene que hacer una reflexión de por qué ha ocurrido esto.

Usted dijo que hablaba todos los días con Curbelo dando a entender que, a pesar del pacto de izquierdas, ASG seguía estando en la órbita para una posible moción de censura, pero él aseguró que sólo había hablado con usted un par de veces. Casi le ha dejado a usted como un mentiroso.

Con Casimiro Curbelo he hablado en algunas ocasiones, nos diferencian muchas cosas pero coincidimos en otras. He hablado con él las veces que han sido necesarias, con una interlocución como la que pueda tener con otros líderes insulares de otros partidos. La relación ha sido normal para estos casos de negociación compleja en la que se dan todo tipo de situaciones.

¿Sigue pensando que el 'pacto de las flores' se marchitará en otoño y que más pronto que tarde se darán las condiciones para una moción de censura contra el Gobierno de Torres?

Creo que es una posibilidad. En el pacto de izquierdas, sus actores, todo el mundo en Canarias, sabe que no están cómodos en ese Gobierno y por tanto que tendrá problemas, y lo que nos preocupa son las consecuencias para los canarios. Ya han anunciado subida de impuestos, lo que va a lastrar el crecimiento de las Islas, y creo que cuando las circunstancias no acompañen a ese grupo que no tiene apariencia de estar muy unido, empezará a resquebrajarse y ahí es cuando el PP tendrá que estar preparado para ofrecer una alternativa solida coherente, centrada y estable para que CC, Cs y otros partidos puedan sumarse.

¿Cree que han dejado pasar una oportunidad única, histórica para el PP de presidir el Gobierno de Canarias?

Sin duda. Canarias es una de las pocas comunidades autónomas que nunca ha presido el PP, aunque hemos estado en el Gobierno y compartido responsabilidades, con muy buenos resultados en la gestión en las distintas ocasiones en que hemos sido socios de CC en el Ejecutivo regional.

¿La dirección nacional del PP otorgó a Asier Antona plena autonomía en la política de pactos, como dice él, incluso libertad para pactar con el PSOE?

Las directrices de la dirección nacional siempre han sido muy claras. No se puede pactar con el PSOE porque el PP es lo contrario, es la alternativa a los socialistas. Nosotros podemos llegar a acuerdos con el PSOE para garantizar la estabilidad en las instituciones en materia legislativa, o incluso presupuestaria, pero no podemos facilitar ni por activa ni por pasiva gobiernos del PSOE teniendo otros socios con los que nos sentimos más identificados política e ideológicamente. Por tanto, las directrices desde el principio fueron claras de no pactar con el PSOE.

¿Qué grado de participación ha tenido José Manuel Soria en ese proceso de negociación, habla con él sobre la situación del PP canario?

Tengo una excelente relación con José Manuel Soria, él está fuera de la política y no está en el debate sobre el futuro del partido. Ha sido una persona que ha llevado el nombre de Canarias por toda España y llevó a PP canario a una situación objetivamente buena, en la que estaba presente en las instituciones de todo el Archipiélago. Esa etapa pasó y ahora hay un nueva etapa con nuevos nombres, con nuevos actores. Yo no he hablado con Soria de la política canaria, hace tiempo que no tengo contacto con él, lo respeto, ha hecho una gran trabajo por Canarias y por España, y con quien si tengo interlocución es con los presidentes insulares y con la dirección regional. De política no he hablado con José Manuel Soria desde el Congreso Nacional de hace un año.

¿Fue la dirección nacional la que exigió que María Australia Navarro fuera designada presidenta del grupo parlamentario del PP tras su dimisión como secretaria general, no aceptada por Antona, cuando fue apartada de la portavocía parlamentaria?

Ahí Asier Antona tomó sus decisiones como las toman todos los presidentes regionales dentro de los grupos parlamentarios y en ese momento él creyó conveniente ser el portavoz de la oposición y por tanto lo normal es que la secretaria general esté apoyando en las labores parlamentarias como presidenta del grupo o como portavoz, la fórmula ya la decide la organización regional.

¿La dirección nacional del PP está preparando un relevo al frente del partido en Canarias y sustituir a Asier Antona como presidente regional?

Hay que hacer una reflexión hacia dónde vamos, sobre la ayuda que necesitan nuestros candidatos y presidentes locales que son los que realmente aportan músculo al partido, y tenemos que hacer una profunda reflexión sobre la necesidad de que el PP de Canarias esté más presente en las instituciones, y nos vean como los únicos capaces de conseguir prosperidad y futuro para Canarias, no sólo en las Islas sino también en Madrid. Porque el nuestro es un partido que nace de abajo a arriba, en el que más importante que el presidente o el secretario general es el alcalde de Breña Baja, o el de Santa Brígida, o la alcaldesa de Arrecife. Todos tenemos que remar en la misma dirección y por esos necesitamos modificar esos criterios y analizar las causas que nos han llevado a no estar presentes en las instituciones en las que deberíamos estar.

¿La dirección nacional ha perdido la confianza en Asier Antona?

Nosotros, todo lo que hagamos a partir de este momento lo haremos conjuntamente con la dirección regional. El PP no es un partido que toma decisiones de forma unilateral sino que se tomarán de forma conjunta. Esta reflexión de la que hablo que ya ha empezado, la vamos a ir manteniendo a lo largo del tiempo con los presidentes insulares y con la organización regional y con el propio Antona, porque es evidente que el camino emprendido no ha dado los frutos que en principio se esperaban.

¿Y eso conllevaria la convocatoria de un congreso extraordinario, o incluso la formación de una gestora?

Todo eso lo articularemos con la organización regional. Desde la dirección nacional tenemos una interlocución excepcional con los presidentes insulares, y también una interlocución igual de buena con el presidente y el resto de alcaldes y presidentes locales. Nosotros tomaremos una decisión conjunta sobre el futuro del partido, todas las opciones están abiertas y puestas sobre la mesa. Necesitamos ofrecer a los canarios un proyecto coherente, ilusionante sobre todo porque el Gobierno de Torres nace herido, sin un sustento suficiente como para tener la estabilidad que Canarias necesita y en ese momento es el que el PP canario tiene que ofrecer un proyecto estable y coherente y por eso hay que replantearse ellas cosas internamente.

Eso se entiende como un futuro con un nuevo liderazgo, ¿cree que Antona debe dimitir para facilitar ese impulso?

Nosotros no somos un partido donde las decisiones se tomen de arriba a abajo, sino que se toman conjuntamente con el territorio. No descartamos nada, pero todo se hablará con la organización en el ámbito canario.

Una dimisión es una decisión personal, ¿la esperan por parte de Antona?

No adelantemos acontecimientos. Hay que ir analizando poco a poco cómo evoluciona todo, hay que abrir una reflexión con todo el partido y también con sus órganos directivos para reimpulsar el futuro y creo que objetivamente en el PP de Canaria hay personas que son muy valiosas, entre ellas el propio Asier Antona, que deberán conducir el partido hacia esa linea de coherencia y cohesión interna que necesitamos. Pero no quiero adelantar o prejuzgar acontecimientos porque esta reflexión corresponde a todo el partido. Un partido siempre aspira a gobernar y a cambiar las cosas y por tanto cuando deja de tener capacidad de hacerlo, debe plantearse qué es lo que pasa y cambiar el rumbo. El PP ha pasado por momentos muy difíciles y es cierto que en Canarias ha sido un duro golpe no poder fraguar ese pacto y conseguir un Gobierno liderado por el PP, pero no nos resignamos y hay que volver a levantarse y afrontar el futuro.

"Mejor elecciones que un Gobierno de Sánchez"

¿El PP descarta por completo abstenerse para permitir que Pedro Sánchez forme gobierno la próxima semana o en su caso en septiembre?

Totalmente descartado. El PP no se va abstener ni ahora ni en septiembre. No vamos a facilitar ni por activa mi por pasiva la investidura de Pedro Sánchez.

¿No cree que lo mejor para el conjunto del país en estos momentos es que haya un gobierno cuanto antes?

Creemos que lo importante es que haya un gobierno que camine y dé pasos para respetar la Constitución y que haga crecer la economía. Y eso no lo vamos a conseguir con un gobierno de Pedro Sánchez, que ya ha dejado claro cuáles van a ser sus socios. Si Sánchez quisiera gobernar con los constitucionalistas, hay muchos municipios, comunidades e instituciones en el conjunto de España donde hubiera podido hacer esos pactos. Sin embargo no ha sido así, ha elegido como socios a Podemos, ERC, la CUP, Bildu o el PNV. Y eso hace que sus socios hoy para la investidura no seamos los constitucionalistas, sino los que le auparon en la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Pero no hay alternativa a un gobierno de Sánchez, ¿por qué impedirlo? La alternativa es una repetición de elecciones.

Será un fracaso para Sánchez y el PSOE si se convocan elecciones. Todavía nos suenan los ecos de aquel mantra del PSOE que decía que el PP no podía pactar con nadie, que no se entendía con nadie. Y ahora parece que, meses después de las elecciones, todos los pactos que dependen del PP están encauzados, y sin embargo el más importante del PSOE no está ni siquiera articulado.

¿Entonces apuestan por la repetición de elecciones?

El PP no quiere unas nuevas elecciones, no creemos que sea bueno para España, pero peor es seguir gobernando con un presidente que es claramente poco fiable.